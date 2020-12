Las crisis que merman el plan de AMLO… y la 4T

> Lo del Presidente es estar en permanente campaña. Dedica casi todo su tiempo a la incesante labor propagandística; le preocupa que no todo salga como esperaba y que sus cercanos no estén a la altura de lo que les confió

No escapa a Andrés Manuel López Obrador que 2021 constituirá el inicio de los grandes retos para la consolidación de la Cuarta Transformación. Hasta hoy asegura que no ha perdido el sueño pese a la pandemia de la COVID-19 y a otras crisis graves que amenazadoras sobre el país se enciman unas a otras.

Por lo general disimula muy bien su real estado de ánimo en las conferencias mañaneras, en las giras y videos de fin de semana, aunque en ocasiones no puede ocultar el agobio y el cansancio naturales cuando los problemas se acumulan y no hay solución a la vista. Más de lo que quisiera, las cámaras suelen captar los momentos en que se descuida y abandona la pose.

Lo suyo es estar en permanente campaña; dedica casi todo su tiempo a la incesante labor propagandística y reclutadora de seguidores porque le preocupa que no todo esté saliendo como esperaba y que la mayoría de quienes lo rodean no están a la altura de las misiones que les confió.

De los pocos valiosos que reclutó para el gobierno se están marchando uno a uno por decisión propia o empujados por la influencia innegable de los radicales que lo tienen convencido de que sin Salvador Allende, Fidel Castro y Lula, es la única esperanza de la izquierda latinoamericana y del mundo.

Entre sus prioridades está mantener el control de la Cámara de Diputados, condición definitiva para consolidar el andamiaje constitucional de la 4T que está en riesgo por la exhibición de novatez en materia partidista y electoral del líder de Morena, Mario Delgado.

Garantizar, aún con alianzas impresentables, la votación de las dos terceras partes de la Cámara Baja para los proyectos de AMLO no es la única tarea fundamental de Delgado; también controlar, como en los tiempos priistas, la mayoría de las gubernaturas.

Por ahora, el único frente antilopezobradorista con fuerza es la Alianza Federalista de gobernadores, integrado en su mayoría por panistas. No parecen muchos, pero son la tercera parte y vaya que hacen ruido y causan problemas. Para fortuna del Presidente, algunos viven bajo amenaza de ser llevados a tribunales.

Al ex coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados que fue empujado al liderazgo nacional, presuntamente como adelantado del proyecto de Marcelo Ebrard para 2024, le estalló en las manos el proceso sucesorio en Guerrero. Su principal preocupación es eludir las presiones a que lo somete la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, empecinada en imponer la candidatura de su hermano Pablo que también tiene el apoyo presidencial.

El problema es que Morena tiene en Guerrero 18 precandidatos. Uno de ellos, Félix Salgado Macedonio, consciente que se le puede ir la última oportunidad presiona muy a su estilo, con todo. Al final se impondrá la decisión central, como en los tiempos del PRI, y Morena podría sufrir las consecuencias.

Un problema más lo tiene en Sinaloa, en donde el ex priista Gerardo Vargas Landeros ha realizado una precampaña intensa que lo mantiene en el primer lugar de todas las encuestas. Está por verse si Delgado respeta el método de selección que impulsa. Por lo pronto tuvo que posponer varios días la decisión.

Y así por todo el país, con el problema adicional de cumplir con la equidad de género que obliga la postulación de mujeres cuya ambición hasta hoy había sido contenida.

La novatez de Delgado, que aprende echando a perder, podría poner en predicamentos a López Obrador. Su popularidad, aún alta, pero menguante, ayudaría poco en las elecciones del 21 a ganar la mayoría de los 300 distritos electorales y las 15 gubernaturas en juego.

MANDATO Y ENCUESTAS

Todo tiene que ver con la popularidad del Presidente que en 2022 estará amenazado por una de sus criaturas: la revocación de mandato.

