La mafia del poder sigue en el poder

FLAVIO SOSA DEMANDA A FELIPE CALDERÓN COMO TERRORISTA Y TRAICIÓN A LA PATRIA… PUES COMO DICE LA CANCIÓN: “COMO SUEÑAS MEXICANO”, la realidad es que deberíamos, a lo mejor, meterlo a la cárcel y otras cosas, total, el poder es el poder y no creemos, en lo personal, que vaya a prosperar esta justa demanda de Flavio Sosa, mientras tanto, como un golpe mediático y de publicidad pues puede generar muchas planas de publicidad política.

Sin duda, cuando el presidente se lanza a declamar los poemas que muestran el terror y el horror de la represión, el cinismo con el que actuaron los medios de comunicación totalmente controlados por el gobierno, el cinismo donde muchos periodistas, salvo algunos, con valor, tuvieron que decir lo que sucedía y de reclamar justicia a pesar de que ponían en riesgo su fuente de empleo e incluso su vida, los cientos de padres y hermanos, parientes, recorriendo las delegaciones y hospitales para saber de los suyos o enterarse que estaban detenidos en las cárceles es de estremecer los recuerdos, y sobre todo, entender que en aquellos tiempos la represión era lo normal de un gobierno, era su forma de ser, ellos, no entendían que existía la negociación y el diálogo, ellos imponían y los jóvenes no entendimos esto y pensamos que podíamos tener otros caminos y aceptamos las NEGOCIACIÓN pensando en que tendrían palabra y no responderían con la TRAICIÓN, usando a muchos que después llegaron a los puestos con presupuestos y se dieron a los brazos de los “intelectuales orgánicos” porque al final de cuentas de lo que se trataba era de culpar a los demás, a las víctimas hacerlas victimarios y ocultar los horrores que ellos mismos con los hombres del poder generaron con el asesinato, la traición y las matanzas.

Claro que todo esto se sigue ocultando y no es solamente una larga perorata en un poema, el presidente sabe bien que esto es una realidad porque al final de cuentas también vivió muchos episodios donde la represión buscaba eliminarle y busca, sin duda alguna, destruirle. Creemos que en muchos casos está rodeado de aquellos traidores y de muchos que solapados y ocultos en los faldones de la “lucha que no hicieron” se han refugiado y gozado de las mieles que les pagan los que siguen ocultando la verdad y la realidad, pero el tiempo es la madre de la verdad y algún día esto saldrá a relucir, cuando en verdad se conozca el cómo y el cuándo, con los norteamericanos en una guerra sucia y fría, trataron de imponer, en el proceso, EL GOLPE MILITAR EN MÉXICO PARA CONTROLAR POR ESTE MECANISMO A TODO EL CONTINENTE y pues les falló, pero la realidad es que el presidente de esa época, el secretario de Gobernación, el regente, el secretario de la Presidencia y otros miembros de las policías políticas y del Estado Mayor Presidencial, no servían a México sino a los agentes de la CIA con el mote de LITEMPOS, y esto se debe aclarar, y para ello, recurrir, sin duda, a la investigación fiel de las acciones operadas por el general Cárdenas y de Marcelino García Barragán para impedir ese golpe artero en contra del país y de los mexicanos. Por ello, siempre, recomendamos aquel libro de las memorias de García Barragán escrito por don Julio Scherer: “PARTE DE GUERRA” Y EL LIBRO ESCRITO POR MÍ Y JOSÉ GARCÍA: “LA TRAICIÓN SE VOLVIÓ GOBIERNO”.

Hoy vivimos otros tiempos y podremos tener muchos defectos y el presidente, en su desesperación por alcanzar sus metas del cambio cometer muchas imprudencias y errores, pero no se podrá decir que estamos envueltos en la represión. Seguramente hay injusticias provocadas por aquellos que se creen más que el mismo presidente y que provocan descalabros y generan injusticias como en el caso del despido de ÁNGEL VERDUGO y de otros muchos que han sido afectados por las venganzas, los errores y ambiciones de algunos dogmáticos que piensan que tienen rodeado al presidente y que le controlan para garantizar sus puestos con presupuestos, porque al final de cuentas, muchos de ellos, solamente han sido ambiciosos que llegaron por el efecto de una lucha de muchas luchas donde muchos perdieron la vida, sufrieron persecución y cárcel y miseria y represión, mientras ellos solamente le hacían al “intelectual” y al cuenterete, pero así es la política cuando no tienen el control de una organización sino que se forma y forja por diferentes tribus y tendencias que buscan su bienestar y sus puestos con sus privilegios y nos las transformaciones y el cambio real para el beneficio de todos.

Las ambiciones por el poder y el dinero han sido la motivación Real de muchos grupitos y lidercillos de las llamadas tribus que controlan los procesos electorales de las organizaciones políticas y es por ello que los cambios ideológicos no les interesan en los tiempos de sucesión presidencial o política, les importa controlar los puestos con presupuestos porque esto les brinda poder y sostén en sus actos de poder y de manejo e influencia de sus grupos en la organización, así, el presidente, no puede quedarse solamente como un gurú que lanza las ideas y por respeto no actúa para obligar a hacer los cambios y establecer las líneas de la moral y la limpieza en la lucha política que deben tener los grupos y sus cabezas, si no hace esto, puede suceder como lo hemos visto muchas veces que los grupos que tengan mucho más dinero y manejo de medios y de comunicación pueden controlar a las organizaciones y el país para su beneficio y sostén de sus ambiciones y no para el buen servir a los mexicanos, esto es lo que hemos vivido por muchos años y por algo dicen los sabios que en este asunto, parece que CAMBIAMOS PARA SEGUIR IGUAL, y si esto es así, al final de un tiempo, tendremos una enorme desconfianza y conflictos de todo tipo que nos pueden llevar a perder la línea del poder para darla a los oportunistas y confrontar por medio de represiones selectivas a los verdaderos luchadores sociales para que todo siga igual, bajo el control de los que realmente controlan: LA MAFIA DEL PODER, QUE SIGUE EN EL PODER…