López Obrador, el juez y parte

Culpar a los jueces es la tesis de los presidentes ante la ineficacia de sus procuradores, MP’s y agentes contra el crimen organizado. México debe seguir como país de leyes, no de excepciones, no de perdón a corruptos que colaboraron en el triunfo de Morena, no de los funcionarios salientes que gozan de total impunidad.