La descentralización, dinero bueno al malo

Para empezar esta colaboración imaginemos un diálogo.

― “Lo sentimos, pero no podemos atender aquí su trámite. Va a tener que ir hasta las oficinas centrales o enviarles un correo”.

― “De acuerdo. Entonces iré a la Ciudad de México”.

― “No. Las oficinas centrales están en Mérida”.

Lo anterior sería la plática entre un servidor público y un ciudadano si estuvieran hablando después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales migre a Yucatán, de acuerdo a la estrategia de descentralización que aún tiene pendiente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las declaraciones

El presidente lanzó una salva de felicitaciones hacia el arquitecto de la descentralización, que es él mismo.

“Pienso que es muy acertada la descentralización del gobierno federal para que haya crecimiento parejo en todos los estados de la República, que ya no se concentren las dependencias federales sólo en la Ciudad de México”, explicó en los primeros días de su mandato.

Respecto a los servidores públicos que de la Ciudad de México se irían a otra entidad, señaló que “nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho. Los vamos a convencer. Los trabajadores mejorarán sus condiciones de vida; tendrán crédito para vivienda; jubilaciones anticipadas; aumento salarial; permuta de plazas y otras garantías”.

El 24 de diciembre de 2019 optó por decir que “nos ha llevado tiempo; vamos muy lentos en el propósito de descentralizar el gobierno federal, pero se va a cumplir ese compromiso pendiente. No hemos podido avanzar, pero vamos a seguir insistiendo. Pienso que ya el año próximo, a finales (el 2020, que está por terminar), ya vamos a tener mucho avance. Podría decir que más de la mitad de las secretarías”.

Y tras meses de Covid-19, el 28 de septiembre pasado dijo algo que sólo él entendió. Que la descentralización está “en proceso”, pero la dio como “objetivo cumplido”, pues dijo que ya se está trabajando en el tema.

Apuntó que “se encuentra en proceso la descentralización del gobierno federal para mudar las secretarías al interior del país”.

En medio de esas declaraciones queda claro que las únicas dependencias que seguirán en la Ciudad de México son Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, aunque es de pensarse que el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República también permanecerán en la capital del país.

En números redondos, son unas 2 millones y medio de personas las que estarían en posibilidad de ser enviados a otra entidad federativa.

Intentando descifrar qué es lo que quiere decir el presidente López Obrador con “crecimiento parejo”, puede inferirse lo siguiente: De la nada llegan a alguna entidad federativa unos 20 mil trabajadores con sus familias.

Y esas 20 mil familias requerirán 20 mil viviendas, luz, agua potable, seguridad pública, médicos y bancos. También tendrán que buscar escuelas y universidades para sus hijos, así como tiendas en las que cuales hacer su compra.

Expertos consultados señalan que la medida tiene cosas buenas y malas, dependiendo, por completo, desde donde se le quiera ver, pero algunos académicos de la UNAM ya le pusieron precio a la mudanza de todas las dependencias, poco más de 130 mil millones de pesos.

Todo lo anterior sin considerar el boquete que le representará a la Ciudad de México quedarse sin una maquinaria de consumo e impuestos que le ha permitido sortear innumerables crisis, sin olvidar al Covid-19.

Los especialistas apuntan que para la capital del país será un shock la medida, ya que se desplomará, en ciertos puntos, la demanda de ofertas y servicios, que al combinarse con la pandemia producirá “una recesión regional”, es decir, en la Ciudad de México y en el Estado de México.

También se agrega que habrá docenas de barrios que se volverán tierra de nadie, pues sin empleados federales, esos territorios vacíos serán tomados por el único poder que sí tiene capacidad para hacer las cosas de forma inmediata, la delincuencia organizada.

Lo positivo

Sí puede darse un incremento en la actividad productiva de una entidad a consecuencia de las llegada de miles de nuevos habitantes con poder adquisitivo. Sin embargo, el efecto nunca será “parejo”, pues las dependencias y sus empleados se asentarán en un municipio específico, no en todo el estado.

Por otra parte, es altamente probable que cada dependencia decida poner en marcha una serie de políticas públicas en la entidad que la albergue, lo que seguramente producirá algunos beneficios para sus anfitriones.

Otro factor que influirá, de manera decisiva, en los beneficios que pueden recibir los anfitriones es si pertenecen al bloque de la “Alianza Federalista”, si es que llega a concretarse que todas las dependencias lleguen a sus respectivos destinos.

Respecto a la ocurrencia de que los trámites administrativos sean más eficientes no hay argumento de defensa.

El pensamiento presidencial parte de la base de que Pemex y Tabasco son uno solo; que Minería y Chihuahua son sinónimo o que Quintana Roo y Turismo son la misma cosa.

