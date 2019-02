Guardia Nacional, la guerra que no acaba

Cierto que el acuerdo logrado, el pasado jueves, en el Senado para conformar la tan manoseada Guardia Nacional se ve como un triunfo para todos, es decir, para México, ante los puntos específicos que se discutieron y pactaron; es también un logro político de mucho peso para Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta.

Ahora, con recomposiciones, reinsertos, pero, sobre todo, con dos señalamientos precisos, de que será regida por un Mando Civil, ni militar, ni mixto, y de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dispondrá, en combate a la inseguridad, de las Fuerzas Armadas hasta por cinco años de manera regulada y fiscalizada, el dictamen retorna a la Cámara de Diputados, donde la espera Mario Delgado, líder de los legisladores de Morena, que respalda, sobre todo, la opción de Mando Militar o mixto, como también lo sugería el Presidente.

No hay duda de que lo aprobado por los senadores, destacando el buen gesto de Morena, hoy a la altura de las circunstancias y ante un tema vital para el país, es también un triunfo para el Presidente Andrés Manuel López Obrador por varias circunstancias.

Primero porque es un cuerpo del orden que él propuso; segundo porque aun cuando no iría bajo Mando Militar o mixto, como era su última propuesta, sí logra que las Fuerzas Armadas estén a su disposición durante cinco años en tanto la Guardia Nacional no se integre totalmente en número, en administración y en adiestramiento.

(“Entonces”, dijo el pasado jueves, “¿no es responsabilidad del Presidente garantizar la paz y la tranquilidad? ¿Y cómo lo logra si ahora está atado por completo, porque de acuerdo a la Constitución no puede el Ejército ni la Marina ocuparse de la función de la seguridad pública?”).

En eso ganó.

Esto último tiene que ver con el famoso párrafo del Transitorio Cuarto que el diputado Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara Baja, cercenó antes de ser enviado el dictamen al Senado, el uso de las Fuerzas Armadas en el plazo de la conformación del nuevo cuerpo.

Sin embargo, sobre todo ello, desde el jueves de la semana pasada, durante su rueda de prensa “mañanera” y la del viernes, el Presidente daba a entender que debía aprobarse como él la diseñó, es decir, continuaba pensando, en un Mando Militar o mixto para la Guardia.

El jueves 21 de febrero, López Obrador fue avisado, durante su conferencia de prensa, que Ricardo Monreal ya daba un mensaje en el que anunciaba el “acuerdo histórico” entre los senadores.

Entonces, el Presidente advirtió:

“Nosotros presentamos una iniciativa y eso es lo que queremos que se tome en consideración.

“Ya nosotros hemos dicho que necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia.

“No queremos ser simuladores. No vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema; no queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó”.

Aprovechó también para dar un repaso al “conservadurismo”.

“Entonces, ¿qué quieren los de la oposición, los conservadores?, que fracasemos; para eso es la oposición. Se me hacen muy mezquinos porque, además, no me voy a dejar; soy perseverante. No voy a echarme para atrás… Cuando ellos aplicaron como estrategia el uso de la fuerza hasta se vestían de militares”.

‘TENGO LA FACULTAD PARA DECIDIR’

Pero el viernes, un día después del “histórico” acuerdo, los vientos de “guerra” por la conformación de la Guardia Nacional parecían no amainar; al menos eso se interpretaba en las palabras del Jefe del Ejecutivo, que en su “mañanera” sacó, como todos los días, la espada.

“La facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del Poder Ejecutivo y puede ser un civil o un militar, retirado o en activo”, expresó.

“Tengo la facultad para decidir sobre lo que mejor convenga. Voy a hacer una buena elección”.

El mismo día, casi porque no le queda de otra, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, amplió la postura de su jefe, el Presidente.

La reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, dijo, no prohíbe que López Obrador pueda designar a un militar en activo como jefe de la corporación.

“La iniciativa aprobada establece que en la ley correspondiente se definirá el proceso para la designación y las características del titular, pero también que será facultad del Presidente designar al titular de la Guardia Nacional, y no impone en esta aprobación ninguna condición”, señaló.

“Consecuentemente, esa posibilidad está abierta, y se detallará, en todo caso, en la ley secundaria correspondiente, la mecánica y características del titular de la Guardia”.

La voltereta de Durazo fue muy evidente, pues un día antes, cuando el Senado aprobó el dictamen por unanimidad, ante el acuerdo, dijo que la Guardia sería “un cuerpo de excelencia”.

“Se tratará de un cuerpo policial de excelencia con adscripción civil y formación homologada a la militar”, dijo en un mensaje en redes sociales.

