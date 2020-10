López Gatell hace berrinche con su infodemia

Al doctor Hugo López Gatell le ocurre lo que en 2009, la diferencia es que cuando lo echaron del cuarto de guerra donde el gobierno de Felipe Calderón hacía conteos y trazaba estrategias para contener la influenza “porcina” que derivo en humana, no contaba con una conferencia de prensa propia para sus desahogos personales.

Quiero entender por qué el fin de semana el subsecretario de Salud se ausentó dos días y no uno de la conferencia vespertina sobre la epidemia del coronavirus, si el presidente López Obrador, que a diario empieza a trabajar desde las cinco de la mañana, aprovecha los sábados y domingos que no tiene mañanera para recorrer el interior del país.

Dirá López Gatell que López Obrador es presidente y él solo subsecretario, que tiene derecho a descansar. Y tiene razón.

Es probable que utilizara el asueto de fin de semana para encontrar la manera de explicar, minimizar, diría yo, que ya rebasamos en casi 22 mil el “escenario catastrófico” de 60 mil muertes por Covid al que se refirió el 4 de junio pasado.

La explicación oficial, es decir, la suya, es sencilla: el repunte de cifras entre la noche domingo y la del lunes tiene que ver con una reformulación de metodología en el conteo de casos, lo que significa que en 24 horas no fallecieron 2 mil 789 personas, sino que se trata de las que murieron en días, semanas y quizás meses anteriores, y que, por las causas que se quiera, no habían ingresado a la contabilidad.

La reformulación en el conteo de casos, no sólo de fallecimientos sino de contagios, que se conoce como confirmaciones “por asociación epidemiológica”, disparó la contabilidad este lunes y provocó reacciones de toda índole, sobre todo de alarma.

La primera, del periódico El Financiero que en un tuit publicó: “¡Ultima hora! México rompe récord de muertes diarias registradas por Covid-19 con 2 mil 789, y de casos confirmados con 28 mil 115”.

Con cierta razón por lo impreciso del rompimiento del “record de muertes diarias”, López Gatell entró en colera y después de leer el twit pidió que “Por favor, algún caritativo reportero, ustedes o alguien más, le avise al editor de El Financiero que vale la pena que haga un trabajo periodístico más profesional, que tiene una función social que cumplir, que estamos en medio de una epidemia, una pandemia, y cada pieza de información no verificada, no documentada, no rigurosamente analizada contribuye a la desinformación, que este es el fenómeno de la Infodemia (que) hace daño, intoxica, contamina, confunde, distorsiona, perjudica a la población”.

Infodemia y todo, López Gatell no puede negar que la pandemia rebasó en nuestro país todos sus pronósticos y que las cifras de anoche, tanto de fallecimientos como de contagios, son escandalosas por más que, insisto, como lo hizo él, no correspondan a las de un día, sino a fechas anteriores en que, por lo que sea, no las contabilizaron quienes tienen la obligación de hacerlo.

Debe entender que, ateniéndonos a sus números y a sus métodos de contabilidad, es de esperar que la “confirmación por asociación epidemiológica” actualizará más casos de fallecimientos y contagios ocurridos en días, semanas y meses anteriores, y es probable que pronto alcancemos a la India que recién superó los 100 mil muertos y ocupa el tercer lugar en el mundo, con la diferencia de que tiene una población de mil 353 millones personas, mientras que la de México es de sólo 127 millones de habitantes.

Los números no son de los periodistas, son suyos y del doctor José Luis Alomía; los métodos de contar contagios y fallecimientos tampoco son nuestros, les pertenecen. Los periodistas sólo somos mensajeros.

Y en todo caso, si alguien los manipula, sólo podrían hacerlo ellos.

Es decir, la infodemia es suya, toda suya.

Esta mañana, cuando le cedan el micrófono en el Palacio Nacional y esté bajo la protección del presidente López Obrador, podrá dar rienda suelta a su cólera contra los periodistas, algo que le será aplaudido.

Pero eso no borrará la realidad: nos acercamos al escenario catastrófico de 90 mil fallecimientos por coronavirus… y contando. Pero la epidemia seguirá en descenso como en las nueve semanas anteriores, eso si, mientras López Gatell no actualice su contabilidad.