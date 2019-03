Frustración en 90 años del PRI

Con la pena, la conmemoración del 90 aniversario del PRI pareció más un funeral que el esperado anuncio de su resurrección.

La muestra más gráfica del frío que entumió y silenció a los consejeros nacionales asistentes, la dio el ex secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, Ernesto Gándara, a quien sus correligionarios conocen como “El Borrego”. Ni un aplauso le mereció el discurso gélido de la dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu. El sonorense aprovechó para abotonarse el saco.

En tanto, el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, sí aplaudía, pero no se molestaba en exhibir su aburrimiento. No era el único, Miguel Osorio Chong, Ismael Hernández y René Juárez Cisneros lograron reprimir los bostezos a duras penas.

Eran la imagen viva del desaliento que vive el PRI en las vísperas de su renovación.

En cambio, Ruiz Massieu seguramente se marchó convencida de haber pronunciado el mejor de sus discursos como promotora de la unidad y de la renovación con base en la militancia, pero la realidad fue otra.

Para calentar a la nomenklatura priísta se necesitaba más que un discurso plano que tuvo su mejor momento precisamente al final del evento, cuando la dirigente dijo que los mexicanos se preguntan cómo llega el PRI a sus 90 años. Dio su respuesta:

“Con unidad y firmeza; unidad para resistir la tentación de la inmediatez; con la firmeza para alejarnos del cambio sin dirección. Con unidad para llevar un cambio un proceso de reflexión propositiva, con la firmeza de echar a andar un proceso de transformación; con la unidad para renovarnos no desde el dolor y el enojo …”

Sabe la señora Ruiz Massieu que dolor y enojo es lo que hay en la militancia priísta que se siente engañada y traicionada, no por ella, pero sí por muchos, la gran mayoría de quienes acudieron a la celebración de los 90 años por todos los motivos que se quiera, menos porque compartan con ella la intención de que sean los militantes quienes decidirán la futura dirigencia.

La “buena política” de que habló la dirigente será precisamente la que esté ausente del proceso de renovación. El cambio de mandos lo determinarán los priístas al viejo estilo, como están acostumbrados: desde la cúpula.

Es cierto, ya no hay un Presidente de la República priísta en Los Pinos, pero en cambio hay otro, ex priísta, en Palacio Nacional, listo para meterse hasta la cocina en su partido de origen, pero también están los poderes eternos que siempre han interpretado a los militantes.

Quizá si doña Claudia hubiese dejado de mirar un poco las cuartillas que leyó para leer los rostros de sus correligionarios cupulares, se habría percatado de la frustración por su discurso.

Otra cosa habría ocurrido si Ruiz Massieu se hubiese conducido con verdad y mirase más allá de las paredes del “Plutarco Elías Calles”: la militancia sí está dolida y también enojada; en realidad, muy adolorida y bien encabronada por lo que ocurrió.

Si la dirigente hubiese interpretado los reales sentimientos de la militancia, quizá hasta le pediría que se quedara, pero en definitiva no la entendió o prefirió no mal enquistarse con los fifís del Consejo Político, en su gran mayoría responsables de lo ocurrido en julio pasado y durante el sexenio anterior.