Con entusiasmo inusitado y sólo para probar que el pueblo lo apoya sin condiciones, concibió y empujó la revocación. La intención original consistía en disfrazar, con la invitación a que sus opositores aprovecharan la oportunidad de enviarlo de regreso a Palenque a descansar, la insolente estrategia de que su fotografía fuese incorporada en las boletas electorales para apoyar a los candidatos de Morena a diputados, gobernadores, presidentes municipales y legisladores locales.

A regañadientes aceptó el traslado de la revocación a 2022, un año que por entonces nadie imaginaba que no será fácil por las consecuencias de la pandemia del coronavirus y su incidencia en todo tipo de crisis, no sólo la de salud. 2020 ha sido terrible y 2021 amenaza con ser peor.

Hoy mismo, las encuestas registran su alta popularidad y él se atreve a afirmar que lo apoya el 71 por ciento de la población basado en los números que la Secretaría de Gobernación le entregó, pero que no muestra.

No hay duda que es popular, pero se empeña en ignorar el malestar creciente de una población que se sabe mal gobernada, que no entiende que todo puede ir bien en el control de la pandemia cuando aumentan los fallecimientos a causa del coronavirus y los casos de contagio, convirtiendo a México en un referente mundial de mal manejo. Antes de finalizar el año duplicaremos el “escenario catastrófico” que desdeñó cuando Hugo López-Gatell hablaba de su fuerza moral y él mostraba sus escudos, los detentes, tréboles de cuatro hojas y escapularios.

Por si no bastara, la crisis en seguridad rebasa los números de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; la crisis económica que ya estaba presente en 2019 fue agravada por el coronavirus en 2020. Lo que viene en 2021 y 2022 es para asustar al más pintado.

López Obrador llegará a estos procesos electorales en condiciones nada ideales, al menos no como lo soñó en su toma de posesión. Quizás previó que no podría cumplir muchas de su larga lista de promesas y algunos de los problemas que le han surgido, pero no estaba preparado, para la irrupción del virus. Nadie lo estaba.

El verdadero problema del coronavirus no es su propia peligrosidad, sino el desdén con que lo recibió el Presidente aconsejado por su experto, el subsecretario Hugo López-Gatell, que en el sexenio de Felipe Calderón también fracasó cuando la influenza.

Para un documental surrealista están registradas en video todas las declaraciones del Presidente y de su experto en pandemias. Por ahora sólo sirven para divertir y encabronar a los usuarios de las redes sociales por las mentiras y contradicciones de ambos a lo largo de casi un año de emergencia.

Y eso, lo quiera o no López Obrador, influirá en el electorado más que las campañas de sus adversarios, de los medios de comunicación, de los periodistas e intelectuales orgánicos a los que señala como parte de una conspiración neoliberal corruptora para mermar su poder y aniquilar la 4T.

A su favor cuenta con que aún no existen una oposición organizada ni figuras que pudiesen aglutinar a quienes están a disgusto con su gobierno.

La mejor prueba es el anunciado regreso de Felipe Calderón y Margarita Zavala a casa, al PAN. No pudieron vencer el sometimiento del Trife al Ejecutivo federal por los problemas legales de su presidente, José Luis Vargas Valdez, acusado de enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General de la República por la Unidad de Inteligencia Financiera.

No existen figuras y no hay oposición generalizada, pero sí malestar creciente de la población. En 2021 quizás no se manifieste del todo, pero López Obrador está a tiempo para que en 2022 no se lleve la amarga sorpresa de que más mexicanos de los que cree no lo quieren.

El decrecimiento de su popularidad no es tan grave como para que el pueblo se volcara a las urnas en 2022 para revocarle el mandato. En caso contrario, solo desataría una lucha prematura por el poder de consecuencias impredecibles. Quizás el retorno a tiempos propios de los libros de historia, pero no de la actualidad.

Le resta tiempo suficiente para meditar y reencauzar su gobierno. Por lo pronto, a partir del 20 de enero tendrá otros motivos para preocuparse.

Por ahora debe poner orden en casa. Su equipo no es el mejor para ayudarle a enfrentar las crisis y está haciendo agua.

Solo no podrá.