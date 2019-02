Gandhi inmortal

Mahatma no puede quedar como un simple esfuerzo frustrado; su legado no es temporal, cíclico o efímero; es, por esencia, la aportación más trascendente de nuestros tiempos

El pasado 30 de enero se cumplieron los 71 años del suceso más irracional, cruel y estúpido que intentó cerrar el paso al camino más noble de la humanidad, el de la paz y la no violencia que, desde siempre y, desde luego, desde la misma inmolación de Dios en Jesucristo, es la única ruta para la plena realización del hombre: “Amar y ser amado”, jamás “agredir y ser agredido”. El ominoso asesinato de Mahatma Gandhi en Birla Nueva Delhi, a manos de un demente armado por el demonio en 1948, interrumpió el rumbo luminoso de la posguerra, que si bien se había definido en el acuerdo de la Declaración de los Derechos Humanos en la Carta de San Francisco el 26 de junio de 1945, la ausencia del ejemplo vivo del testimonio de la pacificación como vocación humana, necesitó para su mejor realización el liderazgo de Gandhi.

Sin embargo Mahatma, Alma Grande, el abogado de la Paz y la no violencia del siglo XX, no puede quedar como un simple esfuerzo frustrado. Su legado no es temporal, cíclico o efímero; es por esencia la aportación más trascendente de nuestros tiempos, porque no se trata de una proclamación más, perdida entre tantas. La vida del independizador de India es la referencia más real y permanente de la capacidad humana para servir al prójimo aún con el sacrificio de sí mismo. El derecho y la política deben dirigirse al bien de la comunidad para la convivencia en el orden, el amor, la justicia y la paz. Surge así la conciencia más noble y generosa que derriba barreras de prejuicios religiosos y fanatismos, centrando el destino del hombre en su propia potencialidad al ser libre, para que todos lo sean, y buscar un mejor destino.

Mahatma además revolucionó, recondujo la diplomacia elitista de oropeles y cumplidos, hacia la acción directa con el respaldo de la autoridad moral de la congruencia para plantear y negociar soluciones. Trascendió los países Sudáfrica, India e Inglaterra, superando con su perseverancia la minusvalía de los súbditos de la Colonia para demandar la igualdad y derechos que la propia monarquía constitucional reconocía a sus mismos ciudadanos, concediéndola a quienes, siendo también seres humanos, merecen ser tratados como tales, al margen de su origen geográfico, religioso y características étnicas. Su lucha al interior de India y por toda la humanidad, sacudió a intelectuales y políticos de la Gran Bretaña para que cedieran ante la razón y lógica humanista de quien sólo solicitaba el reconocimiento de la dignidad del hombre en todas las latitudes.

¿De dónde nutre Gandhi sus ideas, pensamiento y voluntad? De diversas fuentes, entre ellas, como lo confiesa, en las Bienaventuranzas del Evangelio: “…los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos”; “los que tengan hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados”; “los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”; “los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios”; “los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos”.

Para Gandhi las religiones deben abolir la violencia y propiciar la Paz, porque su prevalencia resulta indispensable y connatural a la condición humana. De tal vertiente deduce su compromiso existencial para buscarlo dentro de las comunidades nacionales y de ahí también entre las naciones del orbe. La no violencia activa es el medio para el propósito pacificador, para coincidir con Pablo de Tarso al señalar que el mal no se puede combatir con el mismo mal y sí, como lo comprobó el propio Mahatma, el bien debe vencer al final de los tiempos, aunque en su trayecto es intermitente en la historia de la vida de los pueblos que anhelan que la política y el poder sirvan y se dirijan a erradicar la violencia en todas sus formas y manifestaciones.

Hoy resulta también un acto de rectitud gandhiana el reconocer a sus predecesores León Tolstói (1828-1910) inspirador con su obra “Guerra y Paz”; David Thoreau el creador de la desobediencia civil frente a las arbitrariedades o desviaciones de la autoridad en ejercicio y sus posteriores seguidores Martin Luther King (1929-1968) en la defensa de los derechos civiles con la “no violencia activa”, Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica; Lech Walesa (1945 a la fecha) liberando a Polonia sin violencia y, movimientos como los desplegados contra la guerra de Vietnam, por citar a los más importantes, se conforman por la filosofía de nuestro pacifista dentro del seno de las Naciones Unidas y que la sostienen contra los infaltables violentos que propician las guerras y antagonismos entres los pueblos de la tierra.

Es así que la permanencia e inmortalidad de Gandhi no pudo detenerse con la cobarde agresión que le quitó la vida porque no pudo asesinarse la fuerza de su lucha moral por la paz que sigue siendo el anhelo de todos los hombres de la Tierra y que será una lucha interminable que sólo momentáneamente en apariencia, pueda cancelarse pero que se reproducirá apenas se pueda por la simple razón de que la libertad requiere el clima de paz para ser fructífera y por lo mismo civilizada y superior. El pensamiento de Gandhi no tiene término, siempre será válido y faro de luz para alcanzar la verdadera felicidad humana.