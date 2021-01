Enferma el corazón del país

SE PODRÁ DECIR QUE LA CULPA DEL INCENDIO QUE PARALIZA AL METRO EN LA CAPITAL Y AFECTA A VARIOS MILLONES DE MEXICANOS es culpa de los anteriores gobiernos, pero el asunto es que en este caso los últimos gobiernos de la capital han sido los que anteriormente eran la oposición y hoy están en el poder, así que las cosas sin duda se complicarán mucho para la doctora Claudia Sheinbaum. Lo más curioso es que la actual responsable del Metro ha dicho que las labores de mantenimiento ella las controla por aquello de que hay que ahorrar, ya sabe usted, pero al final pues lo barato sale caro.

Las aglomeraciones provocadas por este incendio en todas las estaciones y los transportes acondicionados para suplir al Metro pues tendrán serias repercusiones y sin duda se aumentarán los contagios y las hospitalizaciones, pero qué más da si ya se comienzan las vacunaciones… y seguramente podremos tener muchos más distractores porque inician los procesos electorales y bueno como son tiempos de cuentos y discursos pues el entretenimiento será para muchos un gran distractor porque al final de cuentas no podríamos hacer nada por mejorar o solucionar los graves problemas que tenemos en salud, educación y economía, porque eso solamente los pueden arreglar con la fuerza y la voluntad política de ya saben quién… y ahora tendrá mucho que hacer para dar y cubrir el que se ataque tan brutalmente a la jefa de gobierno porque al final de cuentas es una de las posibles “suspirantes” a la sucesión presidencial y no es cosa barata ni sencilla el dejarla al garete cuando la inversión política es enorme… un presidente que tenga visión política sabe que no puede dejar al garete y sin protección a los posibles sucesores porque entonces lo limitan y le cierran las puertas en el futuro, además es claro que López Obrador si algo tiene es que ha mostrado, en muchas ocasiones, que es “AMIGO DE SUS AMIGOS TENGAN O NO LA RAZÓN” Y ESTO EN UN VALOR ENORME EN UN TIEMPO DONDE LAS TRAICIONES A LA AMISTAD SON MUY CLARAS Y HAN PROVOCADO UNA ENORME CRISIS EN LA CREDIBILIDAD DE LA POLÍTICA.

Sería muy absurdo culpar de un siniestro como el del incendio que paraliza al Metro a la Jefa de Gobierno, pero ya sabemos que en política cualquier error o cualquier cosa que ayude a destruir a los “enemigos” o contrincantes son utilizadas, no importando que se destruyan o afecten a mujeres y hombres sanos y honestos, total, de lo que se trata es de joder y pues joden, así los que se consideran “suspirantes” pues no desaprovecharán la oportunidad de joder y todos aquellos que odian a López Obrador pues fijaran sus odios y resentimientos en la Jefa de Gobierno, total, de lo que se trata para ello no es de entender y solucionar sino de joder por joder y pues joden…

Se hace mucho escándalo sobre este asunto del incendio en vez de buscar elementos de apoyo para que se pueda contar con técnicos buenos que protejan la vida y el buen funcionamiento de los transportes públicos y de darles los recursos financieros para que se hagan las adecuaciones y modernización de las viejas instalaciones que llevan más de 50 años en el servicio constante. Si se tiene la voluntad política de parte del presidente de otorgarle a Harp Helú 2 mil millones de pesos para que impulse su negocio del béisbol, porque al presidente le encante el juego pues no veo la razón por la que no le pueda otorgar los 6 mil o más millones para que opera correctamente el transporte colectivo del Metro que beneficiará no a un magnate sino a millones de mexicanos que andamos a pie y golpe de calcetín… pues si hay prioridades pues que se aplique porque al final de cuentas una cosa son los negocios y los gustos y otra las necesidades populares, las del infeliciaje nacional.

Recordemos que la capital es el corazón del país y cuando uno anda mal del corazón pues no funciona bien, se refleja en todo el país, en el cuerpo y puede colapsar en cualquier momento, por eso hay que cuidar el buen funcionamiento y la seguridad, educación, salud y movilidad de la población en la capital para sostener el empleo y la producción que es la base del sostén del país, así cuando ha funcionado bien todo en la capital se fue formando el enorme capital político y que permitió a AMLO llegar al poder cosechando la confianza y la credibilidad de las gentes porque en la capital se sentía y comprobaba en aquellos años el que su gobierno era diferente y de apoyo a las causas sociales del pueblo y no a los negocios ni caprichos de un gobernante, hoy, más que nunca debe entenderse que es vital reforzar el buen funcionamiento del corazón del país para que se mantenga esa confianza y credibilidad que sostendrá a un gobierno no a las camarillas que buscan los puestos y presupuestos.

Cuando en 1985 con los destrozos y la mala respuesta para solucionar y auxiliar a la población de parte del presidente y del entonces regente de la capital se inicia el derrumbe del sistema tradicional y comienza el país a buscar en el entorno político los cambios y es así como llega Fox y Calderón para no dar los resultados esperados y por esa razón las gentes voltean nuevamente a la votación en favor de Peña Nieto, un producto de la publicidad y de la manipulación política como los anteriores y los resultados son catastróficos de tal suerte que es cuando los ciudadanos voltean a ver realmente la labor de López Obrador comienzan a confiar en él y solamente en él y no en los partidos ni organizaciones que se destruyen en este proceso y dan el voto en favor de López Obrador y es por tal razón que ahora está mucho más comprometido para solucionar los graves conflictos que sufren en la capital porque es el corazón del país y lo que se refleja en todo México, si se pierde la credibilidad y se olvidan los resultados en favor de las mayorías y del buen funcionamiento en lo administrativo, político y social de la capital puede ser el factor para provocar un grave conflicto nacional y no son tiempos de conflictos sino tiempos de unidad y de soluciones, el horno no está para hacer tonterías y que todo se queme y se colapse…