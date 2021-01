La fuerza moral se contagió

Pues tras meses de buscarle edemas a la mitocondria, y las mangas al chaleco, Andrés Manuel López Obrador se contagió. Ese no es el tema, sino el detonador, a saber de cinco puntos:

1.- Marcelo Ebrard estaba con él, sin cubrebocas, en la reunión telefónica con Joseph Biden. Eso sí preocupa. Espero que el canciller estuviera ya vacunado porque conseguir otro como él para el reto de los biológicos en el mundo va a estar complicado.

2.- No conozco a un solo analista serio en asuntos de inteligencia que no haya enviado mensajes, a Palacio Nacional, sobre el peligro de no tener un secretario de Gobernación fuerte y con poder propio. Ahora viene la confirmación de lo obvio: No lo hay.

3.- A ver a cuántos funcionarios contagió López Obrador. La lista no sólo puede llegar a ser larga, sino preocupante, específicamente, en ciertos rubros de la seguridad interior (no seguridad pública).

4.- Hay un futurible obvio: Si se recupera, López Obrador no va a traer cubrebocas ni por equivocación. Ese es un pésimo mensaje a los habitantes de México viniendo de quien viene y diciendo lo que dice.

5.- La responsabilidad directa del contagio de López Obrador es de Hugo López-Gatell, subsecretario nefando, quien le siguió la corriente a su patrón hasta que ocurrió lo que ocurrió. Sería recomendable enviarlo a Zipolite de manera permanente, empero, es poco probable.

Es lo que viene en las próximas semanas y, como podrá verse, nada es agradable, salvo la posibilidad de que arribara un profesional a la subsecretaria. Lo demás, es ominoso.