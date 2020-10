Especulaciones futuristas

SIN DUDA ALGUNA UNO DE LOS ELEMNTOS QUE PROTEGEN LA VIDA DE LOS MEXICANOS ES EL USO DEL CUBRE BOCAS, EL LAVADO DE MANOS Y LA SANA DISTANCIA, ASÍ QUE DEJEMOS DE LADO LAS TONTERÍAS Y CUMPLAMOS CON EL PROCEDIMIENTOS PARA CUIDARNOS Y CUIDAR A LOS DEMÁS.

CADA día se acerca más las festividades del día de muertos, ahora cambian todo porque no se podrá asistir a los panteones y en miles y miles de casas la tradición de los altares se dejará a un lado, porque cuando uno tiene que afrontar la subida de precios de los productos en el mercado para el consumo diario de más del 25%, pues más vale dar de comer a los vivos que agasajar a los muertos.

La famosa concentración convocada por “quién sabe quiénes” en favor de AMLO con la idea de concentrar un millón solamente quedó en un ridículo seis mil manifestantes. La realidad es que miles de mexicanos tenemos confianza en lo que hace en lo general el presidente y no se tiene razón para hacer movilizaciones cuando éstas solamente benefician a los convocantes y hacen de su participación un lujoso mercado dentro de las filas políticas y la negociación de las tribus dentro del “partido” o movimiento para colocarse en los puntos clave de las negociaciones internas y así se muestra que los famosos “dirigentes” de MORENA no quedan más que en simples acciones que no tienen a la fecha, ni pies ni cabeza.

Seguramente Mario Delgado tendrá mucho que hacer para lograr la convocatoria de unidad, unir a los grupos ambiciosos y delirantes, los que llegaron ya a la intolerancia y piensan que el “cambio” está en la radicalización de acciones hacen que las contradicciones sean mucho más profundas entre los buenos, los tranquilos y los oponentes reales en el poder y por lo que se logra ver es que en la realidad el verdadero mando del poder en MORENA sigue en manos de AMLO, digan lo que digan, porque él es en la realidad el corazón de la organización y del cambios, los demás son las comparsas en el juego político y tendrán que madurar para crear y generar el cambio de movimiento a partido, pero con los grupitos y tribus pues se ve lejano ese tiempo.

El fracaso en la convocatoria de la manifestación de apoyo del millón que quedo en un chispazo de seis mil manifestantes nos dice mucho cuando ni siquiera son capaces de entender los grupos y tribus de que lo importante es “arropar” al presidente y dejar a un lado sus luchas internas, pero las ambiciones y el gusto de los puestos y presupuestos y la fuerza de la “sucesión adelantada” presidencial son la barrera que dejan en el fracaso toda idea de unidad y de acción real en favor de su dirigencia real y esto tendrá que valorarlo seriamente AMLO con un sentido crítico de lo que está sucediendo. Es más, la importancia del cambio de dirigencia de MORENA se centra en que si la jefa de gobierno pierde y Marcelo Ebrad gana, y esto muestra las ambiciones y sugerencias de las luchas entre tribus en el seno de MORENA, y cuando un partido no tiene rumbo real y está centrado en los cambios electorales y el futuro y dejan a un lado la importancia de las convicciones y de los ideales del proyecto real del cambio, todo vuelve a ser un poco como antes: para cambiar, es necesario que todo siga como estaba, es decir, sin cambio, y esto no es revolucionario, es la base de la reacción y así, al parecer, MORENA, se viene quedando en el pasado en vez de generar las acciones del presente y del futuro.

Y ya que hablamos de futuro, los discursos y los apoyos directos y claves otorgados al director del ISSTE, de su segundo y del general encargado del cambio administrativo, a muchos indican que la tendencia de AMLO es controlar los cambios con gente de eficiencia, y sin duda alguna el hijo de Heladio Ramírez López, ha sido formado en los niveles altos de la administración y de la política y su conducción en los temas políticos muestran su discreción y la disciplina que otros muchos aspirantes no tienen, y es por ello que algunos grupos se comienzan a mover en su favor porque sería un hombre ideal de conciliación entre las dos grandes tendencias políticas que imperan en Oaxaca para “llevar la fiesta en paz”, la corriente del PRI y la de MORENA, porque al final de cuentas el proyecto más importante o de los más importantes para el desarrollo del Sur del país se encuentra basado en el canal seco que unirá Salina Cruz con Coatzacoalcos Veracruz y que es el proyecto del intercambio comercial desde Asia y Europa a los Estados Unidos y Canadá, resolviendo en mucho la saturación que ahora tiene el canal de Panamá.

Oaxaca necesita formar un frente sólido y confiable que mantenga la relación de paz y diálogo tal como hasta el momento, gracias a la intervención del presidente y de la congruencia y claridad de Alejandro Murat, se viene consolidando, y esto es lo que ha permitido el buen desarrollo de los muchos planes y programas que encabeza el presidente en Oaxaca.

Sin la paz social producto del diálogo y la conciliación, del entender y comprometer la solución de viejos problemas en la entidad, de forjar condiciones para romper los grupos tradicionales que manipulan y se convierten en cacicazgos locales y que son los que imponen por la fuerza y presión otras condiciones o llegan a la generación de actos violentos, poco se podrá hacer crecer económica y socialmente a Oaxaca, el conocimiento y los compromisos realizados con los acuerdos con Alejandro Murat de parte del presidente han garantizado la paz y el desarrollo para crecer y hay que aprovechar las oportunidades porque si las pasiones y las ambiciones se confrontan y se fragmentan en actos violentos de los eternos grupos de manipulación, pues las cosas serán mucho más difíciles y los caminos no serán los mejores.