Especulación y negocios con medicamentos

No hay duda de que las farmacéuticas mundiales son las que tienen mayores ganancias con las especulaciones en los precios medicamentos y ahora, en especial, con la producción y venta de las vacunas en esta pandemia, así las utilidades suman miles de millones de dólares en cada una de las empresas y los paganos somos los ciudadanos del mundo. Lo que es verdad es que además de estar en dudas sobre el origen de muchos males fomentados desde los laboratorios y por más que muchos especulamos pero no podemos comprobar, estamos seguros de que existe un grupo de “empresarios” y de científicos que alientan esos males para ellos producir su muchos bienes a costa de vidas y salud de los ciudadanos en el mundo.

Por diferentes motivos que no alcanzamos a entender no podemos aceptar que el gobierno no establezca controles en los precios que diariamente sufren alzas en los medicamentos ni en los manejos que se hacen desde los laboratorios para manipular a grupos de médicos por medio de premios, convenciones y comisiones para que ellos receten los medicamentos de mayor precio con lo que joden la economía de sus propios pacientes, así, en muchos sitios le dan a uno una tarjeta que dizque para ahorrar y cada vez que llega a comprar medicamentos pues le piden la receta de los médicos y en la computadora registran los medicamentos y datos del médico y muchos nos aseguran que por este canal les llegan las comisiones, si eso es, en este país, se siguen cometiendo los más graves robos a los consumidores mientras las autoridades solamente le hacen al tío Lolo, ni más ni menos.

Ahora los grupos de la delincuencia organizada entraron en este proceso a la venta de medicamentos chafas o clonados o robados o simplemente falsos que se distribuyen en todos los mercados y tianguis del país porque la gente desesperada anda en busca de mejores precios y no tiene de otra y así sufren mayores males. Claro que nadie investiga ni se atreven a poner un orden en este campo y menos investigan los miles de millones de pesos que ganan los grupos de la delincuencia y del daño que hacen a la salud de la población. Empresas de empaques, falsos laboratorios, son los que hacen las réplicas de las cajas y empaques de medicamentos y no me digan que no se puede investigar el origen y seguir las pistas de los grupos que controlan este nuevo mercado en todo el país y que está dañando seriamente la salud de los mexicanos, pero, claro, las autoridades están más preocupadas por la salud de los funcionarios grillos que enferman y que les sirven para distraer la atención en pendejadas a los ciudadanos en vez de que se organicen y demanden la intervención de las autoridades para poner un freno al fraude y al engaño.

Hace muchos años en la zona fronteriza de Tijuana realizamos unos reportajes y encontramos que en muchas farmacias de la zona se vendían clones y falsificaciones de medicamentos de marca y se vendía libremente sin receta a los gringos que desesperados llegaban creyendo que compraban a mucho menor precio sus medicamentos y que no tenían que utilizar la consulta con los médicos porque en general eran medicamentos que requerían recetas médicas, este enorme negocio impactaba también al mismo mercado nacional que era usado por los mexicanos pensando en que ellos se beneficiaban de este mecanismo y no se deban cuenta del engaño y del daño que se hacían, así se logró, por medio de muchos artículos, despertar el que las autoridades comenzaran a investigar y claro no controlar, pero cuando menos espantaron por un tiempo este tipo de negocios que se hacía en la zona. Hoy, en algunos tianguis se encuentran todo tipo de medicamentos y sobre todo, por ejemplo, se venden las famosas pastillas azules que no son más que simples pastillas de harina y azúcar con grandes utilidades para los traficantes, lo mismo sucede con los medicamente para la diabetes, presión alta y los más demandados en el mercado porque son los que se recetan más por el alto número de enfermos en el país, y claro, nadie ni investiga ni hace nada mientras más mexicanos mueren porque las farmacéuticas y los médicos y las autoridades siguen ligadas en el horror y las complicidades del negocio.

Por este motivo también en el país se nota que existen ahora muchos chamanes y médicos naturistas que ni están capacitados para atender males ni enfermos pero que tienen colas de gentes que con esperanza piensan que encontrarán salud por estos medios, así son simplemente engañados con su propia fe y miles de enfermos no reciben atención de ninguna especie salvo limpias y brebajes que no les sirven para nada y en cambio al dejar de atender seriamente sus males se afectan más y se deteriora la salud de tal suerte que cuando acuden con los médicos ya no hay forma de arreglar los males que se fueron agravando, pero tampoco existen investigaciones para controlar estos sitios y hay verdaderas pandillas de estafadores y de “brujos” que cobran miles de pesos a inocentes pacientes que piensan que encontrarán salud con esos malandrines y lo que encuentran es un camino más rápido a la muerte, pero mientras tanto muchos medios y “periodistas” andan más preocupados por el pillo de Gatell en vez de atender los problemas reales del país y entramos a la distracción que tan bien le hace a muchos funcionarios porque los pone en los reflectores de la publicidad y en el amparo del mismo presidente en vez de atender los males que matan y afectan la salud de millones de mexicanos, pero eso nos sucede por el pendejismo de todos y es tiempo de entender que hay noticias para distraer y las hay para encauzar las investigaciones para resolver los males del país y de los mexicanos…