“En los hechos la población se encuentra en estado de indefensión”: AMLO a 100 días

La declaración de Andrés Manuel López Obrador a cien días de gobierno es para prender todas las alarmas, porque una de las promesas de campaña fue que una vez que ganara la votación el 1 de julio emprendería acciones inmediatas para combatir el flagelo.

…

De eso van ocho meses, y aunque la Guardia Nacional está en la etapa de proyecto, es un hecho que el Ejército de Luis Crescencio Sandoval, la Marina de Rafael Ojeda Durán y la Policía Federal de Alfonso Durazo Montaño están en funciones operativas contra el crimen organizado.

…

Así que no hay que esperar una solución mágica con la Guardia Nacional, aunque el presidente afirma: “Estoy seguro de que cuando se avance más con los programas de bienestar y con la Guardia Nacional, todos juntos, en 266 coordinaciones, esta suma de elementos, el que tengamos presencia en todo el territorio, permitirá proteger a la gente“.

…

Pero en la realidad no se mantiene el mismo número de homicidios, en febrero rompió todos los récords a partir de los registros, y en palabras del Ejecutivo: “En los hechos la población del País se encuentra en estado de indefensión. Esto explica en parte, no es justificación, el por qué solo se ha logrado contener la incidencia delictiva pero no reducirla significativamente como lo deseamos“.

…

Así que en la mañanera amerita el recuento diario de un ejecutómetro para ver el avance contra la violencia, ya que este fin de semana en Salamanca Guanajuato masacraron a 15, en Tamaulipas hay 22 personas secuestradas, presuntamente migrantes, y este mismo día del Informe en Ixtapan de la Sal Edomex fue atacado el Fiscal Regional Mauricio Blancas que afortunadamente resultó ileso.

JESUSA VA POR IGUALDAD DE HEMBRAS HUMANAS CON BURRAS, VACAS Y PUERCAS ¿PROPONDRÁ INICIATIVA…?

Vaya bancada variopinta de Ricardo Monreal Ávila en el Senado. La primera posición legislativa está en manos de Jesusa Rodríguez, que en marco del Día Internacional de la Mujer, hizo unas declaraciones bastante confusas sobre la igualdad de las hembras ¡en el reino animal..!

…

Pero además Jesusa confunde especie con género. Habló sobre la igualdad de las hebras de la ‘especie’ humana con las otras ‘especies’ por ejemplo vacas, burras, puercas y más.

…

Y aunque se supone que la dramaturga está informada, los humano (homo) es género, y la especie es sapiens, así los Australopithecus, Habilis, Erectus y Neandertales, son humanos, pero de diferentes especies.

…

Y tooodo por aventarse un rollo demagogo fundamentalista sobre la igualdad. A ver si en esas ocurrencias de los legisladores de Monreal, Jesusa no propone una iniciativa para igualar los derechos constitucionales de la mujer a las burras, vacas y puercas.

…

Ya que todavía está calientita la propuesta de iniciativa de Salomón Jara para derogar a las calificadoras internacionales que metió en líos a Andrés Manuel López Obrador y en la mañanera del día siguiente ordenó detenerla.

MADURO DA BANDERAZO A MATONES DE ‘COLECTIVOS’ CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL; LLEGA MISIÓN DE LA ONU

De terror la orden de Nicolás Maduro en Venezuela, precisamente el día en que llegó una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Michelle Bachelet a Caracas para tener reuniones con el Gobierno, la Asamblea Nacional y organizaciones de la Sociedad Civil.

…

Maduro ordenó a los ‘colectivos’ salir a las calles a defender a la patria. Los ‘colectivos’ son milicias de matones en motocicletas que han disparado contra la población civil, atacan grupos de manifestantes y están al servicio del régimen chavista para aplacar a la población que está en el cuarto día del gran apagón nacional que agrava la crisis humanitaria.

…

La Asamblea Nacional Bolivariana de Juan Guaidó decretó formalmente el Estado de Alerta en Venezuela y va por un decreto para expulsar a militares cubanos apostados en el país.