Sin embargo, hay cientos de minas que no están en Chihuahua y los principales polos turísticos no están en Quintana Roo, sin omitir que, en este caso, no es lo mismo el turismo de playa que el de aventura o las ciudades coloniales. Y el huachicol ya demostró que gerenciar al petróleo no está en el trópico, sino en territorios menos húmedos.

Por supuesto, para alguien híper centralizador en su toma de decisiones, como lo es López Obrador, va a costar trabajo vigilar a sus secretarios y a sus respectivos grupos de trabajo.

Si en Pemex llegaron a repartir maletas, y no bolsas de papel estraza, estando en la Ciudad de México, será difícil supervisar a semejante distancia.

Otro punto a considerar es el presupuestal, pese a que fueron borrados docenas de fideicomisos para hacerse del dinero correspondiente y se ha proyectado inyectar en 2021 fortunas para aeropuertos y otros proyectos emblemáticos.

Originalmente se habían presupuestado 22 mil millones de pesos para los temas iniciales de la mudanza, pero en esos recursos ni remotamente se habían agregado los de la mudanza de cientos de miles de empleados. ¿O ellos deberán pagar su relocalización?

Se ha empleado hasta el cansancio el ejemplo exitoso del INEGI al mudarse a Aguascalientes, pero es increíble que no se pueda percibir la astronómica diferencia entre un ente que estudia datos, y que posee una alta tecnología para atender a la totalidad de sus usuarios, y la tramitología de un sinnúmero de dependencias que no caben en la sofisticación de dicho Instituto.

Lo negativo

En entidades con altos índices de criminalidad llegarán miles de potenciales asaltados, extorsionados, violentados, lo cual supone que los municipios que recibirán a los empleados federales tendrían que sacarse de la manga a cientos de policías que los protejan, en el entendido de que hay una gran escasez de uniformados en todo el país.

En el mismo tenor de lo anterior, los cárteles no tendrán que ir a la Ciudad de México a cooptar funcionarios clave; se los llevarán a sus bastiones con todo y familias. Si esos funcionarios vivían en un pajar, la capital del país, radicando en una ciudad menos caótica podrán ser ubicados sin mayor dificultad.

En otro tenor, se requerirá una inversión y un lapso considerable para construir un gobierno digital que elimine la posibilidad de que un ciudadano tenga que viajar hasta una entidad federativa lejana para atender un tema.

Por supuesto, puede venir otra ocurrencia, que cada dependencia federal tenga una ventanilla en la capital del país, lo que confirmaría el disparate de la decisión inicial.

Federalizar no es lo mismo que descentralizar

Según se entiende, hay docenas de delegaciones federales de todas las secretarías que forman parte del paquete que López Obrador pretende migrar a distintas entidades. Se asume, entonces, que esas delegaciones no funcionan porque se va a “fortalecer” el desarrollo estatal con la llegada de una dependencia específica.

No será raro escuchar algún día que Palacio Nacional tendrá varias sedes: Por ejemplo, que en Nuevo León esté la sucursal norte; en Guanajuato la del Bajío y en Chiapas la sur. Hay algunas voces que lo han propuesto, pero aún no ha tomado fuerza la sugerencia.

López Obrador está dinamitando el federalismo que ha costado décadas.

El respeto a la conducción de los estados y los municipios desde el centro ha sido una larga batalla que ha mantenido ocupados a los actores políticos, económicos y sociales.

El presidente se ha aplicado a contener a los opositores, que sí los tiene, mediante una ardua labor que pretende unificar todos los poderes en un solo mando, acotando, inclusive, al Poder Judicial; ya no se diga al Legislativo, al que se le anestesia con huevo, chilaquiles y coyotas.

Enviar dependencias federales a ciertos estados no fortalece al federalismo; es una acción claramente inscrita en la descentralización, pero de ninguna manera son lo mismo.

A todo lo anterior habrá que ver qué se le ocurre a López Obrador en 2021, considerando la pandemia del Covid-19. Las consecuencias de obligar a migrar a miles de servidores públicos y sus familias en medio de una tragedia sanitaria puede exacerbar el contagio tanto en los viajeros como en quienes tengan contacto con ellos en su nuevo territorio.

Por supuesto, para esa clase de ocurrencias sí hay recursos públicos; para fortalecer la seguridad de los municipios no; para la atención sistémica a desastres naturales no; para comprar vacunas contra innumerables padecimientos no.

Como decía Carmelo Vargas, el personaje cinematográfico de la Ley de Herodes: “Mi pueblo da para eso y pa´ más”.

