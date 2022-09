No podemos dejar llegar a Morena: Enrique Vargas

‘Crecen más las posibilidades con la Alianza’ * Yo no veo en este momento que Alfredo del Mazo quiera entregar la plaza mexiquense, expresa el candidato panista a la gubernatura del Estado de México

Enrique Vargas del Villar, candidato panista a la gubernatura del Estado de México, en entrevista con Político MX, conducida por Brenda Peña, platica sobre el proceso electoral que se llevará en la entidad mexiquense el próximo año.

“Estoy preparado para ser y si soy voy con todo, y si no soy me sumo, porque soy una persona que primero ve por mi Estado de México y por mi México”, expresa el diputado del Partido Acción Nacional.

“No es un tema de personas, es un tema de Estado”, añade.

Enrique Vargas afirma de manera categórica que lo más importante es evitar que Morena llegue a la gubernatura mexiquense y las posibilidades crecen más si hay un acuerdo entre los partidos de oposición.

“No podemos dejar llegar a Morena y la manera de hacer es esta, ponernos de acuerdo los tres partidos políticos en el estado, pues una Alianza es mucha más fuerte y más sólida”, asevera el panista Vargas del Villar.

“Lo que sea mejor para poder ganar el Estado de México, lo voy a hacer, no estoy aferrado, si por algo no me toca encabezar yo apoyaría con todo y si me tocaría encabezar yo iría con todo”, agrega.

“Seguimos platicando con el PRD y con el PRI en local, vamos avanzando, vamos a dejar un poco lo que pase en lo nacional e ir avanzando en lo local, en próximas semanas estaremos informando si podemos llegar a una alianza PAN-PRI-PRD”, enfatiza.

DEL MAZO NO ENTREGA LA PLAZA DEL EDOMEX

Ante la pregunta de que si hay la posibilidad de que el gobernador Alfredo del Mazo Maza quiera entregar la plaza del Estado de México, como ha pasado en otras entidades, Vargas expresa que no ve esa posibilidad.

“Hoy no la veo, hoy no veo que se quiera entregar el Estado de México, es el estado más importante, es el estado más grande que gobierna el PRI y por eso el día de hoy yo no lo veo”, expresa de manera tajante.