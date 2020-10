Lo que se ocultó en 1968

UN MINUTO DE SILENCIO POR LOS ASESINADOS EN TLATELOLCO EL 2 DE OCTUBRE DE 1968 Y POR EL INOLVIDABLE QUINO QUE NOS DEJA UN ENORME VACIO.

“EN EL MUNDO HAY MUCHOS CRITICÓLOGOS Y DE LO QUE NECESITAMOS ES DE MUCHOS SOLUCIONÓLOGOS”: MAFALDA.

Hace 52 años en ésta fecha siempre me llegan los recuerdos y las nostalgias, en algunos momentos me llena el rencor de los que para cubrir su mierda se lanzaron en nuestra contra con mentiras y traiciones y pusieron sus traiciones y mentiras para protegerse de lo que ellos mismos habían ocasionado siendo cómplices de los verdaderos responsables de la matanza y de la traición a uno de los movimientos más importantes de México que ellos abortaron con sangre, represión y fuego. Y a lo largo de los años escribiendo los recuerdos en libros como: “EL OTOÑO DE LA REVOLUCIÓN”. “EL 68 VISTO A LOS 68”, “LA DICTADURA DE LA MEMORIA”, “LA TRAICIÓN SE VOLVIÓ GOBIERNO” Y “LAS VOCES DEL SILENCIO POLÌTÉCNICO”, ENCONTRAMOS en los recuerdos abiertos y las charlas que dieron lugar a esos libros, con el apoyo y ayuda de José García Sánchez, sirvieron como un verdadero análisis de crítica y autocrítica, logramos descubrir muchos cabos sueltos y descubrir a los verdaderos traidores y entreguistas que han vivido del “cuento del 68”, ahí se han ocultado, en sus faldones, para continuar mamando de los puestos y presupuestos brindados por los verdaderos asesinos que los utilizaron para encubrir la matanza y la traición al pueblo de México.

Ahora, en base a muchos programas y estudios se sabe de las intervenciones de la CIA en nuestro país, se conoce cómo incursionaron con el apoyo del gobierno y de la DFS en la propagación de la guerra en Nicaragua con aquel complot donde se permitió a los grupos criminales explotar el tráfico de drogas y su producción para tener dinero para el financiamiento de las guerras operadas por la misma CIA apoyados por las autoridades mexicanas del más alto nivel. Lo mismo ocurrió en 1968, cuando al paso de los años se conoce que el presidente GDO, el Secretario de Gobernación, el Jefe del DDF, el Jefe del EMP y otros muchos políticos trabajaban en acuerdo con los agentes de la CIA como informantes y operadores bajo el título de LITEMPO, y ellos fueron los que en esos tiempos de la guerra fría operaron con los norteamericanos la posibilidad de dar el golpe de estado militar en el país para cerrar las posibilidades del crecimiento de las protestas y luchas sociales en nuestro Continente, y para ello generaron, desde el gobierno, con la creación antes de los acontecimientos del 26 de julio la creación del grupo del BATALLÓN OLIMPIA que se construyó con jóvenes de varias corporaciones y que eran pagados desde el DDF y cuya misión era la de generar conflictos en varias escuelas para estallar las protestas que finalmente estallaron aquel día del 26 de julio y donde participaron algunos agentes de la DFS y estudiantes incrustados por ellos en varias escuelas y partidos políticos bajo el esquema de las “guerras preventivas” que tenían como misión provocar conflictos para que salieran a la luz los posibles dirigentes sociales y destruirlos o encarcelarlos, de ahí el origen y la traición.

Al paso de los días de lucha se implementaron varias acciones encaminadas a generar un estado de violencia propiciada por los grupos de policías políticos y miembros especializados del EMP al lado de varias negociaciones con algunos representantes estudiantiles a los que se formaba y encaminaba para que fueran los negociadores claves y pudieran entregar a los verdaderos luchadores sociales que seguían luchado en sus escuelas, por ello la tradición se terminó de elaborar el día primero en las negociaciones entre representantes estudiantes, donde no todos estaban en ese interés, y los representantes del presidente: Jorge de la Vega y Andrés Caso Lombardo para llegar a tender la trampa y la matanza en Tlatelolco, y tener el pretexto de que el país tenía el peligro de estar en las garras del comunismo por la violencia estudiantil, cuando los jóvenes éramos masacrados y asesinados y ellos eran los victimarios, y así, propiciar con la participación del presidente, el EMP, de las policías políticas y los políticos ligados a la CIA por medio de Litempo, LA ACCIÒN DEL golpe militar AL QUE POR FORTUNA, EL NACIONALISMO Y CONVICCIÒN DEL GENERAL García Barragán ligado al grupo del General Cárdenas, evitaron ese golpe y abortaron las pretensiones de aquel grupo que, al final, se apoderan del gobierno y diera paso a lo que se conoce como el neoliberalismo, y esto porque desde el gobierno de Echeverría se liquidaron a los mejores estudiantes de las universidades públicas y se abrieron las puertas a la educación privada y confesional que fueron los que formaron a los grupos de TECNÒCRATAS que fortalecieron el neoliberalismo que hoy soportamos aún, a pesar de todos los esfuerzo del cambio.

Hay muchos datos sobre este tema que no se han profundizado para entender lo que en realidad sucedió en 1968, pero como decía, ya estamos muy viejos para andar ocultando los traseros y los frentes y nuestra obligación es decir lo que hemos vivido y de la forma en que hemos soportado y vivenciado lo que ahora podemos decir con toda libertad.

Los tiempos son otros y las circunstancias no son iguales a las que tuvimos que soportar, hoy en día, tenemos, cuando menos ,la convicción de tener a un presidente que quiere cambios, no lo hemos entendido en su profundidad y nos quedamos cortos en los apoyos y acciones que estamos obligados a responder para construir la nueva realidad, sabemos que no es sencillo y que el presidente corre como en aquellos años muchos peligros porque las fuerzas oscuras y negras del imperialismo siguen vigentes con sus socios y cómplices nacionales y estos pueden ocasionar una nueva tragedia, por ello, las experiencias del pasado nos deben servir de lección para evitar los “accidentes” que pueden acontecer en el presente. Por el bien de todos y el bienestar y la paz de México.