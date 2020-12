JUAN

No, no referiré que la empresa de Juan es una de las que entró en la etapa de inanición financiera porque no se ciñó a la idea de inclinar la cerviz frente a un falaz predicador que, dueño del poder, se sirve impune del aparato que entraña el máximo cargo de elección popular y determina cómo y a quien entrega mendrugos publicitarios