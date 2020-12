¿A qué santo se encomendaron los Juniors que comanda Gonzalo Gil White?

Con los ojos cuadrados y la boca chueca se quedaron quienes leyeron este lunes la noticia de que la Interpol había retirado la ficha roja, es decir, su búsqueda para su detención en 194 países, a Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, por el presunto daño al conglomerado de empresas de Oro Negro.

El caso es que en el juego del “parchís judicial”, la ficha roja quedó excluida también para José Antonio Cañedo White, Carlos Williamson Nasi y Miguel Ángel Villegas Vargas, ejecutivos de la empresa. Puro Junior, pues.

La incógnita surge, aunque los equipos legales de los “muchachos” defienden la medida (“disputas meramente mercantiles fueron presentadas injustamente como delitos”), porque los casos de cancelación de fichas rojas por parte de la Interpol son excepcionales, menos del 5 por ciento, tirándole a atípicas.

Todo parece indicar que el hijo del secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox (el mismo que tramó toda la insidia contra Arturo Montiel allá por el 2005 para impedirle ser candidato presidencial, favoreciendo a Roberto Madrazo), así como sus socios recobraron para ellos el mundo.

Gil White puso al santo de cabeza, de tres órdenes de aprehensión, ninguna. Ya se conocerá la trama.

AMLO DA CONSEJO AL PAN, PRI Y PRD: ‘NO SE ALÍEN’

En su campaña electoral diaria, perdón, en la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se permitiría dar un consejo al PAN, PRI y PRD, “pues un consejo no se le niega a nadie”.

La alianza que pretenden formar para derrotar en el 2021 -y posteriormente también-, al liberalismo (con “germen”, diría Fernández Noroña, de neoliberalismo), advirtió, les afectará a ellos mismos. “Les va a perjudicar mucho, en efecto bumerán”.

“Porque, imagínense, los que pensaban que el PRI era una cosa y el PAN otra, y el PRD otra, y ahora todos juntos…”. Y lanzó una especie de filosofía cantinflesca: “La política no es ciencia exacta, es de aproximación, no es que 2 y 2 son cuatro. No, no es así. ‘A ver, nos unimos y de esta manera nos fortalecemos’”.

“Y sí es muy vergonzoso. Imagínense qué estaría diciendo Manuel Gómez Morin si viviera, o don Jesús Reyes Heroles o Carlos Madrazo padre, finado; bueno y los fundadores del PRD”, dijo.

Parece que al Presidente se le olvidó que si alguien hizo de la política la nueva Torre de Babel para lograr su triunfo en 2018, fue precisamente él. Primero, allá por 2017, dijo que todos los malos políticos se purificaban en su movimiento.

En su alianza Juntos Haremos Historia incluyó al PES (Partido Encuentro Social), de Derecha que conjunta una larga lista de miembros de iglesias evangelistas, amén que varias de las estrellas de la 4T conservan el ADN priísta.

Algo ha de traer López Obrador contra las alianzas. ¿Temor?

‘QUE TEDROS ME ENVÍE UN COMUNICADO DIPLOMÁTICO’: LÓPEZ-GATELL

Diría el filósofo de mi cuadra: ¡Ay, güey!

Porque sí, efectivamente, la respuesta más clara del subsecretario de Salud a la durísima crítica lanzada este lunes por el director general de la Organización de la Salud a los “líderes” mexicanos encargados de la estrategia contra el Covid-19 (López-Gatell y López Obrdor) fue: “Si algo quiere decirme Tedros a mi o al Presidente, que envíe un comunicado diplomático”.

Es decir, en México la pandemia la manejo yo, y lo demás me vale un pito así mueran los que mueran (“al fin muertos están”). Bueno, más o menos. Y es que López-Gatell afirmó durante la conferencia nocturna que Tedros Adhanom Gebreyesus, cuando habló de tomar en “serio” la pandemia, se refirió al mundo, a todos.

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, empezando el 2020, es decir, hace 11 meses, México es, sin duda, el país más advertido, regañado y exhortado a mejorar su estrategia contra el nuevo coronavirus, ante sus estragos (106,000 muertos y 1 millón 114 mil casos).

¡Y de qué forma!: “La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación”, casi gritó Adhanom.

“Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio, y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo… Ya lo hemos dicho: Es importante usar cubrebocas, lavarse las manos, y esperamos que los líderes (López-Gatell y López Obrador) sean modelos”.

La segunda nalgada se las dio Michael Ryan, director ejecutivo de la misma OMS: “México sigue gravemente afectado por el Covid-19. A todos los líderes del mundo les diríamos que es muy importante que sean un modelo en el uso de mascarillas. La gente requiere comunicación muy clara. Si lo que ven en un cartel no lo cumplen las autoridades hay confusión”.

¿Duro? Durísimo. Lo demás ya no incumbe a la OMS, sí a La Haya.