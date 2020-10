Los “Brutus” andan sueltos con la daga en la mano

Durante los últimos tiempos hemos comentado lo que el presidente ha declarado, no sin sentimiento y a lo mejor con “resentimiento” ante la incapacidad o las ambiciones que se han despertado en MORENA, donde al parecer, los que andan en la búsqueda de puestos y presupuestos también tienen en mente no lo que hay hoy en día, sino el futuro, y están metidos en los intereses de lo que puede convertirse en la “sucesión presidencial adelantada”, y esto nos recuerda en mucho los tiempos del diazordacismo donde las pasiones generadas en la estrategia de provocar en México un movimiento que diera paso a las ambiciones del golpismo militar, implantado desde las oficinas de la CIA y aprovechando las “buenas relaciones” existentes entre la CIA y los importantes personajes mexicanos, incluyendo la presidente, secretario de gobernación, jefe del Estado Mayor Presidencial, Jefe del DDF y las policías políticas y paramilitares existentes, pudieran voltear las cosas en el país y destruir de una vez por todas las posturas nacionalistas y patrióticas del Ejército Mexicano, para dar paso a los golpistas entreguistas en esa “guerra Fría” que se generaba en los tiempos de la represión en el país.

Así, a pesar de que se ha visto obligado a opinar sobre la sucesión y organización en MORENA, el presidente no pudo aguantarse de manifestar su enojo y descontrol porque a pesar de ser el partido mayoritario, apoyado popularmente, no han mostrado la calidad de sus “pastores” y se han quedado en las ambiciones y pasiones y les vale lo que esté sucediendo, incluso, dejando al presidente en la soledad y brutalidad de los ataques de sus “enemigos”, así, la embestida ha sido brutal en contra de sus posturas y acciones que trata de encaminar a dar una nueva forma a las condiciones en que estamos en el país, por ello, tampoco ha logrado operar el cambio administrativo del poder y ni ha podido lograr el cambio de sistema QUE TIENE EN MENTE, PARA CAMBIAR LAS COSAS EN ELPAÍS.

“El DESBARAJUSTE” ESTÁ COMBINADO CON EL OPORTUNISMO Y EXPLICA QUE LOS “AMBICIOSOS COMPETIDORES POR LA DIRIGENCIA DE morena NO SE DAN CUENTA DE QUE NO SON INSUSTITUÍBLES , ESTO ES PARA ESPERAR UN FUERTE MANOTAZÓ, PORQUE A PESAR DE QUE NO QUIERA ENTRAR AL PROCESO EN MORENA, de un buen día al otro lo tendrá que hacer, si no quiere quedarse chiflando solo en la loma: Sin partido y sin “apoyo de los dirigentes” que traen el “DESBARAJUSTE”. Seguramente, el presidente no se deja hablar mucho a la oreja y sabe ya bien a bien quién anda tras los puestos y los presupuestos, y tan es así que sin dar nombres ni confrontarse directamente con los contendientes explica que hay mucho pueblo para tan pocos dirigentes… y que al final de cuentas, los que van a decidir serán los simpatizantes y votantes de MORENA y no los ambiciosos contendientes que buscan acomodarse, desde hoy, en el desbarajuste para la sucesión presidencial que ellos han adelantado, y esto aclarará la forma en que el presidente actúe porque debe y tiene que actuar a menos que pretenda formar otro movimiento con su gente de confianza y que le da resultados.

Es lógico que en esos desmanes que se generan por las ambiciones también entran muchos de aquellos que al inicio del proceso electoral que elevó a la presidencia a AMLO, fueron puestos por comodidad o porque no tenían de otra, y así, muchos políticos, diputados y senadores e incluso funcionarios de la administración, cayeron desde otros grupos y partidos donde no tenían siquiera la menor oportunidad de estar, y el proceso los hizo ganar, pero ganaron por la fuerza y la acción desatada por AMLO, no ganaron ni por MORENA ni por ellos, y esto, cuando se olvida también se pierde por la ambición y se generan las pasiones que llevan a las confrontaciones de grupos y así aparecen, de pronto, las viejas mañas de muchos grupitos que forman las tribus que han llevado a varios movimientos sociales y políticos al fracaso y a la traición, como se ve en muchos casos porque ya andan tratando de darle puñaladas al jefe…

No son pocos los jefes de tribus que se van disputando y tejiendo las mañas para el control del “partido”, que es más movimiento que partido, pero que llevan la intención de colocar mejor a sus cuadros en el poder para servirse del mismo no para servir con el mismo, creo que ahora se va dando cuenta el presidente de que muchos, solamente le han dado por su lado pero en la realidad sus comportamientos son del viejo estilo y de los viejos políticos, no han cambiado en valores ni en posturas, solamente le han dado el “avión” como dicen los chavos, pero no hacen ni piensan hacer lo que pregona con la honestidad y la pobreza, muchos han luchado desde pobres para lograr los cambios y mejoras para ellos, y así se han convertido en acumuladores y explotadores o viciosos del poder, finalmente, son sus pasiones humanas y no sus convicciones morales y políticas, hemos escuchado a muchos políticos ligados a la administración actual quejarse de las miserias en la que los tienen y explican que no les queda de otra para terminar la quincena que andar pidiendo prestado o bien buscado de a cómo le llegan a los bolsillos nuevos fondos que les den respiro. Es cierto lo que decimos, otros, han aprovechado y sacan raja y guardan dinero alegando que tienen que competir políticamente y que para andar en la política se requiere dinero, porque ellos no hacen la magia del peje, para avanzar en política sostienen que necesitan recursos y los buscan incluso entre los mafiosos que ya controlan muchas zonas, y esto es profundamente peligroso para la estabilidad política y la seguridad del presidente y del país. Así que debe tener mucho cuidado, porque los “brutos” andan sueltos con la daga en la mano.