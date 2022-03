Collado pidió ayuda al Presidente AMLO

Petición de las víctimas de la L-12 * Servirá para honrar la memoria de las personas que tuvieron la desventura de viajar en el Metro que acabó por desplomarse y por destruir su futuro

POR JOVIRA

Las víctimas de la Línea 12 del Metro plantearon construir un memorial en el sitio donde hace 10 meses 26 personas murieron aplastadas y 100 más resultaron lesionadas, con la finalidad de que nunca se repita un caso así y que sirva para recordar que autoridades y empresas son las únicas responsables.

El asesor jurídico de 14 de las víctimas, Teófilo Benítez, señaló que si bien es cierto que las víctimas no han encontrado justicia y tampoco han accedido a una real reparación del daño, merecen junto con sus familias un lugar específico en el que sean recordadas: un memorial.

“Tenemos 10 meses de negligencia, 10 meses en las que han quedado totalmente en el abandono todas las víctimas, que no han recibido la ayuda correspondiente que siempre ha sido prometida por el gobierno, y que jamás se les ha dado, y a estos terribles 10 meses estamos exigiendo que se les haga un memorial a la víctimas”, indicó el jurista.

El abogado aseguró que el memorial es especialmente para hacer patente toda la vida, que ese lamentable caso se pudo evitar, pero la corrupción se interpuso.

Dijo que se pide que la construcción e instalación del memorial de las víctimas de la Línea 12 lleve inscritos los nombres de las 26 víctimas mortales y de los 100 lesionados.

Servirá para honrar la memoria de las personas que tuvieron la desventura de viajar en el Sistema de Transporte Colectivo que acabó por desplomarse y por destruir su futuro.

Se trata de un llamado a las autoridades y a los intereses empresariales que ni siquiera pisaron un tribunal, para que se abstengan de esas prácticas perversas de “ganar ganar”.

VÍCTIMAS, RESULTADO DE LA CORRUPCIÓN

El especialista en ciencias penales dejó en claro que las vidas que perecieron la noche del 3 de mayo de 2021 son resultado de la corrupción, negligencia e impunidad entre autoridades de gobierno y empresas.

“Este memorial es muy importante a efecto de que no quede impune el esclarecimiento de toda esa tragedia y muy en especial de que no quede olvidado que eso fue por un acto de corrupción, precisamente el Memorial es para que no exista un acto de repetición a futuro y que realmente, si se va a reconstruir la Línea 12, que la hagan con una transparencia total, y ese Memorial es para que no exista más corrupción en la rehabilitación de la Línea 12”, aseguró Benítez.

Una de las víctimas directa es Nancy Ramírez, a quien el colapso de la Línea 12 casi la deja paralítica, además generó que perdiera su trabajo y la vida le cambió para mal, sin atención de las autoridades ni de la Comisión de Atención a Víctimas.

“Son 10 meses terribles, me siento mal, siento como si hubiera sido ayer, yo lo único que quiero es justicia, que nuestro malestar sea menos y que resuelvan las autoridades nuestra situación lo más pronto que se pueda, y no pido más que lo que creo me corresponde, pido que me regresen mi salud al 100 como antes, no pido más que eso”, dijo la mujer que viajaba en el convoy que cayó.

Daniel Hernández, víctima directa del colapso de la Línea 12 y que perdió parte de la movilidad de su cuerpo, también pide a la jefa de Gobierno que los trate como víctimas y no los deje desprotegidos para beneficio de las grandes empresas.

“A 10 meses de este suceso el trato que hemos tenido y muy en lo particular ha sido deplorable por parte de departamentos gubernamentales, de salud, no vemos alguna respuesta favorable para nosotros, siempre es un pesar estar buscando alguna ayuda y no es posible que esto continúe, no es un accidente es algo que fue culpa de las constructoras”, añadió el joven que también se ha quedado sin empleo.