“Es un gran triunfo de todas y todos los senadores lograr ese nivel de consenso en un tema tan controvertido. Total acuerdo con sus términos”.

Ante esta espontánea del Presidente y del Secretario de Seguridad Pública existe el riesgo de que, en la Cámara de Diputados, el asunto vuelva a ser motivo de “revuelta”, pues, precisamente ahí, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada morenista, podría reivindicarse con el Jefe y, a la vez, pararse el cuello, por encima de Monreal.

“A mí me gustaba el modelo que salió de aquí porque era una Policía militarizada; dejaba los mejores valores del Ejército como parte de la Guardia y también una dirección mixta operando bajo, siempre, un ámbito civil”, dijo Delgado después de la aprobación en el Senado.

EL LOGRO ‘HISTÓRICO’

La aprobación, en el Senado, de la Guardia Nacional representó un hecho histórico por el acuerdo logrado entre la oposición y la mayoría representada por Morena, en la que éste último balanceó los puntos en disputa.

El hecho de que la aprobación fuera por unanimidad, con 127 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, desató la euforia legislativa, la oposición reconociendo el trabajo negociador de Monreal y, viceversa, éste la colaboración los partidos opositores.

En principio elimina su control a través de un mando militar, además de estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Establecen temporalidad de cinco años para regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y la obligación de los gobernadores a capacitar a las Policías locales. Regresará a la Cámara de Diputados, y si la aprueba irá a los congresos locales.

Estos son algunos de los puntos matizados por los senadores y que, ahora, la Cámara de Diputados pudiera rebatir, principalmente el que aduce a qué tipo de mando se sujetará la Guardia Nacional:

La corporación estará supeditada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los artículos 13 y 21 se complementan. El primero señala que al ser constituida como una institución “plenamente civil”, los elementos de la Guardia Nacional no podrán contar con fuero militar. El segundo, que ésta será “civil, disciplinada y profesional”.

No habrá mando mixto ni junta de jefes de Estado Mayor, y se establece una coordinación interinstitucional con las Fuerzas Armadas.

Entre los requisitos de los mandos de dirección se encuentran: No formar parte de las Fuerzas Armadas y que todos los elementos de éstas que pasen a la Guardia Nacional serán considerados como civiles.

El Presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas, durante cinco años, bajo parámetros de convencionalidad (normado, subordinado, complementario y fiscalizado) y deberá informar de sus actividades al Senado.

Deberán fortalecerse las capacidades policiales de estados y municipios, con inversión de estados y federación, así como evaluación de metas.

La Guardia Nacional no podrá usar armas de uso exclusivo del Ejército y se reglamentará el uso de la fuerza bajo estándares internacionales de proporcionalidad y excepcionalidad.

Los detenidos por la Guardia deberán ser entregados a autoridades civiles.

Desde el 20 de diciembre pasado, la discusión se centró, principalmente, en si la Guardia Nacional debería tener Mando Civil o Militar, y si, durante su conformación y conclusión, el Presidente podría utilizar al Ejército y la Marina para combatir la inseguridad.

La discusión reunió a legisladores, gobernadores, expertos y agrupaciones sociales.

Sin embargo, como una especie de “Déjà vu”, a mediados de enero, como ahora, los mismos, el Presidente y el Secretario de Seguridad, enrarecieron el tema.

Durazo dijo, públicamente, que el Presidente había decidido por un Mando Civil.

“Transmite (el Presidente) por mi conducto la necesidad de replantear los términos del diseño original propuestos para la Guardia Nacional mediante las modificaciones constitucionales que esta Cámara de Diputados estime pertinentes para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, señaló el Secretario de Seguridad.

Incluso, llegó a decir que el Presidente se mantenía al tanto de las exposiciones en las audiencias públicas.

Un día después, el Presidente lo desmentía: El mando sería mixto. En lo administrativo, civil, mientras en lo operativo militar.

Legisladores como Tatiana Clouthier, de Morena, propusieron que si se decidía un Mando Militar lo fuera por un periodo máximo de tres años y, posteriormente, lo tomara un civil.

Lo que parecía, la semana pasada, que era ya un perfil con dirección, de regreso, a la Cámara de Diputados, y después a los congresos locales, con un acuerdo en el que todos ganaban, abre una batalla más ante el juego de palabras de López Obrador y Durazo.

La de su conformación es la “guerra” que no enfrentará la Guardia Nacional, pero sí la que los que la intentan conformar no terminan.

[email protected]

@RobertoCZga