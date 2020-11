El corazoncito de AMLO ante las elecciones de EU

El hecho de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diga que no hay que inmiscuirse en el proceso electoral de Estados Unidos, que este martes define si Donald Trump repite o Joe Biden llega, no significa que no le interese o no tenga su corazoncito.

…

Entre los mexicanos está muy corrida la versión de que López Obrador preferiría un triunfo de Trump. Pero hay quienes piensan que no podría ir contra la corriente natural de su ideología.

…

Es decir, con quien mejor debía llevarse el lopezobradorismo es con los demócratas… lamentablemente no están el poder, pero podrían estarlo. Si López Obrador ha sido condescendiente con su homólogo estadounidense ha sido, para qué más que la verdad, para no meterse en camisa de once varas.

…

Para seguirle la corriente, pues, sabiendo que con Goliat es mejor (como bien lo ha dicho AMLO) “amor y paz”. Y más aun cuando a Trump ni en su casa lo quieren. ¿Que es que hay diferencias con los demócratas en cuanto al T-MEC? Se solucionan. De par a par todo tiene remedio.

…

¿O a poco creen que López Obrador está deseoso de aguantar otros cuatro años a su “amigou”, que solo lo apapacha cuando ve interés, y cuando no suelta la metralla de improperios y amenazas?

…

Pero la moneda está en el aire. Y aun cuando las encuestas pongan en ventaja a Biden, sabemos que en EU el “pueblo sabio” no elige, sino los delegados electorales. Tan sencillo como que usted sabe, y sabe bien, qué le conviene al mundo, a EU… y a México.

CIENFUEGOS EN NUEVA YORK; ¿Y POR QUÉ TANTO SIGILO?

La versión corrió ya entrada la noche, sigilosamente. El General Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya estaba en Nueva York.

…

“Ya está en Nueva York, pero no dicen nada aún (ni el Servicio de Alguaciles de EU, ni el Departamento de Justicia, y ni la propia defensa) por razones de seguridad”, dijo una fuente estadounidense que pidió no revelar su identidad. El caso tiene dos ápices. Por un lado, como la misma investigación de un año y su detención, demasiado misterio y poca información para el gobierno mexicano.

…

Pero, además, ¿por razones de seguridad? ¿Tanto así el involucramiento del general con el crimen organizado, aun cuando su presunto “socio”, el H-2, está muerto? Sigilo estadounidense y sigilo mexicano.

…

El traslado de Los Ángeles a Nueva York ocurre horas antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Cualquiera diría que al gobierno de Donald Trump le acarrearía votos de últimos momentos difundir la noticia.

…

No hacerlo hace pequeñito al investigado (a pesar de ser un ex secretario de la Defensa) y al país al que pertenece. Para el gobierno estadounidense no está a la altura de otros como “los más buscados” por EU en el mundo.

…

El caso Cienfuegos, un caso extraño. ¿O es que lo realmente bueno está por venir?