Guerrero, con niños armados

EMPRESA MINERA INGLESA, ADQUIERE POR POCOS PESOS PREDIOS LLENOS DE LITIO Y CON INVERSIONES LOGRARÁ UTILIDADES CALCULADAS DE MÁS DE 1,200 MILLONES DE DÓLARES… Y PUES ASÍ, NO ACTUANDO Y SOLAMENTE PENSANDO NOS SIGUEN CHINGANDO.

GUERRERO siempre ha sido un estado en ebullición política, lleno de caciques y maleantes, de gente empobrecida en territorios llenos de riqueza, controlados por las fuerzas represivas internas y las federales, los grupos se han dividido la entidad y siguen las luchas sociales por la reivindicación de los derechos y bienestar de los pueblos, pero así, nos damos cuenta de que además de que continúan los grupos armados de todos lados y de que existen movimientos reivindicatorios estatales y el control y represión de parte de grupos del gobierno estatal y algunos intereses ligados a la manipulación de gentes, tráfico de drogas, armas, dinero, oro, plata, y manipulación de grupos, siguen operando y generando un descontrol en la entidad que se encuentra a menos de cuatro horas de viaje a la Ciudad de México y hoy en día, además de los grupos tradicionales aumentan rápidamente los grupos y ejércitos de niños de la guerra que seguramente pondrán a pensar a muchos sobre el presente y futuro de la entidad y del país.

En tiempos de las guerrillas de Genaro Rojas y Lucio Cabañas se mantuvo la táctica de los grupos foquistas que por el manejo y liderazgo de dos hombres surgidos del sector magisterial fortalecieron el proceso guerrillero en la región de tal suerte que en los tiempos de la Guerra Fría se operaron los grupos de la Guerra Sucia que destacó con la utilización de los infamantes de “izquierda” que siendo, dicen ellos, afectados por los guerrilleros cuando los secuestraron para cobrarles los recursos financieros que les habían dejado a guardar y ellos los robaron, esos izquierdistas se aliaron con la DFS y el gobierno de Luis Echeverría y el mismo gobierno pagó su rescate con lo que además, los hicieron, en algunos casos, presidentes municipales de la Montaña y los enriquecieron y así lograron tener la información que logró la desactivación y eliminación de los dirigentes guerrilleros y del movimiento armado en el estado, hoy, parece que este proceso continúa y es por ello que los momentos reales de democracia no se pueden operar si no es con los acuerdos de los que controlan amplios frentes en la entidad, por esa razón el famoso “superdelegado” no tenía ni chance ni posibilidades reales de poder llegar a la gubernatura, y tratando de evitar la llegada del “Toro” Macedonio y lastimar y controlar su pedacito de poder en la 4T, pusieron a parir al mismo presidente, operando las intrigas que generaron una crisis en la entidad, y mucha, patrocinada por el actual gobernador y sus operadores en el narcotráfico

ADEMÁS DEL INTENSO CONTROL Y RECLUTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA GUERRA Y LOS DESPLAZADOS, en Guerrero, se está jugando la zona turística que cuenta con los mejores atracaderos de yates de lujo utilizados para todo tipo de tráfico de drogas, armas, dinero y gentes, se juegan los enormes intereses en la minería ilegal que está concesionada a grupos políticos y empresarios como Carlos Ahumada, gracias a los despojos que se han realizado de tierras a los pueblos hambrientos e ignorantes, el tráfico de drogas es una realidad así como la siembra y la operación de los sistemas de lavado de dinero que se realizan con inversiones falsas en toda la entidad, y sin duda alguna, siguen operando muchos grupos de guerrillas desde las que van de los orígenes reales del foquismo de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, hasta los nuevos grupos controlados por las mafias del narcotráfico para sostener sus zonas de control y de operación. Desde Guerrero se han lanzado los toques de la insurrección operada por los grupos políticos tanto de izquierda como los de derecha y se imprime en el país la generación de luchas contra las instituciones que manejan y operan los sistemas electorales, y así, ya tienen abierto un frente enorme en contra de ellos que podrían ser utilizados en caso de ser necesario para imponer los triunfos que necesitan algunos grupos y tribus, tanto de Morena como de los demás “partidos que, por magia, aparecen cuando desde el proceso pasado se habían eliminado por determinación de los votantes”, pero así son los juegos que engañan para mostrarnos que existen respetos a los procesos cuando en realidad solamente estamos viviendo el juego de los grupos en el poder, por eso, los que no se mueven y siguen enriqueciéndose son los grupos reales del poder económico con los cuales, diga lo que diga cualquier analista, es claro que siguen operando esa relación perversa entre el poder económico y el poder político, porque es la garantía de respeto de los grupos internacionales y de que no intervendrán, cuando menos, en esta etapa en contra de los intereses del país y se mantendrá la “paz social” impuesta desde el poder económico porque así les conviene a todos.

Lo que es real es que los recuerdos de las luchas guerrilleras y los momentos de la represión violenta por medio de la Guerra Sucia serán revividos ahora como una verdadera amenaza y es así que tendremos mucha tela de dónde cortar porque se tendrán que ir definiendo las acciones políticas y de desarrollo de los pueblos marginados y empobrecidos de Guerrero que ahora se levantan, en muchos sitios, buscando liderazgos reales que les den seguridad y paz, garantizando su desarrollo y bienestar y es claro que si AMLO no tiene todo el poder en la entidad, no podrá hacer eso que tanto se requiere y tendrían que volver a los tiempos de la represión planeada de Echeverría, utilizando a la vieja izquierda oportunista y enriquecida que sigue viviendo y controlando a esa entidad con alianzas reales de los grupos delincuenciales que manejan el tráfico de drogas, armas, dinero, minería y turismo, así que la expansión en su operación invadiría a otros muchos estados con movimientos descontrolados para evitar que la represión se centre en los puntos clave, así que volvemos a los viejos tiempos con esa violencia generada, anteriormente, por el estado, y ahora, por las circunstancias y tiempos políticos, total, seguimos jodidos.