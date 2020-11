¿Doctrina Estrada? Si solo es un saludo… Cómo andará la conciencia

Entre más insinúan al Presidente Andrés Manuel López Obrador dar una explicación convincente sobre por qué no reconoce, aunque sea “a trámite”, a Joe Biden, más candados mete al asunto.

…

Este miércoles sorprendió el endurecimiento de su postura al grado de inmiscuir, en algo tan equiparable a la frivolidad, a lo banal o hasta de mera formalidad, la Doctrina Estrada, y pronunciar una advertencia como si con un simple saludo declarara la guerra:

…

“Con apego a la política de principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, no podemos hacer un reconocimiento, DE NINGÚN TIPO, a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido”.

…

Y, más todavía, mostrar una exaltación típica del descontrol anímico: “No somos colonia, somos un país soberano. No somos pelele de ningún país extranjero”.

…

Pero, como siempre, para que la cuña apriete, pues ya saben. Y fue el único que podría hacerlo dentro de la 4T y el que se atrevería, Porfirio Muñoz Ledo, quien lo corrigió:

…

“La prudencia en la política exterior implica a menudo un juicio de valor. Resulta improcedente en la elección del Presidente Biden (sic) invocar el principio de NO INTERVENCIÓN (porque no se está afectando o sometiendo su voluntad soberana)”.

…

Pero si algo faltaba para golpear en el orgullo a López Obrador, a Biden ya lo felicitó hasta la Alianza Federalista (10 gobernadores) que envió una carta a su casa de transición. Y si sigue esperando, capaz que hasta el Frenaaa lo hace.