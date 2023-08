Ebrard, cliente VIP en vuelos privados

Tenemos toda la confianza para seguir trabajando con él: Omar García Harfuch * En las acciones que se realizan día a día es muy profesional, expresa el jefe de Gobierno Martí Batres

ILDEFONSO PEREYRA

Israel Benítez López, subsecretario de Operación Policial, es un funcionario de grandes resultados, como la detención de objetivos prioritarios, disminución en robo a transporte público, implementación de cateos, arresto de más de mil personas, recuperación de unidades, aseguramiento de toneladas de autopartes y a la baja el homicidio doloso.

Ha tenido un gran éxito en el combate contra los generadores de violencia en la Ciudad de México, por lo que ha sido parte vital en la disminución de la incidencia delictiva.

Ante esto, la capacidad profesional del Jefe Máximo está fuera de toda duda, de ahí que tenga el respaldo y la confianza del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y del jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, como lo demostraron en una conferencia de prensa y ratificaron su gran labor como subsecretario en la SSC.

NOSOTROS NO OCULTAMOS NADA: OMAR GARCÍA

A pregunta de LatinUs, García Harfuch responde: “Mi opinión es que tenemos la absoluta confianza en nuestro subsecretario, absoluta confianza, nosotros no ocultamos nada en la Secretaría.

“Siempre que hay un caso de corrupción, siempre que hay un caso o un policía que comete un delito grave, han sido detenidos y lo damos a conocer en conjunto con la Fiscalía”.



De manera categórica, Omar García afirma que seguirá trabajando junto con Benítez López.

“Cuando hay una investigación abierta, también se da a conocer de manera inmediata, nosotros no tenemos ningún elemento para desconfiar de nuestro subsecretario Israel Benítez y reiteramos que tenemos toda la confianza en él y que continuaremos trabajando juntos”, añade.



Señala que no hay nada contra el Jefe Máximo.

“Siempre que hay una noticia criminal, que no estoy seguro que haya sido el caso de este reportaje, la Fiscalía o Contraloría inicia una investigación, en este caso la Secretaría no ha sido notificada”.

UNO DE LOS MEJORES FUNCIONARIOS QUE TENEMOS: MARTÍ BATRES

El mandatario capitalino asegura que no se guía por lo que dice LatinUs.

“No me lo tome a mal, pero no tomo como referencia a LatinUs para poder guiar mis declaraciones y mi información, porque como LatinUs tiene un ingrediente político muy elevado, pues hay cosas que dicen que exageran, otras las distorsionan, y otras de plano las inventan, pues entonces no me guio por lo que dice LatinUs”, agrega.



Batres reconoce el profesionalismo de Israel Benítez y lo califica como uno de los grandes funcionarios.

“Por lo demás, pues yo acabo de conocer al Jefe Máximo ahora aquí en el Gobierno de la Ciudad de México y realmente es uno de los mejores funcionarios que tenemos y en las acciones que se realizan día a día es muy profesional”, afirma el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.