Guardia Nacional civil, un triunfo de la oposición y OSC’s, ponchan al pelotero ‘liberal’ del siglo XIX

La Guardia Nacional con mando civil y formación policiaca fue un triunfo de la democracia liberal, no del ‘liberal’ del siglo XIX de Palacio Nacional.

…

El toletero Andrés Manuel López Obrador se quedó con la carabina al hombro, ponchado por una curva de la oposición organizada en el Senado, y por las Organizaciones de la Sociedad Civil, tachadas de ‘conservadoras’ en las mañaneras.

…

Pero hay que esperar la reacción en la conferencia de prensa de este viernes. Nomás falta que el presidente declare conservador a Ricardo Monreal Ávila, ya que este jueves López Obrador intentó el último estirón para militarizar a la Guardia, sin lograr impacto alguno.

…

Los acuerdos dejaron una lección ejemplar de lo que puede hacer la oposición unida con un mismo objetivo. En este tema el Poder Legislativo estuvo a la altura no solamente en las bancadas de Mauricio Kuri, Miguel Osorio Chong, Dante Delgado y Miguel Mancera, en la Cámara Alta.

…

Desde San Lázaro llegó el impulso de las coordinaciones parlamentarias de Juan Carlos Romero Hicks (PAN), René Juárez Cisneros (PRI), Tonatiuh Bravo (MC) y Ricardo Gallardo ex PRD, ahora independiente apoyador de Morena.

…

No hay que olvidar el colmillo parlamentario del diputado morenista Pablo Gómez. Casi lo linchan en su propio partido por sacar acuerdos que molestaron en presidencia, pero necesarios para concretar la iniciativa de la Guardia.

…

Lástima por el coraje que hicieron pasar algunos ciudadanos molestos a Tatiana Clouthier Carrillo el miércoles por la tarde en un café de la colonia Roma, la diputada respondió que había rechazado la militarización, pero con tanta polarización instigada desde Palacio Nacional,

IECDMX RECHAZA ALBAZO DE ÁVILA AL PRD-CDMX Y EVITA SAQUEO DE 59 MILLONES

Le informamos ayer en este espacio la intentona de Ángel Ávila Romero del PRD para controlar los 59 millones de pesos de prerrogativas del PAN CDMX mediante una maniobra de desplazamiento de la dirigencia local, para imponer una dirigencia colegiada integrada por Nora Arias, Carlos Estrada, Daniel Pacheco y Brenda Villena.

…

Pues el mismo miércoles por la noche el Instituto Electoral de la CDMX bateó a la dirigencia perredista de Ávila, por lo tanto regresa Raúl Flores García a la presidencia del PRD capitalino, con lo que se evita el albazo que tenía como propósito la manipulación de las arcas del partido.

…

Mediante un comunicado del IE CDMX, la Directora Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Laura Angélica Ramírez Hernández, informó al CEN de Ávila Romero que no hubo cumplimiento de la normatividad ni los requisitos del Instituto Nacional Electoral, por lo tanto invalida la presunta dirigencia colegiada.

…

Para algunos analistas, la intentona de Ángel Ávila en el PRD CDMX tiene el doble propósito de aminorar la crisis que vive el Sol Azteca por las implicaciones del éxodo de nueve diputados federales que salieron de la bancada para declararse legisladores independientes, con el propósito de apoyar los proyectos de Andrés Manuel López Obrador y de Morena.

…

Inclusive el coordinador parlamentario Ricardo Gallardo y Héctor Serrano, ex Secretario de Gobierno de Miguel Mancera dejaron sólo al empequeñecido grupo de Ávila en San Lázaro.

ATAYDE SE ADELANTA A SHEINBAUM CON PROGRAMA DE ESTANCIAS DE BENITO JUÁREZ

Se les adelantó Andrés Atayde. Dio el paso formal para auxiliar a más de 16 mil padres de familia usuarios de estancias infantiles que además de quedar en el aire con la decisión de Andrés Manuel López Obrador y Morena, se quedan con la angustia de resolver un problemón en casa.

…

El presidente del PAN capitalino puso en un predicamento a Claudia Sheinbaum Pardo y los alcaldes de Morena en la CDMX al proponer el programa emergente de estancias infantiles implementado por Santiago Taboada Cortina de Benito Juárez.

…

Pero además Atayde Rubiolo rompió el pretexto del argumento presidencial de la presunta corrupción en estancias, para implementar una operación clientelar mediante el otorgamiento directo de recursos a las familias, un proyecto ampliamente criticado y que ya le valió enfrentamientos a López Obrador con madres sinaloenses frente al gobernador Quirino Ordaz Coppel.

…

En voz de Atayde: “No estamos de acuerdo con la corrupción, la corrupción no solamente tiene que señalarse, tiene que castigarse, pero esto no implica afectar a las familias de la Ciudad de México”.