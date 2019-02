Entre ‘apachurros’ de la gente, viene el plan contra ‘traviesos’

Como en otras ocasiones, los datos “duros”, sobre temas “duros”, fueron sacados al Presidente a “tirabuzón”, a pregunta expresa de algún reportero.

¿Cómo insistir o repetir al Jefe del Ejecutivo que interesa al “pueblo sabio” saber cuándo, mínimo, iniciará el plan contra la inseguridad en zonas específicas del país o cuándo se acabarán las balaceras entre quien sea?

La respuesta no es sencilla porque el asunto tampoco lo es.

El primer estirón fue cuando un reportero preguntó qué garantías de seguridad ofrecía el Gobierno federal a los periodistas, pues él había sido agredido en días pasados luego de acudir a Hidalgo a realizar un reportaje sobre el robo de “huachicol”.

“Fui secuestrado; fui golpeado; fui amenazado de muerte”, expresó, como esperando que para la próxima misión periodística de alto riesgo lo acompañe un pelotón o se le asigne algún tipo de escafandra anticrimen organizado.

Entonces, el Presidente, tras explicar que el plan contra el robo de combustible está terminando, dio un adelanto de acciones que se requieren escuchar: “Hoy mismo decidimos llevar a cabo una acción en 17 regiones en donde se están cometiendo muchos delitos, el 35 por ciento de los homicidios en 17 regiones”.

Pero nos deja en las mismas. ¿Qué tipo de acciones puede implementar el Gobierno federal en 17 regiones donde se comete el 35 por ciento de los homicidios sin que algo se sepa? ¿Sin ruido, sin el ulular de una sirena, de un “¡alto ahí!”? Máximo cuando tenemos medios de comunicación tan chismosos, y no se diga las redes sociales.

“No se va a suspender el plan; no vamos a relajar la disciplina sobre esto, pero ahora estamos metiéndonos de lleno para pacificar al país y empezamos con estas 17 regiones”.

Cuando menos nos dio una señal: “Vamos a informales mañana, pasado mañana”.

Algo novedoso debe traer el Presidente entre manos, pues la semana pasada fue contundente al decir que “oficialmente ya no hay guerra (contra el crimen organizado)”.

Recalcó que, todos los días, él y su equipo luchan para pacificar al país, “para que no haya violencia, que nadie sea ofendido, agredido, amenazado, secuestrado, asesinado”. Es, expresó, su ocupación y su preocupación.

El segundo estirón fue cuando otro reportero sacó a relucir la nota del periódico Reforma sobre la ejecución, en dos meses, de 47 miembros de cuerpos de seguridad, incluyendo policías de todos los niveles, así como soldados y marinos.

“Lo de violencia lo tratamos todos los días. Nos preocupa mucho y estamos ocupados en atenderlo, y es lamentable que esto pase, que estén perdiendo la vida funcionarios públicos y ciudadanos”, respondió.

Quizá no se percate del orden de sus respuestas. Pareciera contradicción señalar que todos los días están ocupados en atender la violencia cuando minutos antes dijo que apenas iniciarán acciones en 17 regiones.

Habrá que esperar los próximos días en cuanto a la seguridad ciudadana, porque en cuanto a la suya reiteró que, a él, el pueblo lo cuida.

Que de tanto cuidarlo hasta lo “apachurran”. “No odiamos; no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos; si acaso adversarios”.

“La gente está pendiente; nos está cuidando. Y lo único que tenemos que hacer es organizarnos mejor porque aunque la gente nos cuida, nos cuida tanto que a veces nos impide caminar, o sea, nos ‘apachurra’. Pero eso es cosa de organización, nada más”.

Habrá que ver si la gente cuida a la gente. Si la gente también se “apachurra” para autocuidarse. Si ese es el plan, el de la “no guerra” al crimen organizado.

No vaya a ser, en una de esas, que oficialice las “autodefensas” mediante receta suscrita del doctor Mireles.

Si debemos seguir la línea del Presidente (“yo creo que los seres humanos somos buenos todos, todos, todos”), de comportarnos todos como humanos (he ahí el discurso disléxico antropológicamente hablando)… “que no haya odios, que no haya rencores… Sólo siendo buenos podemos ser felices (incluyendo los ‘traviesos’)”; debemos imaginar cualquier cosa, menos una conflagración, ningún operativo violento.

Ah, ¿pues cuántos ductos se cerrarán ahora?

