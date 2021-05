La vejentud reunida

¡Reflexiones al tiempo del Tío Lolo!

LA ASF PUES ANDA RECTIFICANDO Y SIN DUDA VIEJANDO PORQUE AHORA RESULTA QUE “CALCULA” EL COSTO DEL FRENÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO EN MENOS DE 65% DE LO QUE CALCULÓ INICIALMENTE TODO PARA PARA DARLE UN “SUSTOTE” AL PRESIDENTE A VER SI ESTIRABA LA PATA CON ESO DE QUE ANDA MAL DEL CORAZÓN…. PERO, SE LA PELARON, Y AHÍ ESTÁ, Y ELLOS, TIENEN QUE RECTIFICAR Y ALEGAN PUES EDAD Y HALZHEIMER… YA SABEN, CUESTIONES DE LA EDAD…

Y EN REUNIÓN DE LA ANCIANIDAD PUES DESPUÉS DE 35 AÑOS NUEVAMENTE SE REÚNEN A ANALIZAR LO QUE SUCEDE EN EL PAÍS, POR CONVOCATORIA de Don Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y doña Ifigenia Martínez y ya saben ustedes, al “analista”, Tío Lolo, pues es irreverente y dice que a ver si se acuerdan para qué diablos se reunieron, porque no faltó que alguno de ellos llevara pastel porque pensó que se festejaba un cumpleaños.

La idea, nos comenta el Tío, es que se pretende imponerle al presidente un bozal o cuando menos controlar sus ansias, que no es lo mismo que ancianidad, para que realice los cambios y respete las canas de los viejos y les brinde su lugar, ya ven que los ha ninguneado, pero algunos, satisfechos y conchudos porque tienen hueso con presupuesto y gozan de dinerito para la vejez, dicen que es bueno que no se deje de esos que siempre piensan que sus canas no solamente les dieron ganas sino que les permitieron hacer los cambios, y pues hoy se chingan o se joden, porque el que manda manda y si se equivoca, pues vuelve a mandar. El poder no se comparte, se usa para darse fuerza y mando.

Por ahí andaban algunos de los viejos revoltosos, de esos que solamente salen para las fotos y hacen declaraciones y firman manifiestos de los “eternos abajo firmantes” porque es la forma de estar presentes para hacer algo y dicen, pues son chingaderas que los precios no tengan control, los huevos por las nubes, por el precio no por otras cosas, la carne ni se deja ver ni oler, los tacos suben de precio y se hacen mal las salsas porque los chiles, además de que no embonan, ya no pican, porque los importan de China, las tortillas parecen platos voladores por precios superados a 27 pesotes el kilo y, se dan robos afuera de las tortillerías, en fin, esos “revolucionarios que siempre buscan irse de vacaciones a Cubita la bella” pues dicen que hay que hacer marchas, y alguno de ellos, lleno de canas y de arrugas, pues declara que él se apunta siempre y cuando le traigan una nueva silla de ruedas o una buena andadera, otro, recordando los viejos tiempos de las guerrillas dice que a lo mejor hay que pedirles a algunos grupos de guerrilleros que por ahí andan, préstamos para mantener el movimiento y que los dirigentes pues tengan recursos financieros, ya que son “revolucionarios de tiempo completo” o cuando menos, ahora, que presenten los viejillos sus demandas, pues que impongan una que le solicite al presidente pagos y subsidios justos para esos que ya se les ávido y otros que se cansaron y otros más que se fueron con los fifís, para que regresen al ruedo, pensiones buenas que les den para el café diario y andar caminando con un libro de Marx bajo el brazo y discutiendo pendejadas cada vez que se acuerden y les dé un tiempecillo el Alzheimer y dejen de temblar con la manita, sí, hay que demandar justicia y esa debe llegar en aquellos que se jodieron en las etapas de las luchas sociales, y otros, recuerdan que cada vez que se ponían pesados los policías represores, tenían que andar cargando una pistolita vieja con cartuchos que a veces ya ni jalaban, y otro les dice que sí que era cierto, pero que jamás las sacaron, ni para empeñarlas, y que alguno otro cuando, las sacaron, para amenazar, se las quitaron y les dieron con ellas porque se olvidó que las pistolas no se jalan con los dedos sino se jalan con los huevos… hay, qué tiempos aquellos, don Porfirio, donde podían hacer discursos para alabar al señor todopoderoso presidente y dejar el tiradero de muertos de jóvenes en las plazas y los centros represivos, y él, avanzando porque era casi casi un “sedado de la Robolución” y de eso, pues ha vivido y son chingaderas que en la vejez, ni siquiera viruela, sino que le quitan la chiche de donde ha mamado cuando ya no tenemos dientes por la edad… ni ganas de carnita, sino de pura cosa líquida… lo que es injusta la edad y el tiempo, y además: Grita Porfirio: ¿para qué nos juntamos ahora Cuauhtémoc? ¿Es el de la expropiación petrolera o tu destape a un nuevo puesto? Y bueno, creemos que no tenemos buenos ideólogos, así que hay que sacar los escritos de Reyes Heroles y de los viejos pensadores para recordarle al presidente que hay instituciones y que no se permite que el “rey” llegue al poder, ni tenga, pues, lacayos para todo, pero eso le puede encabronar, ya ven que no es muy paciente para escuchar, pero somos los viejos que dimos o damos los primeros pasos para el cambio, y las canas, pues se deben respetar, así que hay que decirlo bien claro… o ¿para qué le vamos a llamar?, pues ya se me olvidó Ifi, a ver si me lo recuerdas, lo que sí no quiero ni ver es la traidor de Mario… ese que dice que ahora es el mero mero cuando yo le di la fuerza para llegar al poder y me chinga, y eso no se vale, cuando menos que pague las comidas y los buenos tragos con la que le daba sus clases para quitarle lo medio pendejo, eso lo debe saber el presi y darle la lección de lealtad y correrlo… y ¿a dónde lo pondría? Pues en el Metro, para que rinda cuentas de lo que se han changado desde que lo construyeron, pues es lo justo.

Y ¿de quién es el cumple? Pues ya se me olvidó, si no tienen inconveniente me voy a cambiarle pañal porque ya saben, con eso de los líquidos y la edad, pues uno se mea donde sea, lo bueno es que no me ando Cagando por cualquier lugar…. Eso sí que sería una buena marca, porque entonces sería un buen pato que, camina y la caga… y gozaría de apapachos con puestos y presupuestos como debería ser, por el respeto de las canas…viva el viejo poder…NO seas pendejo Porfirio, es la revés… pues que viva el poder viejo… pues, y ¿dónde dejé mi cocol?