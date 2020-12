RESPONSO PARA UN AMIGO, JUAN BUSTILLOS

La revista “IMPACTO” ha sido por décadas, legendaria y polémica. Como quien dice, no ha pasado desapercibida. Como analista, pocas veces he faltado a su lectura y de más está decir que me encantaba leerla desde que tenía ese formato enorme que todos le conocimos.

En la licenciatura, no pocos de mis profesores y unos pocos alumnos leíamos con cuidado a esa revista que funcionaba como foro de expresión, caja de resonancia y mecanismo de comunicación entre distintos factores de poder. Leerla era imprescindible.

Por otra parte, Juan, sus hijos, Roberto Cruz y toda su tripulación supieron cómo migrarla a otros formatos y no se diga a la Internet.

Seguramente fue complicada la aventura porque no tiene nada de sencillo el cambiar de formato, máxime en un momento en que se cumple cabalmente esa especie de la inmediatez.

Cuando ingresé como colaborador, Juan fue pródigo en atenciones y amabilidades hacia mi persona, lo cual habla muy bien de él; sin embargo, lo que más aprecio es que jamás me sugirió línea, ni censuró una sola palabra de cuanto he escrito en la revista.

Quedó una conversación pendiente, porque no se dieron las condiciones para que se celebrara la reunión en estos momentos complicados con la pandemia. Pero, seguramente nos encontraremos. No tengo la menor duda.

A su familia y a su ejército de colaboradores va un abrazo sincero. A ti, Juan, estimado amigo, extrañaré tu prodigiosa memoria y ese arsenal de anécdotas que tenías para todo momento.