El Frenaaa (Frente Nacional Anti-Alianza) de Mario Delgado

Ya pactada la alianza PAN-PRI-PRD para echar montón a Morena en el 2021, Mario Delgado, presidente nacional del partido de Andrés Manuel López Obrador, lanzó lumbre a las redes sociales para comenzar a contrarrestar lo que dijo que sí existe, la “mafia del poder”.

La atípica unión representa una voltereta total en la historia electoral de México, pues de dos años hacia atrás, las contiendas eran, efectivamente, entre el PAN, PRI y PRD, y Morena no llegaba ni a rojo quemado.

El primer ensayo para los “tres amigos” (a fuerza) será en el año que está por llegar, y en el que el pastel es la Cámara de Diputados. Propondrán candidatos comunes en más de la mitad de 300 distritos electorales.

Para poner interesante el proceso electoral, y que augura cómo viene la guerra entre liberales y neoliberales, Morena puso en circulación un video en el que califica de “perversa” la unión “conservadora”.

La preocupación morenista no es para menos, pues quedarse sin mayoría en el Congreso implica una disminución de poder inmenso para los racimos de iniciativas que presenta la 4T. Tan solo Ricardo Monreal va de una por semana.

Y si Delgado llamó a la alianza “tumor maligno” y “perversa”, esperemos, entonces, lo que a diario, en la “mañanera”, López Obrador recetará a loa aliancistas. Por lo pronto, veremos si el “Frenaaa” morenista funciona.

LA ÚLTIMOS DÍAS DEL 2020, ¿LA CDMX EN SEMÁFORO ROJO?

Al menos eso es lo que se escucha en los corrillos de algunos hospitales de la red de Salud en la Ciudad de México.

Más aún cuando, por ejemplo, el Centro Médico Siglo XXI acaba de habilitar un piso más para enfermos de Covid-19. Es el segundo, pues el primero, de algunas 70-80 camas, se saturó.

La idea de las autoridades, afirman quienes ya lo comentan, es que pase la fecha límite de entrega del aguinaldo, y a los dos o tres días decretar el semáforo rojo. La medida no es mala. Son fechas en las que la gente debiera permanecer más en su casa.

De ser cierta la versión, convendría, además, para dar un respiro a los hospitales capitalinos que, al menos en estos días, su ocupación va en aumento. Y es que, si no es ahora, ¿Cuándo?

La pregunta es si además de Santa Clós, también los Reyes Magos deberán permanecer en confinamiento. Total, el jo, jo, jo o la Estrella de Belén, bien puede disfrutarse en casa.

LORET, EXPERTO EN SACAR LOS GUSANOS A LA 4T

Después de que Petróleos Mexicanos admitió que Felipa (tocaya, dijo Calderón) Obrador Olán sí participó en contratos otorgados por la empresa productiva del Estado, cuyos montos rondan los 360 millones de pesos, el periodista Carlos Loret de Mola se está convirtiendo en el médico curandero de la 4T.

Recordemos que fue el mismo Loret quien echó a las redes sociales, con su plataforma digital LatinUs, las escenas restauranteras de Pío López Obrador y David León, en la que hacían entrega-recepción de recursos (“pero poquitos”, dijo el Trife).

Para el Presidente López Obrador, la revelación habría caído como bomba, aunque recurrió al péndulo que hipnotiza a sus incondicionales: “Yo ya no me pertenezco”. Y cimbró las conciencias. “Que Pemex investigue y aclare”, ordenó.

Y, pues sí, Loret dio al clavo otra vez, la prima hermana y la empresa Litoral Laboratorios Industriales resultaron favorecidas con licitaciones. Y, “haiga sido como haiga sido”, un familiar del Presidente, con conocimiento o no de éste (aunque lo hiciera desde sexenios anteriores), estaba siendo favorecida.

El caso es que precisamente este sábado corrió otro chisme en el que se liga a la prima-hermana incómoda con un certificado otorgado por la Cofepris, que le permite, presuntamente, meterse en asuntos de laboratorios y bancos de sangre.

Ciertos o no, a Felipa (y quizá algunos otros cercanos al Presidente) convendría hacerles llegar algunos ejemplares del Código de Ética para la Transformación de México. Y no por otra cosa, sin por aquello de no dañar al prójimo.