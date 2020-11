A los 100,000 muertos, homenaje ya no; mejor $11,460 por difunto

“¿Cuánto cuesta la democracia, mi democracia? Lo que cueste”. Porque política es generar grandes ideas. Politiquería es centavear. Eso se refleja en el nuevo mini-carterazo de la “cuarta transformación” de otorgar 11,460 pesos por fallecido de Covid-19 en las familias mexicanas.

Más que una actitud social, parece una maniobra para tapar el hoyo, y no precisamente del difunto, sino del apuro por el que pasa la Secretaría de Salud y su principal vocero el doctor Hugo López-Gatell.

Por si fuera poco, a muy bajo costo la vida que pudo salvarse si la terquedad y el “fantochismo” no se habrían interpuesto a la responsabilidad de cuidar, con el ejemplo, a los ciudadanos.

Pero la democracia (“mi democracia”) también es insistencia. Entonces, el sofisma adulador de la mañana debe repetirse por la noche, aunque no cambie, ni sirva, una palabra extra.

Pero que se acepte el aporte de Rocío García Pérez, directora general del DIF: “Es apoyo solidario”. Y se pregunta, ¿por qué un apoyo cuando el problema ya tronó? ¿por qué no antes del “escenario muy catastrófico” de los 60,000 muertos?

¿Por qué no al iniciar la pandemia? ¿Por qué no a los 10,000, 20,000, 30,000 muertos? ¿Por qué a los 100,000? ¿Ya no dio para más homenajes, toques de corneta, minutos de silencio?

“¿Cuánto cuesta la democracia, mi democracia?”. Lo que cueste si de tapar el hoyo (no del difunto) a centavitos se trata. No siempre, pero las limosnas apagan las tragedias.

…PERO CIFRAS MATAN TRIUNFALISMO (EL PEOR DÍA: 813 MUERTOS Y 10,794 CASOS)

Desde hace semanas el Covid-19 trae temblando al Gobierno Federal con su rebrote en todo México, pero la Secretaría de Salud “pitagorea” la catástrofe, aun cuando el equipo encabezado por Hugo López-Gatell se hace hara kiri todos los días con sus propias cifras.

Este martes, sin embargo, fue el epicentro de lo que podría esperarnos en pleno invierno, y más allá.

En medio de las declaraciones diarias del Presidente Andrés Manuel López-Obrador de “la pandemia no nos ha rebasado”, “hay más casos, pero menos muertos”, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, debió saborear cada dígito del Reporte Técnico Diario.

¡Agárrese de donde pueda! ¡En la maceta con la meseta! 10,794 casos confirmados y 813 muertos para un solo día. Al Presidente y a López-Gatell les enoja el, que dicen, “amarillismo” de los medios de comunicación.

Pero los ciudadanos (que, efectivamente, ya están muy avispados), en su momento, pedirán cuentas por el “rojismo” oficial, el saldo altísimo de defunciones.

LA RAYUELA (O RULETA RUSA) DEL ‘CRITERIO DE OPORTUNIDAD’

Más que ruleta rusa -para quitarle lo sombrío al acto o al juego-, parece una rayuela. La trama de cada caso con el que revuelve las fichas sobre su escritorio el Fiscal Alejandro Gertz Manero han desatado emoción y euforia.

Su prolongado silencio no significa que el titular de la FGR no trabaje, al contrario, tiene chamba para aventar para arriba, la que le pasa Santiago Nieto, y la que le avienta Estados Unidos.

Pero los casos de casa, los domésticos (sin desestimar mucho el del general Salvador Cienfuegos), son los que ahora han vuelto interesantes al menos dos asuntos, el de Emilio Lozoya y el de Rosario Robles.

Sobre todo porque en ellos la figura del “criterio de oportunidad” se ha convertido en algo así como la carta para “comer”. El “si acuso, me salvo” se ha vuelto moda y desdén.

La excepción fue el caso insignia, el de Lozoya, pero luego (el “criterio”) lo adoptó Emilio Zebadúa para incriminar a Robles y Enrique Peña Nieto. Y ya en la apuesta, pues hasta la ex titular de Sedesol y Sedatu para ampliar la lista con José Antonio Meade, Luis Videgaray y otros.

Vaya, en el colmo del cinismo, creyendo que era aquello de “paciencia, prudencia, verbal contingencia, presencia o ausencia según conveniencia”, hasta Javier Duarte quiso jugar.

¿Pero a dónde conduce la “rayuela de oportunidad”? Al ruido político, preelectoral; de las irregularidades nadie tiene pruebas, y lo que hubiera no alcanza, además de delitos prescritos.

Todos apuntan a la cima, lo que reforzaría la cantaleta de enjuiciar a los ex Presidentes, pero la Suprema Corte cambió las reglas. Al final, quizá todo alcance para un poco más de 4T, si acaso.