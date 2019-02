Improvisación vs. administración

La Administración es desde su origen, la aplicación del sentido común o la lógica del actuar humano para conseguir un fin concatenando la idea preliminar, su definición precisa y realizando los pasos y acciones necesarias para lograrlo con la mayor posibilidad de éxito invirtiendo el menor esfuerzo. El hombre utilizó este método como una de las formas de obrar con inteligencia y racionalidad aplicada, enriqueciéndolo con las habilidades particulares, espontáneas e intuitivas de quien lo adopte. Más tarde, la administración se convierte en una disciplina o ciencia social y se eleva a la jerarquía de profesión o especialidad de quienes profundizan en el método, lo ensayan, extraen principios generales y comprobaciones de validez para hacerlo rector con el objeto de conseguir la eficacia y la eficiencia en todo los órdenes de la vida y más, específicamente, en el área de la producción y la función pública.

De los mexicanos que apenas en la mitad del siglo pasado destacaron en el estudio de esta ciencia social, se encuentran Agustín Reyes Ponce e Isaac Guzmán Valdivia quienes recogieron experiencias y aportaciones de otros países y las trasladaron a textos accesibles para preparar profesionales en esta rama del saber humano. Reyes Ponce señalaba dos grandes y primeros conceptos pilares de la administración que eran: La planeación como la fase mecánica de la concepción, ideación y definición del objetivo, y la programación y ejecución como fase dinámica, envueltos ambos en el obligado sistema de control en términos de la continuidad del proceso para finalizar en la evaluación de resultados cualitativos y cuantitativos.

Es el caso que el nuevo gobierno que obtuvo la más alta votación electoral, tenía en su plataforma política definiciones generales de las metas a buscar en su gestión como son las de democratización del poder, combate a la corrupción, honradez en el servicio público, dotación de servicios primarios como educación, salud, transportación, seguridad y oportunidad de desarrollo personal sin excluir a nadie, etcétera, etcétera. Los objetivos específicos por cada rama o sector de gobierno que se tenían que aterrizar para iniciar el proyecto, se debieron haber confeccionado en el periodo de transición (desde el resultado de la elección hasta la toma del poder). Al efecto, el gabinete saliente le entregó la información necesaria al entrante, para que éste diagnosticara el estado de la misma y realizara el programa de mantenimiento o corrección, a la vez que operara las acciones permanentes que no se pueden interrumpir y el sistema de valuación de resultados.

Estos elementales pasos, método o proceso, son ineludibles porque de otra forma, estaría sometiéndose el gobierno al azar, es decir, a que las cosas o efectos que resulten, sean de casualidad los que se esperaban o, por el contrario, se conviertan en un desperdicio, pérdida de tiempo y recursos y hasta en un daño contrario al fin que se buscaba. Así, lo consecuente para quien cuente con las atribuciones de autoridad, responsabilidad pública y con los recursos económicos correspondientes, el jugar o apostar a la suerte, prescindiendo del fin de la administración hacia la optimización, estaría incurriendo no sólo en un desatino, sino en una conducta pública de graves consecuencias.

Ocurre que si bien es claro que el nuevo gobierno conoce los propósitos proclamas o metas en términos generales, que se ha propuesto, la obtención de resultados, los programas y medios para alcanzarlos no se tuvieron en cuenta pese al tiempo de cuatro meses que para el efecto dispusieron. Todo el acervo que existe en los órganos legislativos, dependencias públicas de cada secretaría y oficinas del gabinete saliente, estuvieron a disposición para que el nuevo gobierno los utilizara en la planeación integral para el diseño y programación de la gestión para asegurar la más alta probabilidad de acierto, ahorrando tiempo dinero y esfuerzo.

En estos dos meses y pico de la presencia cotidiana del Ejecutivo federal se ha advertido un vacío administrativo, ocupado por una intensa inclinación a incurrir en la improvisación que es el antídoto de la planeación administrativa. Parecería que no se tuvo tiempo, ni método para ordenar y ponderar los problemas y su necesario camino o programa para solucionarlos. Se disparan hallazgos de hechos de corrupción, irregularidades y denuncias que ya se conocían pero que no se respaldan con la decisión del curso que seguirán, ni con qué medios judiciales se cuenta para someter a juicio a los responsables. De igual manera se lanzan una gran cantidad de ofertas para acabar con la desigualdad y generar oportunidades, sin que se aterricen en tiempo, costo y accesibilidad a los destinatarios.

Cuatro meses hubiesen bastado para integrar los expedientes de los casos de corrupción más sobresalientes para llevarlos a las instancias judiciales y determinar qué medidas se toman para recuperar la sustracción de recursos y los daños que la corrupción produjo en las instituciones CFE y Pemex como ejemplos. Una y otra vez se difunde el mal, pero no se propone “el remedio ni el trapito”. Los peligros de estos vicios, que más o menos son los mismos que ocurren cada sexenio aun cuando, incluso no haya relevo de partido, es lo que vuelve a frustrar la oportunidad de cambio de fondo y se reincide en la demagogia que va a sumarse a la decadencia nacional que se tenía esperanzas de detener.