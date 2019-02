La guerra que acabó sin necesidad de Guardia Nacional

Entre los humanos, después del estrago de una conflagración armada, la frase y el posterior abrazo ha sido siempre el mismo: “¡La guerra ha terminado!”, “¡La guerra ha terminado!”. A ello le sigue el júbilo, el salir a las calles.

Así fue en los países destruidos, o semidestruidos, por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O la Guerra de Secesión (Civil) en Estados Unidos. O la Revolución Mexicana. Nos lo han recreado inmensidad de documentales o películas.

¿Es eso el siguiente paso para los mexicanos? “¡La guerra ha terminado!” ¿Como nos lo anticipó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el miércoles de la semana pasada, en su rueda de prensa “mañanera”?

La respuesta fue a pregunta expresa del reportero, de El Universal, Misael Zavala:

“Preguntarle al Secretario de la Defensa o al Secretario de Seguridad Pública, ¿cuántos líderes de cárteles han detenido una vez que se echó a andar esta estrategia contra el ‘huachicoleo’?”.

Y la respuesta íntegra del Presidente:

“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. La función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública. Ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios.

“Hoy que vi el informe me sentí satisfecho porque, según nuestros registros, sólo 54 homicidios el día de ayer y traemos un promedio de 80.

“Eso es lo que me importa, el bajar el número de homicidios, el bajar el número de robos, el que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada”.

La contrapregunta de Zavala fue mejor: “¿Se acabó la guerra contra el narco, Presidente?”.

Entonces vino la revelación, esa que puede decirse, pero requiere explicarse, detallarse, para que no queden cabos sueltos: “No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz; vamos a conseguir la paz”.

Y, aunque usted no lo crea, El Universal perdió la nota principal del día siguiente. Vaya, ni siquiera fue nota de interiores. Quien editó ese día eliminó la pregunta de su propio reportero y desbarató una serie de respuestas que contiene un entorno de cambio de estrategia ante la violencia y, sobre todo, ante los cárteles de la droga de mucha valía e importancia.

¿Cómo que se acabó la guerra?

¿Se puede acabar una guerra porque uno de los contendientes dice que se acabó la guerra? En términos bélicos, eso sería igual a una rendición.

Pero aquí no hay, ni puede existir, la rendición porque uno de los supuestos contendientes es el Estado, el que no puede permitir un mal contra la sociedad.

Sin embargo, el pronunciamiento del Presidente tiene un razonamiento social, aunque el plan requiere una explicación detallada.

Empecemos diciendo que la “no guerra”, antes que funcionar como elemento disuasivo, reduce los riesgos de daños colaterales en los que, siempre, los que pierden son los ciudadanos. Aunque sigue vigente cuando los enfrentamientos se den entre grupos contrarios del crimen organizado.

‘HAZ EL AMOR, NO LA GUERRA’

¿Y si, en realidad, la “guerra” (término utilizado, pero luego negado, por Felipe Calderón) contra los cárteles de la droga fue un invento circunstancial -ni pensado ni imaginado como tal- de los gobiernos federales anteriores?

Porque declaración de guerra entre gobierno y crimen organizado nunca hubo, ni mutua ni, al parecer, unilateral. Todo se dio en el contexto, eso sí, de otra “guerra”, la de los grupo antagónicos armados que peleaban (y lo siguen haciendo) parte del territorio nacional.

Además, siempre hemos visto el asunto en una sola dirección, de Colombia a Estados Unidos, pasando por México. ¿Y por qué no de Estados Unidos a Colombia, pasando por México?

Sin duda, el mayor negocio, más allá de las nuevas formas, de las nuevas drogas, ha sido el de la cocaína, un trasiego mayormente producido en otras partes y encaminado por el territorio nacional hacia el mayor mercado de consumo, Norteamérica.

De hecho, en el arranque de las “hostilidades” anunciadas por Calderón fueron tiempos de otros grupos ya extinguidos, sobre todo en Michoacán, en los que la mayoría de desaparecidos y víctimas mortales pertenecía a ellos mismos.

Muchos no estarían tan lejos del significado de aquello de que sacar al Ejército a las calles fue sólo “provocar el avispero”.

Bueno, parece que así lo concibe el actual gobierno. Prácticamente ignorar la actividad de la delincuencia organizada, algo muy parecido a lo que se intentó manejar también en los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto, no hacer apología del delito.

Entonces, López Obrador inicia su plan de reducir la violencia con el combate al “huachicoleo”.

Una estrategia para evitar pérdidas a Pemex y recuperar recursos que, efectivamente, pueden utilizarse en programas sociales u obras del corte, tamaño o fin que se quiera. Vaya, será un capital dispuesto a usarse.

Pero además, también cierto, se cortarán las manos largas a tanto bribón, y esto se encierra en el plan presidencial contra la corrupción.

El plan, todavía no detallado, deja dudas porque, todavía el fin de semana, la delincuencia organizada se hacía notar con el secuestro y ejecución de Hugo Figueroa, sobrino del fallecido cantante Joan Sebastian.

Pero sobre todo cosa que cae dentro del combate al “huachicol”, el supuesto paquete explosivo encontrado frente a la Puerta 4 de la Refinería de Salamanca, además de mantas con mensajes dirigidos al Presidente López Obrador.

Es probable que en el transcurrir del plan presidencial contra la inseguridad y violencia, estas amenazas, los enfrentamientos y, sobre todo, los daños colaterales, en las que siempre hay víctimas civiles, se reduzcan y la situación cambie.

Porque no sólo será la confianza en un plan al estilo “Gandhi”, no responder a provocaciones, como dijo el Mandatario federal (“vamos a continuar de la misma manera. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. No vamos a caer en ninguna provocación; no vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación; tenemos nuestra conciencia tranquila”), sino ir avanzando en la legalización de las drogas y otros programas.

De mayor importancia será que cuando la multimencionada Guardia Nacional salga a luz pública, es decir, quede oficialmente conformada, su papel será, efectivamente, el de sólo reforzar la paz ciudadana.

El escenario es el deseado. Podría cumplirse. Lo dirá el tiempo y, quizá, al corto plazo.

