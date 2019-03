Juego que tiene desquite, ni quién se pique

“Y mi consejo para ti, mi amigo Silas, es que jamás recuerdes a la gente los servicios que les has hecho en el pasado. Si son hombres agradecidos y honorables, no necesitarán recordatorio alguno, y si son desagradecidos y deshonestos el recordatorio será inútil” de la obra de Robert Graves: “Claudio, el dios y su esposa Mesalina”

Todo tiene un costo en la vida y cuando la inversión es de pendejadas pues el costo es enorme, hoy, vemos a Vicente Fox desesperado en muchos casos, habla en contra de AMLO y en contra de Alfonso Durazo, declarando que: “Alfonso Durazo es un ‘hijo de la chingada’. Traicionará a AMLO”, también ha dicho que Alfonso lo traicionó y le robó papeles importantes cuando fuera secretario del presidente y bueno, nadie, ni Alfonso, ha aclarado en realidad las razones del pleito y de su renuncia en el gobierno de Fox, se habla de que entonces él se opuso a que se continuara pavimentando el camino a la presidencia de Marta Sahagún y de otras cosas escritas en el libro que saliera al poco tiempo: “SALDOS DEL CAMBIO”, una crítica política de la alternancia” y declaraba: “Conservo la convicción de que pese a todo, no nos equivocamos al comprometer nuestro voto por la alternancia. En campaña, cuando convoqué a sumar fuerzas a favor del candidato FOX, dije que nuestra democracia debía mucho a la valentía civil: que, visto con objetividad, ninguno de los avances políticos logrados en el país habían sido concesión graciosa del PRI o del gobierno. “No: fueron arrancados literalmente, como dijera Winston Churchill, a sangre, sudor y lágrimas, pero obviamente la tarea estaba inconclusa”. Por ello decía: “decidámonos a emitir nuestro voto por la alternancia. Hagámoslo con esperanza y con valor; pero sobre todo sin temor. Después podría faltar tiempo para arrepentirnos”.

“Con el tiempo tomaríamos conciencia, una vez más, que todos los candidatos venden en campaña un país de ensueño; Vicente Fox no fue la excepción. Sin embargo, en aquellos tiempos era imposible no creer que su búsqueda de la presidencia estaba sustentada en razonamientos irrefutables”.

Y nos habla de la mercadotecnia tipo Coca-Cola que le dejara la experiencia de su paso por aquella empresa y nos comenta que también Fox, prometía que haría menos pendejadas que los gobernantes anteriores y en ese trance, prometía a cada quién lo que él quería sin darles nada, así sucedió con aquellos ilusos beneficiados del 68 que pensaron que encontrarían la verdad y la justicia cuando en realidad lo que andaban buscando eran los puestos y presupuestos en el mejor de los casos, pero no faltaron aquellos que se acomodaban a las experiencias internacionales y decían que Fox estaba dispuesto a “indemnizarnos a todos aquellos que estuvimos en la Cárcel” y esto significaba una buena lana y una buena pensión y así se incrustaron en su campaña y gobierno hasta que: ¡Lástima Margarito”! se quedaron al final, pero no ganaron!

Y bueno, los destrozos de un gobierno ahora se manifiestan en esas declaraciones de dolor y de odio, el que pretendía manipular salió manipulado y el que pretendía engañar salió engañado de tal suerte que nadie se explica que con los arranques de Fox, ante la declarada por él, “traición de Durazo”, no tuviera mucho impacto ni consecuencias, y ahora, sabemos por su bocota que dice que Durazo le robó importantes documentos personales que seguramente le comprometían de tal suerte que fue el escudo ideal para que no sufriera las brutales consecuencias de la ira presidencial, en fin creo que Durazo es un hombre clave en la actual administración y que su acción está a plena imagen, y por ello, FOX, sin dejar su profundo odio y miedo a AMLO teme que en cualquier modo salgan a la luz esos documentos que fueron “robados” en su mandato. Y bueno, tendremos que prepararnos para otro escandalito, total como diría el Tío Lolo: “JUEGO QUE TIENE DESQUITE NI QUIÉN SE PIQUE”.

No creo que a éstas alturas y con la experiencia necesaria que le dan los años en política y lo que ahora vive en la realidad presidencial, López Obrador ande en busca de venganzas y de odios profundos, conocer a los hombres le permitiría ver la realidad de las cosas sabiendo que: MANO PODEROSA ES MANO GENEROSA y no se saluda con el puño cerrado ni se da ni se recibe con esa mano cerrada, se necesita abrir y mostrar que la generosidad no solamente es material sino que en realidad existen valores y un gran corazón para olvidar las ofensas sin olvidar y agradecer los favores.

Yo no sé qué sucedió con Fox cuando en su violenta reacción en contra de AMLO pretendía llevarlo a la cárcel alegando y solicitando el desafuero y de pronto, así como empezaron las acciones en su contra, se calmaron las aguas y todo quedó en un incidente. Pienso que no tuvo al final de cuentas ni la razón ni los arrestos para hacer una acción de tal nivel como lo alentaban importantes personajes que buscaban liquidar a AMLO, política y físicamente y qué bueno que no llegó a esos extremos porque, seguramente, antes que ahora hubieran desatado a los demonios y estaríamos en un gran acción violenta que seguramente hubiera llegado a la “guerra civil”, así que como podríamos calcular, Fox, no eran tan pendejo como creían muchos, supo controlarse, no sé si a fuerza de pastillas “Prozac” que cuando las mentaban le salía espuma por la boca. En fin, un hombre que no estaba preparado para atender las grandes conspiraciones en un gobierno, no supo, no pudo o no quiso ver la realidad y rodeado de un grupito familiar y envuelto entre los problemas entre Marta y Doña Mercedes, agonizaba llorando entre el tequila y el mole de guajolote cada fin de semana, allá, en el racho que de pronto convertiría en un centro de negocios, para él y su familia, total, hasta ahora, se abrirá el enorme negocio de la mariguana y en ese negocio todos sabemos que tiene mano el ex presidente que, a lo mejor, no le caerían nada mal algunos “toques” ya que dicen que la mota, calma y doma los demonios…