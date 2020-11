Ahora por candidaturas (y con Delgado), Morena vuelve a sacar las uñas

Si Mario Delgado creyó tener “fuerza moral” y no de “contagio” para calmar las aguas bravas al interior de Morena, se equivocó.

Tal vez el primer presidente nacional electo del partido de Andrés Manuel López Obrador, vencedor de Porfirio Muñoz Ledo en una extraña contienda interna, había olvidado las trifulcas de hace exactamente un año.

En aquellos meses, cuando intentaron llevar a cabo la elección interna, las asambleas distritales terminaban a sillazos y patadas, y algunas ni siquiera empezaban.

Este domingo, sin embargo, Delgado tuvo su “Déjá Vu”, pues viajó a Monterrey para encabezar el anuncio de la candidatura por Morena a favor de la ex priísta Clara Luz Flores, personaje, por cierto, con bastante reconocimiento ciudadano.

Antes de la llegada de Delgado al lugar del evento, la ortodoxia morenista apareció para confrontar a la parte moderada, rechazando la candidatura de Clara Luz.

Hubo gritos, consignas, empujones, y el evento fue suspendido, aunque se anunció que se llevaría a cabo de forma virtual. Al conocer del “agarrón” morenista, Delgado acusó al gobierno de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, de provocar el disturbio.

Quizá Yeidckol Polevnsky o Bertha Luján puedan refrescarle la memoria al hoy guía de la 4T, versión partido. Pero, además, el morenismo debiera ver bien las cartas, la gubernatura la ganará, donde esté, Clara Luz.

LÓPEZ-GATELL NI SE ESCAMA CON DENUNCIA DEL PAN

Seguramente la denuncia del PAN ante la Fiscalía General de la Republica contra el Gobierno Federal, especialmente el doctor Hugo López-Gatell, por negligencia criminal en el manejo de la pandemia de Covid-19, no hará mella en la “cuarta transformación”.

Y los muertos por la pandemia continuarán creciendo, día con día, hasta seguramente alcanzar los 150,000 (si bien nos va) en lo que la aplicación de la vacuna, la que nos llegue primero, comience a mitigar los efectos mortales.

El caso es que Marko Cortés y su gente van en solitario, ningún otro partido, agrupación o ciudadanos, exigen cuentas por los resultados del Covid-19 en México. Vaya, el subsecretario de Salud cruzó como en alfombra roja la cifra de los 60,000 muertos que ya representaban, según dijo él mismo, “un escenario muy catastrófico”.

Si eso no le causó rasguño alguno, ¿por qué 100,000 sí? ¿Por qué lo harían 150,000? A López-Gatell como al Presidente de la República lo que los mantiene en zona de confort es que la población -no un partido, ni dos-, no ha visto o sentido el asunto como una catástrofe o un “castigo divino”.

Pero, además, con tanto trabajo (por el “virus” de la corrupción -peste, dijo el Presidente-), la Fiscalía qué se va a andar fijando en nimiedades. Pero si, además, la mitad de los que se contagiaron ya se recuperaron, y los muertos, muertos están.

EL PRESIDENTE REBASADO… DE OPTIMISMO

Por cierto, que cuando se trata de ignorar los ya más de 100,000 muertos por la pandemia en México, y los más de 1 millón de casos confirmados, las buenas acciones, dice el Presidente López Obrador, son del Gobierno Federal.

Pero cuando hablar de rebrotes o días intensos de contagios (y hasta de muertes, aunque aseguren que ha bajado, pues ya llevamos 1,676 arriba de los 100,000), los culpables son las entidades, incluyendo la Ciudad de México.

Este domingo afirmó que cuando los agarró el Covid-19 solo habían 3 mil camas en todo el país con equipo y 800 especialistas para atender el virus. Lo cierto es que no había nada Covid, porque no existía el Covid. La responsabilidad de evitar casos y muertos empieza con la llegada de la pandemia.

“…Y así se pudo salir adelante. El resultado es que ningún enfermo de Covid se ha quedado sin atención, sin una cama, sin un médico que lo atienda. No fuimos rebasados”, afirmó.

Y la pregunta es obvia: ¿Cuántos casos y muertos requiere un país para verse o sentirse rebasado por la pandemia? Claro, lo peor sería sentirse derrotado.