A propósito de Macron (y muchos otros), la fe de AMLO de no contagiarse ni contagiar de Covid

No hay duda que el Jefe de Estado más expuesto a ser contagiado (o a contagiar) de Covid-19 ha sido el de México, Andrés Manuel López Obrador… Sin embargo, a la fecha, el Mandatario federal mexicano nunca ha dado muestras ni siquiera de un “catarrito”, lo que en verdad sorprende a los mexicanos.

Será por “fuerza moral y no de contagio”, como dijo el doctor Hugo López-Gatell; por ser “un auténtico hijo laico de Dios”, como aseguró Porfirio Muñoz Ledo, o por los amuletos que el propio Presidente exhibió en una “mañanera”.

Y su caso es de contarse porque este jueves, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a la lista de Jefes de Estado que han sido alcanzados por el Covid-19.

Antes que Macron enfermaron Donald Trump, Presidente de Estados Unidos; Boris Johnson, Primer Ministro de Inglaterra; Jair Bolsonaro, de Brasil; Juan Orlando Hernández, de Honduras; Alejandro Giammanttei, de Guatemala, y Jeanine Áñez, interina de Bolivia, entre otros.

Más aún, la condición saludable del Presidente resalta porque desde que inició la pandemia ha rehusado utilizar cubrebocas, pero, además, es adicto a abrazar, besar y saludar de mano a quienes se le acercan. Es decir, ni contagia, ni se contagia.

Y ya ni hablemos de por allá de marzo, abril, mayo y junio, cuando hasta invitaba a las familias no dejar de salir a comer a las fondas. Tan solo el domingo pasado lo volvió hacer en Oaxaca durante su gira de trabajo.

Pero además López Obrador viaja y viaja, recorre y recorre estados, municipios. Y todos sus acompañantes con cubrebocas, menos él. Vaya, no se lo pone ni siquiera para insinuar lo que hace días dijo Joe Biden (quien, por cierto, no ha respondido su carta de felicitación): “(Usar la mascarilla) no es político, sino patriótico”.

Bueno, si lo dijo Biden, y no Donald Trump, hay diferencia. Como caso, el del Presidente será importante para la ciencia, y quien sabe si hasta para el misticismo.

EL MEMORIAL POR DONDE, AHORA SÍ, ANTE

LA FUERZA REUNIDA, NO PASÓ NI EL FRÍO VIENTO

El evento en la inauguración de la Plaza Memorial “La Mora” inició y terminó con los honores al Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

El sitio era realmente una fortificación que no dejaba pasar ni el viento helado del día: General Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Defensa; Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

También el General de División Diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, comandante de la Segunda Región Militar; el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Luis Valdés Chávez, comandante de la 45 Zona Militar, y hasta Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Cuánto habrían dado aquellos desgraciados miembros de las familias Langford, Miller y Johnson (seis niños y tres mujeres) que aquel 4 de noviembre de 2019, al menos la tercera parte de ellos hubiera estado presente en sus momentos de terror.

Pero hoy tienen su Memorial, esa masa de piedra y metal que sustituye la insuficiencia, por no decir otras cosas; que a los familiares hará revivir el coraje y la impotencia.

Pero que a los asesinos, cada vez que la observen, en su diferente concepto al del Presidente (“hacer el bien sin mirar a quién”), ensanchará su egolatría repleta de mal, porque “hicieron lo que tenían que hacer”.

En el lugar, López Obrador reiteró su apuesta: “… Alcanzar el bienestar del alma, lo material y lo espiritual… Fortalecer los valores culturales, morales, espirituales… amor al prójimo… Que sólo siendo buenos podemos ser felices”.

Después del toque militar Silencio todos se fueron.

LA EMERGENCIA NOS CALLA

Los malosos cierran su tercera aportación haciendo a un lado la tardía y calamitosa reacción del Consejo Coordinador Empresarial ante la aprobación del 15 por ciento de aumento salarial (por el que los trabajadores no tienen culpa y, al contrario, merecen más), cuando en las “mañaneras”, ciertamente, “callan como momias”.

Haciendo a un lado quién va a la Embajada de México en EU, y quien llega a la Secretaría de Educación; haciendo a un lado frivolidades y reyertas políticas.

Todo. Porque ahora hay que salvar el país, a sus ciudadanos, a nosotros mismos. México y principalmente la Capital mexicana están en emergencia. Estamos en emergencia.

Las voces, a veces inentendibles del Presidente de la República, de un Secretario de Salud que no habla, de un subsecretario de Salud que habla de más, son de desesperación e imperiosas.

La voz de Zoé Robledo, director general del IMSS; la voz de Fabiana (“Se los digo corazón, estamos al borde del colapso. Ya no hay espacio”); las decenas de contagiados que han atiborrado los hospitales, todo urge a la recapacitación, a la implementación estricta de las medidas sanitarias. ¡Nadie innecesariamente en las calles!