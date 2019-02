Guardia Nacional, institución civil, y no militar

Durante toda su campaña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró porque el combate al crimen organizado se hiciera desde instituciones civiles, y no militares. La percepción que tenía el candidato cambió cuando se convirtió en Presidente.

Seguramente ahora, con el conocimiento y el control de los órganos de seguridad nacional del Estado, se dio cuenta de que el tamaño del problema superaba a las expectativas y a las previsiones para combatir el peso de la delincuencia dentro de lo que ya se denomina un narco Estado.

La propuesta original se centró en combatir la violencia a través de una fuerza policiaca profesional para desmilitarizar al país. Hoy, el discurso sobre el particular ha tenido un giro de 180 grados. El Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla ampliar las facultades de la fuerza armada permanente -Ejército, Marina y Fuerza Aérea- para el combate a la cada vez más fuerte delincuencia organizada.

Es por ello que bajo ese fatal diagnóstico, el Presidente de la República pretende crear una Guardia Nacional compuesta por militares, marinos y Policía Federal adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional y bajo el mando del general secretario. Sólo que esa disposición pone en riesgo el aumento en la incidencia de muertes. La experiencia histórica así lo demuestra.

El Ejército lleva cerca de 40 años en tareas de seguridad pública, lo cual no le compete, y viola el espíritu del artículo 129 de la Constitución Mexicana: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Lo anterior quiere decir que el Ejército tiene como adscripción permanente los cuarteles, comandancias y regiones militares en que se divide el país. Lamentablemente, el poder civil, en los últimos 12 años, se excedió en el uso y abuso de la fuerza militar. Sin un plan ni una estrategia definida, Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico para encubrir y legitimar su espuria presidencia, producto de un escandaloso fraude electoral. Calderón, durante su campaña, jamás habló de combate al narcotráfico.

Los datos duros demuestran que la militarización no reduce la criminalidad, pero sí aumenta la mortandad de la población civil, cuando se encuentra en el momento y el lugar equivocados, y del Ejército y los sicarios del crimen organizado, por encontrarse en permanentes enfrentamientos.

Durante el calderonato, las ejecuciones en los seis años de combate a las drogas fueron de 122 mil. Peña Nieto mejoró y superó la hazaña de su antecesor. Su sexenio dejó una cadena de 150 mil muertos; 272 mil tan sólo en 12 años, en tanto que la criminalidad creció y se expandió por todo el territorio nacional.

Los resultados de esa guerra, interminable, no pueden ser de otra manera. Las tareas asignadas al Ejército y a las fuerzas de la policía son diametralmente opuestas. El Ejército ha sido disciplinado y entrenado para la guerra, y en la guerra, el resultado final es eliminar al enemigo. Por el contrario, la policía tiene como objetivo primordial prevenir el delito, combatirlo, asegurar al delincuente y ponerlo a disposición de la autoridad que corresponda.

Sin embargo, en esa confusión de facultades hay responsabilidades diferentes. A la hora de juzgar a quienes de una u otra organización se exceden en el uso de la fuerza, y culminan en una masacre o en una cadena de desapariciones forzadas, el trato es diferente.

Sólo un ejemplo: Cuando la desaparición e incineración inventada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, utilizó todas las trampas a su alcance para fabricar su falaz verdad histórica: “Los estudiantes fueron incinerados”. La versión oficial no resistió la evidencia de los hechos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que la incineración resultaba imposible.

Lo relevante de este fatídico episodio fue que se comprobó la participación de mandos castrenses en la desaparición de los 43 estudiantes. Cuando la autoridad civil anunció que los militares implicados deberían de comparecer, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, atajó, de inmediato, los intentos de investigación al decidir que ningún miembro de la milicia comparecería ante el Ministerio Público Federal.

El poder militar se impuso sobre la autoridad ministerial y los jueces federales. Por el contrario, un jefe policiaco del más alto rango jamás se hubiera atrevido a impedir la comparecencia de cualquiera de sus subordinados. No tiene la autoridad ni la fuerza para oponerse como lo hizo el entonces general secretario.

Por eso, la creación de una Guardia Nacional militarizada ha encontrado la férrea oposición de una corriente importante en el Senado de la República y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ambos organismos alertan sobre la inconveniencia de continuar con la militarización del país a través de una Guardia Nacional.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza y representantes del colectivo “Seguridad sin Guerra”, que agrupa a más de 300 organizaciones civiles, presentaron una propuesta paralela a la del gobierno federal para que la Guardia Nacional sea una institución de carácter civil.

En apoyo a esas propuestas participó, además, la organización “México Unido contra la Delincuencia”, que presentó también un dictamen de la vía civil: “Se puede crear una Guardia Nacional que clarifique que la adscripción, el mando, el reclutamiento, el entrenamiento y la operación administrativa y táctica será civil”.

En esencia, la posición de “México Unido contra la Delincuencia” es una versión restringida de lo prescrito en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El Congreso tiene facultad para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la formen el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad de instruirla…”.

Así, la Carta Magna establece que la Guardia Nacional es una institución de carácter absolutamente civil formada por ciudadanos y que de entre ellos mismos se determina el nombramiento de las jerarquías para funcionar en cada una de las 32 entidades federativas.

Sin embargo, más allá de esa disposición constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se declara por una Guardia Nacional civil y alerta sobre el riesgo que significa el uso de la milicia en tareas de seguridad pública. De insistir en esa propuesta el gobierno mexicano, la Guardia Nacional sería declarada inconstitucional y contraria a tratados internacionales que forman parte del Derecho mexicano.

La salida oficial es, entonces, que el Ejército y la Marina continuarán en funciones de seguridad pública hasta en tanto la Guardia Nacional tenga plena capacidad como cuerpo de seguridad. Lo malo es que al no fijar una temporalidad, las Fuerzas Armadas se quedarán indefinidamente y la Guardia Nacional, finalmente, quedará como institución militar.

Con ello, los resultados son previsibles: Parecidos o idénticos a los del 2006 al 2018. Ampliaremos…

[email protected]