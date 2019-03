Estado Policiaco contra Reforma, gobernadores, sociedad civil, organismos autónomos, y lo que estorbe al poder total

El victorioso y pacífico 1 de julio del 2018, pocos habrían imaginado el grado de polarización y entropía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a cien día de tomar posesión en el Congreso, con un discurso aceptablemente conciliador.

En las últimas horas, un gobernador le niega compañía al presidente en la gira por su estado; un grupo de ellos se mantienen alerta ante la operación de un protocolo para denostarlos y debilitarlos orquestado por desde Presidencia por Gabriel García, jefe los superdelegados federales en los estados.

De igual forma, un periódico, el Reforma, acusa al Ejecutivo de persecución y este responde con una serie de falacias en la conferencia mañanera que fueron desmentidas a las pocas horas. En este mismo día, el partido que se dice liberal, Morena, entierra la iniciativa para legalizar el aborto a nivel nacional.

En este tramo final de la semana, las calificadoras financieras internacionales fueron crucificadas por el presidente por bajar el grado de inversión de Pemex y la CFE a negativo, y el vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara, increíblemente promovió una propuesta de ley para revocarlas. El presidente metido en un lío tuvo que echarla al basurero de los absurdos de Morena, ese que está a punto de desbordar.

La semana pasada como Estado Policíaco la 4aT arremetió contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Guillermo García Alcocer, para debilitar la autonomía del organismo.

El presidente insinuó que García Alcocer trata de librarse de la investigación expuesta -indebidamente- en la conferencia mañanera del 18 de febrero en Palacio Nacional por la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Alcocer cedió, le presentó la renuncia a López Obrador y este no sólo la rechazó, le dijo que aun así no se libraría de la investigación en su contra.

Difícilmente el pasado 1 de julio la bola de cristal del mejor vidente hubiera contabilizado 135 muertos calcinados (ducto de Tlahuelilpan Hidalgo) como parte de una estrategia para contener el robo de combustible, aderezado con una crisis impensable de desabasto a causa de la torpeza de no importar la usual gasolina a finales de año.

Apenas en el primer trimestre, ya están demasiado platicadas las barbaridades de eliminar el proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y la locuaz invención del sistema Aeroportuario en Santa Lucía, igual que el ocurrente Tren Maya, la suspensión de estancias infantiles, el enredo de los refugios para mujeres violentadas, la multimillonaria inversión en el capricho llamado beisbol para lo cual se creó la oficina PROBEIS ¡en Palacio Nacional..!

Pero en toda esta comedia de humor involuntario con homilías mañanera de lunes a viernes en Palacio Nacional, con el repetido cuento mediocre de ‘liberales contra conservadores’, y un personaje a modo que se ve cada mañana en el pool de reporteros, ataviado con un moño como salido del mural de Diego Rivera “Un domingo en la Alameda”, en esa comedia, la peor embestida se la llevaron los medios de comunicación librepensadores, esos que el presidente ubica en la zona enemiga y les llama: “nuestros adversarios, neoliberales, conservadores y neo porfiristas”.

Sin embargo reconforta la valentía y ejemplar resistencia de la gran mayoría de los aquí citados, ante los intentos de la Cuarta Transformación por tomar el poder total.

Destaca la templanza de medios de comunicación negados a ser parte de los bien portados comunicadores y corporativos ahora unidos al obradorismo. De igual forma es admirable la reacción de la sociedad civil embestida por el Ejecutivo, y el grupo de gobernadores no colaboracionistas, además de los empresarios -no todos- reflexivos sobre el nada halagador futuro del país.

La acometida de la autoridad hacendaria contra el periódico Reforma es clara y directa, igual la reacción valiente de la editorial, al exhibir el propósito del gobierno de la 4aT.

Este contragolpe provocó la furia presidencial en la conferencia mañanera, de nuevo acusó al rotativo regiomontano de barbaridades como apoyar el fraude electoral del 2006, proteger a gobiernos anteriores, simular denuncias de corrupción y callar las fechorías de Carlos Salinas, pero a las pocas horas fueron desmentidas por Reforma.

El presidente sentenció: “Se está exagerando en el periódico Reforma, con todo el respeto, nosotros no perseguimos a nadie, nosotros no somos como los gobiernos protegidos por Reforma, nosotros respetamos las libertades y respetamos el derecho a disentir”.

“Realmente es una falta de respeto, es ofensivo el que estén señalando que estamos llevando a cabo un acto de intimidación o de persecución a un medios como el Reforma, no es cierto, es una falsedad, no lo hacemos con nadie, quién sabe qué motivaciones tuvieron para hacer esta escena, pero se me hizo un despropósito”.

“Considero que se trata de una actitud política. Tenemos diferencias con Reforma pero no vamos a perseguir a nadie, y sí he hablado de la prensa ‘fifí’, del Reforma como de esa prensa, y lo voy a seguir haciendo, pero tienen todo su derecho de serlo”.

“Pero se me hizo un despropósito, no vamos a defender a nadie, aun cuando el Reforma fundamentalmente tienen su postura conservadora, tienen su derecho, es un periódico que surgió durante el periodo de Salinas, ha procurado no tocar a Salinas, no cuestionó el saqueo del periodo neoliberal”.

“Simuló (Reforma) que combatía a la corrupción señalando y acusando a funcionarios menores, a chivos expiatorios, que ayudó en el fraude electoral, esas son nuestras diferencias, ¿pero de ahí a que se le persiga porque no pague sus impuestos? ¿que nosotros utilicemos al SAT para eso..? inclusive la directora del SAT es colaboradora del Reforma, es una persona honesta e íntegra”.

“Se les llegó un requerimiento para aclarar un asunto fiscal, pues a todos mundo le llega eso ¿que no se puede tocar al intocable..? todos tenemos que aclarar inconsistencias (impositivas) pero de ahí a señalar una persecución ¡se pasaron..!”.

Reforma exhibió las falacias del presidente con portadas de su diario intercaladas en el video, que van en sentido contrario de las acusaciones vertidas en la conferencia mañanera. Está en el video que aquí incluímos.

De igual forma en un comunicado de un colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil y personalidades, difundido por México Unido Contra la Delincuencia, señalan claramente que “No se van a callar” por los embates del presidente y su clara estrategia para desprestigiarlos.

En esta ruta algunos gobernadores piden al Ejecutivo que calme a sus huestes o dejarán de acompañarlo en las giras por sus estados. Hoy lo declaró el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco “No voy a acompañar al presidente”.

Lo dicho, el 1 de julio pocos habrían imaginado este desastre político, a cien días del sexenio de quien duró al menos 12 años buscándolo.