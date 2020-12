Los dos ejércitos: El armado y el educativo para el cambio

EN EL TIEMPO DE GOBIERNO DE LÁZARO CÁRDENAS, ESTE UTILIZÓ LA FUERZA DEL EJÉRCITO PARA CONTROLAR A LOS GRUPOS INTERNOS QUE SIEMPRE GENERABAN LAS AMBICIONES DE PODER Y EL CONTROL MILITAR.

NO LO MOVIÓ PARA LA REPRESIÓN NI PARA SUS PROYECTOS, SOLO PARA PROTEGER LA EXPROPIACIÓN PETROLERAY LA NO INTERVENCIÓN, PARA SU PRIMERA ACCIÒN QUE CONSOLIDABA SU GOBIERNO QUE ERA LA REFORMA AGRARIA Y LA EDUCACIÓN.

USÓ LA FUERZA DEL MAGISTERIO PARA INICIAR EL PROCESO Y LOGRÓ GRANDES AVANCES SIN GENERAR CONFLICTOS, NI REPRESIONES.

EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR USA AL EJÉRCITO PARA CONSOLIDAR SUS PRIMEROS PROYECTOS MAGNOS Y DARLES POR ESTOS FUERZA Y CONTROL PARA QUE NO EXISTA MARCHA ATRÁS.

AHORA, CON EL CAMBIO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, LLEVANDO A LA MAESTRA DELFINA GÓMEZ, LIGADA CIEN POR CIENTO A SU GREMIO Y A LAS ACCIONES POLÌTICAS, SE USARÁ A LOS MAESTROS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CUARTA T, NI LO DUDEN… ESTA ES LA CLAVE:

EL EJÉRCITO DE LA PAZ Y LA EDUCACIÓN, CON CONCIENCIA SOCIAL Y CRITERIO NACIONALISTA COMO ES EL MAGISTERIO NACIONAL TIENE UNA FUERZA SUPERIOR Al millón y medio de elementos y en este proceso, cuando se ha logrado evitar que el “charrismo lo siga controlando”, y se da paso a los nuevos ganadores de la lucha magisterial como es la CNTE, podremos estar seguro que por ahí se darán las condiciones de educación y generar la conciencia del cambio que ha promovido López Obrador cuando nos habla de que esto no es simple cambio de administración, y si un cambio de sistema y esto implica cambios reales y profundos.

En esto tiene que aprovechar la mayoría parlamentaria y el control de muchos estados, del manejo de las finanzas, del apoyo incondicional del ejército, la operación diplomática, los cambios y el conocimiento del control de grupos por medio del SAT y no solamente de sus procesos ideológicos, más vale el control de sus bolsillos que de sus ideas y es lo que se hace, de la falta de partidos políticos que le permiten claramente imponer su voluntad única, no como dictador, sino como un hombre solitario porque no hay los controles y los “equilibrios”, no los quitó el presidente, los eliminaron los que manipularon a los partidos que fueron las mafias de poder porque no permitían el manejo de masas en los mismos y siguieron con la apropiación de los fondos y recursos públicos para que un grupito hiciera sus negocios privados, y la visión de AMLO ha sido el que debe controlar y tener el apoyo de ese mismo grupo y para ello, los pasó de mafiosos del poder a colaboradores del mismo, usando los recursos y fondos públicos para aumentar su influencia sin que logren imponer sus intereses, sino el de llevarlos sin conflictos en el proceso, porque les conviene a ellos que el infeliciaje nacional se mantenga tranquilo y no se generen conflictos políticos ni sociales que destruyan la paz social y lleven al país a la anarquía como se vislumbra en muchas partes del mundo.

Mantener las buenas relaciones y el control de las fuerzas armadas comprometidas en los proyectos prioritarios de la transformación de México le garantiza al presidente que ese importante grupo de seguridad no entre como venía proyectado a la colaboración y complicidad con la delincuencia organizada, lo que no se ha logrado en las fuerzas de policía que son tocadas por la corrupción y las complicidades que mantienen la violencia en el sector, lo que es claro es que al tiempo no podrá evitarse que los jóvenes jubilados del ejército busquen su afiliación para competir en los procesos electorales porque ya nada ni nadie les impedirá hacerlo, menos cuando cuentan con toda la información confidencial de las zonas que busquen controlar, y es ahí donde se tendrá que tener mucho cuidado de que la contaminación de las mafias no afecten el proceso como lo hacen en muchos sitios en la actualidad donde en vez de eliminar la narco política se fortalece.

Hace algunos años, contaba que uno de los secretarios de la defensa me comentaba que los soldados deben capacitarse para defender, por las armas, al pueblo y su soberanía, que no deberían andar haciendo labores de pintores, ni albañiles, pero los tiempos cambian y esa fuerza militar también es fuerza laboral e ideológica con convicciones.

Son los que al lado de los maestros conocen todas las zonas del país, la viven y se muestran siempre dispuestos al apoyo social y es por ello que quieran o no reconocerlo, los maestros y soldados de México son los que reciben mayores felicitaciones de parte del pueblo mexicano, dejaron de ser los represores y se han convertido en socios populares, son el pueblo armado y quienes se sienten orgullosos de sus labores.

Ahora tocará a los maestros salir a dar la cara como en los tiempos de Cárdenas, cuando fueron la base para generar la Reforma Agraria, para iniciar la educación del pueblo mexicano, para contener las iras y violencias de los caciques locales y hacer los cambios de mentalidad en los mexicanos por medio de los niños.

Son los que iniciaron la rebelión sindical para eliminar el control de los sindicalistas del charrismo, y fueron, hay que reconocer su lucha en Oaxaca, los primeros que dieron la batalla para que se les reconocieran sus derechos laborales y aumentos de salarios a pesar de que en momentos fueron desviados por los oportunistas de “izquierda” que ahora, en muchos casos, solamente son los politiqueros dentro de la política, pero no los luchadores sociales que deben de mantener los ideales y la lucha magisterial, los compraron con migajas y con puestos y presupuestos, pero ahora viene el cambio y es la base, seguramente, del nuevo partido de AMLO cuando ve que MORENA deja de ser funcional y se convierte en organización oportunista y buscadora de puestos y presupuestos, y por ello la maestra Delfina Gómez ha mostrado que tiene el valor y las ideas e ideales para hacer este cambio en la educación y la política nacional… todo sea para el bien de México.