No tiene abuela la ocurrencia de las estancias infantiles/ "Me gustan las canciones rancheras y eso no me hace alcohólico": Calderón

“¡Houston tenemos problemas..! se nos perdió un penthouse de Olga Sánchez Cordero”. ¿A poco la Secretaria de Gobernación o sus asistentes no se dieron cuenta que en la declaración patrimonial no se había publicado la propiedad más costosa..?

…

Porque Irma Eréndira Sandoval Ballesteros cargó con el presunto encubrimiento que casualmente salió a luz pública hasta que fue publicado por ‘el conservadurismo’ vía periódico Reforma.

…

Trascendió que después del mea culpa la Secretaría de la Función Pública se dedicó a revisar todas las propiedades de los miembros del gabinete, ya que muchas de ellas son un secreto a voces, se habla de omisiones en Las Lomas, Polanco y Acapulco, y ahora resulta que la esposa de John Ackerman tendrá que cargar con los negativos.

…

Lo peor del caso es que la presentación del director del Infonavit Carlos Martínez con escandalosos datos inflados sobre sueldos de funcionarios de la pasada administración, y gastos operativo que corresponden a 33 meses y NO a un año, se interpretó como una cortina de humo para tapar la omisión del super depa de Sánchez Cordero en Houston.

…

“¡Eso se va a aclarar..!” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con pose cool, como diciendo ‘no sean escandalosos, no pasa nada’, pero hasta el cierre de la edición en el portal de Transparencia nomás no aparecía el depa de Houston.

NO TIENE ABUELA LA OCURRENCIA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES

¿Y el que NO tiene abuela..? y conste que no es albur, pero en la lógica de la Cuarta Transformación presuponen que todos los niños que van a las guarderías tienen abuelas disponibles que los cuiden, por lo tanto, la tesis del titular de Hacienda Carlos Urzúa Macías, es que el dinero destinado a las guarderías infantiles, se brinque a las intermediarias y vaya directo a las abuelitas.

…

La maña populista trata de matar dos pájaros de un tiro, tener a 350 mil familias clientelares que recibirán, además de la ayuda a adultos mayores, el dinero de las estancias infantiles.

…

¿A poco no da escalofríos esa línea de razonamiento..? porque la Secretaría del Bienestar –Nicolás Maduro tiene una de la Felicidad- de Ariadna Montiel asegura que es una excelente idea de su jefe otorgar el dinero directamente, y se da por hecho que además de que las abuelas quieren cuidar a sus nietos, están capacitadas para darles el tipo de guía como en las estancias infantiles… y adiós convivencia con otros niños.

…

Van sesenta y siete días del sexenio y ya da para escribir toda una enciclopedia de ocurrencias, así que Josefina Vázquez Mota, Lilly Téllez, Martha Lucía Micher, Patricia Mercado, Cecilia Soto y muchas mujeres más tienen la mesa puesta para demostrar de qué están hechas.

“ME GUSTAN LAS CANCIONES RANCHERAS Y ESO NO ME HACE ALCOHÓLICO”: CALDERÓN

“Yo me siento totalmente incompleto sin hacer política”, dice el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en una entrevista con Adela Micha para El Financiero, al revelar que al salir de Los Pinos en el 2012 tuvo que guardar silencio por la tradición presidencial, y eso de aguantar golpes si hablar, lo definió como “el mismísimo infierno”.

…

Lo cierto es Calderón logró una disculpa del presidente Andrés Manuel López Obrador y la negativa a debatir en público o privado, y eso le inyectó nuevos bríos al proyecto de partido de Margarita Zavala Gómez del Campo.

…

Calderón tocó un tema tabú que le ha costado cientos de memes y fuertes críticas de sobremesa: “Me gusta mucho convivir con mis amigos; me gusta mucho cantar. Ya no canto porque con este mito que me armaron mejor me cuido. Me gustan las canciones rancheras y eso no me hace un alcohólico“.

