Los enfermos que nos gobernaron

“SEÑOR:

Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.

Si me das fortuna, no me quites la razón.

Si me das éxito, no me quites la humildad.

Si me das humildad, no me quites la dignidad.

Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla, no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo.

Enséñame a querer a la gente como a ti mismo y no juzgarme como a los demás.

No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso.

Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo”.

ASÍ, ORABA GANDHI.

Y no sería mala idea que en la normatividad de la moral que establece ahora, Andrés Manuel López Obrador, exigiera que esa oración la tuvieran sus cercanos colaboradores, porque tal parece que al triunfo, por las mayorías que votaron por él, no por otros, sino por él, como una manifestación del desencanto, enojo, encabronamiento por los sistemas de corrupción que ahora afloran, algunos, se pierden y piensan que el llegar al poder por sí mismo lograrán hacer los cambios si sacan las guillotinas y comienzan a descabezar, olvidando que: “LOS VERDUGOS DE HOY SERÁN LAS RESES DEL MAÑANA”.

La verdad, por mi edad, creo entender las prisas que tiene AMLO para realizar los cambios y ajustar en gran medida las nuevas condiciones que deben imperar para mejorar el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de los mexicanos. Es su última oportunidad, sabemos que la edad cobra seriamente los estragos del tiempo y es por ello que cuando llegan gentes adultas al poder se puede tener la seguridad que piensan hacer su mejor esfuerzo y ya no tienen necesidad ni ganas de riqueza ni de honores, sino de reconocimiento o bien, por la misma edad, pueden envejecer de tal suerte que estarían gobernando algunos enfermos, no de poder sino deteriorados de salud y esto me recuerda aquel libro que leía a recomendación de un político muy inteligente y estudioso de la condición humana: LOS ENFERMOS QUE NOS GOBERNARON, no recuerdo el autor, pero la conclusión que me dejó su lectura es que las grandes tragedias se han provocado por hombres enfermos en el poder además de los hombres enfermos de poder y, en el caso de AMLO, creo que hay a su lado algunos muy enfermos de poder y otros muy deteriorados por la edad y esto puede generar al corto plazo serias dificultades porque algunos ancianos son necios y no quieren dejar su última oportunidad ni el sillón, el puesto ni el presupuesto y, esto, genera enconos, divisiones y envidias generacionales, si no al tiempo, ya vimos algo de eso en los tiempos de Don Luis Echeverría, cuando el grupo de jóvenes impulsaba de más en contra de la serenidad y prudencia de los viejos y cuando éstos ganaron precipitaron a la derrota y a la crisis al país y al presidente, al grado de marearlo pensando que su futuro no era su casa sino la dirigencia mundial en las instituciones de aquellos años con la idea de convertirse en líder del TERCER MUNDO y, la realidad política, lo puso en su lugar.

Hoy, quieran o no aceptarlo, se comienzan a descubrir esas ambiciones y perversidades en algunos cercanos colaboradores de AMLO y creen que por ello tienen el derecho a pesar de que no cuenten con la experiencia y la serenidad para ejercer el poder, no para controlarlo, que es diferente, y buscan ya imponer a los suyos para que sean la base de apoyo a sus aspiraciones al futuro, por esa razón creo que, hoy, la lucha está centrada por muchas razones en Puebla de ahí que las diferencias comienzan a marcar las líneas de poder de los grupos y eso es lo que va profundizando las distancias y las diferencias. No entienden muchos que la lucha por el poder en este caso estará definida y controlada, totalmente, a menos que suceda alguna otra cosa, por Andrés Manuel López obrador, y es por ello que a lo mejor no ha dejado formarse un Partido Político, porque entonces tendría que dejar el poder, su poder, en manos de la dirigencia del partido y ahora, la gente cree en López obrador, no en la organización, y es por ello que la mano fuerte no se suaviza en el control político del grupo en el poder. Esperemos pues, por el bien de todos, que el Presidente goce de buena salud, física y mental y tenga la serenidad y logre controlar todas las emociones de él y de su grupo, por el bien de todos…