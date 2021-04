Lo hocicón no quita lo pentonto

UN DÍA DE REFLEXIÓN Y SEGURAMENTE PARA MUCHOS UNO DE PACHANGA, COMO DECÍA EL TÍO LOLO, AL QUE EXTRAÑA MUCHO UNO DE MIS AMIGOS: “Pues cuando andas de hocicón, te puedes morder la lengua…”. Y esto le sucedió a la encargada municipal de obras públicas en Reynosa cuando declara pomposamente que “Reynosa es una ciudad fea” y pues nos preguntamos si en vez de decirnos lo que todos podemos observar no se pone a modificar esa realidad para convertirla en una ciudad bonita, como sería su obligación, pero no, mejor se queda hablando y eso es lo que hacen los funcionarios que se convierten en “carga pública”, muchas veces, lo mejor, es seguir eso de que “calladitos se ven más bonitos”… A MENOS QUE TENGA UN ESPEJITO QUE DIGA LO CONTRARIO.,

Hace muchos años cuando nos llevaban a ver las famosas procesiones de las tres caídas, estaba en la fila de mirones y comentando con alguno de mis primos y escuché al “romano” que dando latigazos al representante de la obra como Cristo, le decía: Pues “‘alevántate’ y ya carga los palos” y nos pusimos a reír, y el “romano”, pues indignado nos dijo, pues sí pendejos, son palos en forma de cruz…

ANTES NO SE ACOSTUMBRABA TRABAJAR NI COMER CARNE, TOTAL NO ERA MUCHO SACRIFICO PARA LA MAYORÍA QUE POCO VEÍA LA CARNE EN SUS MESAS, la jodidez no sufre mucho cuando tienen que dejar algunas cosas porque así lo dictan las costumbres. Se hablaba que no se debería salir de vacaciones porque se tenía que reflexionar sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, y poco a poco en vez de eso se fueron arreglando las cosas para aprovechar esos días y salir a la pachanga y así sigue el tema. En los tiempos actuales esto es cosa seria sobre todo cuando los viajeros llegan a los centros recreativos o turísticos y no respetan ni la sana distancia ni el lavado de manos ni portar el cubrebocas y esto afecta a que aumenten los contagios, ya no dio tiempo de la vacunación masiva, en muchos sitios esta se logró con mucho orden y eficiencia, incluso, me cuenta por ahí un estimado amigo que él no tardó mucho en la fila y que le atendieron tan bien que hasta frutita le dieron y lo sentaron por media hora para ver las reacciones y todo listo, en cambio en otros sitios, como Oaxaca, tardamos días en los primeros esfuerzos de vacunación y posteriormente por el mismo despapaye, cuando menos, las colas eran de más de cinco o seis horas y bueno ahí ni agua, ni baños ni frutas… pero se agradece el esfuerzo de muchos, aunque sea desordenado y en algunos casos ineficiente. Y solamente hay los que dicen, que cuando se platica la realidad aunque duela a los funcionarios o admirados del tema no quiere decir que se trata de desprestigiar o mentir sobre lo que hay, la realidad es la realidad y en muchos sitios cambia y bueno es lo que se vive y se comenta. A lo mejor por no hacerle caso al ineficiente y gacho de Gatell doña Claudia Sheinbaum logra colocarse en el primer lugar, como alcaldesa, a nivel mundial, ella logró hacer del ineficiente algo eficiente que se nota en ese esfuerzo y eso dice mucho de su labor. En muchas ocasiones es mejor pedir perdón que pedir permiso.

Recordando, en aquellos viejos tiempos, además de la visita obligada de las siete casas, no se deberían decir malas palabras ni mentir ni robar ni andar chingando la borrega como si fueran tiempos de vacaciones, y ahora todo es distinto, se deja de hacer todo esto y se va uno a las chelerías o a las mezcalerías y a darle gusto al gusto que al final de cuentas la vida es corta y seguramente, en tales andanzas, se puede acortar mucho más para algunos que pronto descubrirán que se contagiaron por alguna razón, así se llegaba al Sábado de Gloria y ahí sÍ pues a darle la tronada al Judas, aquellos bellos monos de cartón llenos de cohetes que se tronaban en las calles y se bañaba de agua a todos los que pasaban donde existían las guerritas de agua, hoy ni agua hay y el que la tira pues tiene mucho que perder y hasta el botellón puede ir, pues sí, las cosas cambian, los Judas de cartón ya cuestan una fortuna y no se ven en todos lados, casi no los fabrican pero dejan bellos recuerdos en los tiempos de juventud cuando era obligatorio andar dándose de golpes de pecho para que las madres no lo regañaran a uno por andar de faltoso.

Si no estábamos en el pueblo de mi padre o de mi madre, la abuela y los tíos enviaban el pescado seco que venía desde Tampico y la hueva, esa exquisita hueva seca que se doraba en el comal y tenía un olor y un sabor extraordinario y que ya no podemos conseguir, el pan de horno y las hojarascas que eran tortillas especiales que para hacerlas se requiere conocimiento y amor porque llevan muchos ingredientes y duran meses y son un plato delicioso ahora, al parecer, solamente quedan en un bello pueblo de Santa Mónica, algunas viejas que las fabrican y eso sobre pedido, el queso huasteco y los vinos de frutas de Zacualtipán, en fin en Oaxaca vemos calles adornadas con flores de papel morado y otras realizadas con plantas, se hacen las peregrinaciones y se escuchan los cantos, se ven por las calles las calendas de los barrios donde todos van pasando los traguitos de mezcal, cantando y rezando y llegando a las distintas iglesias con ese respeto de darle “el pésame a la Virgen”, ahí he visto a muchos viejos dejar sus lágrimas y en algunas iglesias diferentes organizaciones católicas hacen vela de toda la noche para el Señor Jesús, los templos lucen distintos en esos días, como que toman un nivel importante en la vida de la comunidad e incluso, al pasar por el frente, se nota que muchos siguen persignándose y descubren su cabeza si traen gorros o sombreros, en fin, es lógico que los tiempos cambien y también es importante que en esos cambios existan algunos rastros del ayer porque dejamos sembrado recuerdos y cariños por ser de ahí, vivir ahí o visitar el lugar, y eso, es lo que ayuda a convivir a los mexicanos en muchos sitios.