En espionaje político, la 4T igual al neoliberalismo y al régimen anterior

Ahora si, Juan Francisco Ealy se ganó la hamaca que el presidente López Obrador ha prometido instalarle en el plantón del Frenaaa en la Plaza de la Constitución.

Una de las afirmaciones mañaneras recurrentes del presidente López Obrador es que el espionaje político ya no existe en México; en cada ocasión que lo dice recuerda que don Migue Nazar Haro le siguió los pasos registrándolos uno a uno durante lustros.

Hoy nos enteramos por El Universal que el espionaje político sigue en la Cuarta Transformación y que los agentes del general Audomaro Martínez Zapata documentan lo que hacen Gilberto Lozano y el Frente Nacional AntiAmlo (Frenaaa) para obligar “la destitución del Jefe del Ejecutivo federal antes del 30 de noviembre”, es decir, del lunes próximo”.

El diario de Juan Francisco Ealy documenta hoy, en reportaje de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que en la Cuarta Transformación sucedió al CISEN del neoliberalismo y éste a la Dirección Federal de Seguridad de la etapa represora, registró que “el Frente Nacional anti-AMLO demanda la renuncia del Presidente con el seguimiento de una estrategia fallida de combate a la inseguridad, corrupción y el desempleo en el país, así como la supuesta intención de imponer un régimen comunista”.

Además que el Frenaaa ha invitado a líderes religiosos a participar en la Cruzada de 40 días por México que consiste en acciones tan subversivas como “orar y ayunar para que México sea liberado”.

El reportaje enumera las actividades de Lozano en redes sociales y la crónica del CNI sobre el largo plantón del Frenaaa en el Zócalo de la Ciudad de México, entre otras acciones.

En realidad, nada que sea clandestino pues todo ha sido publicado por todos los medios de comunicación y difundido en redes sociales.

Lo realmente importante del reportaje es la reacción del CIN ante la solicitud de información por parte de El Universal sobre las actividades del Frenaaa.

Según los reporteros, el organismo dirigido por el general Martínez Zapata se negó a proporcionarla por estar “reservada por seguridad nacional” y por considerar que “su divulgación pública pone en riesgo la seguridad nacional” por lo cual la información estará reservada hasta 2025, es decir, un año después de finalizar el sexenio de López Obrador.

El CNI considera que “la publicidad de la información clasificada como reservada revelaría tareas realizadas en la generación de inteligencia (…) Hacer pública la información podría mermar la eficiencia del sistema de investigación y procesamiento de información que opera el CNI, lesionando la oportunidad y discreción creando ventanas de vulnerabilidad a bienes jurídicos tutelados, como la permanencia de la gobernabilidad democrática”.

Este último párrafo entrecomillado por El Universal no tiene desperdicio pues indica que es respuesta oficial del CNI y revela que el espionaje político continúa como en los tiempos del CISEN y de la Dirección Federal de Seguridad con los mismos argumentos de entonces.

Lo que es lo mismo, no sólo nos han mentido, sino que la 4T no es diferente al neoliberalismo ni al régimen anterior represor a éste; no al menos en cuanto a que tiene un organismo que espía a los ciudadanos bajo el argumento de mantener “la permanencia de la gobernabilidad democrática”.