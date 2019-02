El pueblo no cuida a sus líderes

¿Quién soy para aconsejar a Andrés Manuel López Obrador (además, a diferencia de la mayoría de los colegas, nada sé de gobernar)?

Mucho menos me atrevería a hacerlo con quien después de casi dos décadas de porfía y trabajo permanente consiguió, de manera democrática, lo que más anhelaba y parecía imposible, la Presidencia de la República, y que, después de satisfacer su legítima ambición, ahora quiere más, mucho más, en realidad, poca cosa, inscribir su nombre en la historia al lado de Hidalgo, Juárez y Madero.

Me preocupa, sí, la aureola mesiánica que se advierte en el Presidente, que de pronto ofrece la impresión de alejarlo de la realidad, al menos de algunas realidades concretas.

No es novedad; el mesianismo lo acompaña de siempre; desde joven se convenció de que su misión vital es salvar a la patria, pero la convicción se ha acendrado a partir del hallazgo de un artefacto explosivo, en un vehículo, en la refinería de Salamanca, acompañado de dos mantas amenazadoras contra su persona.

A partir de la reacción oficial debemos inferir que el explosivo (detonado por el Ejército para evitar que causara daño) y las mantas son obsequio de un “huachicolero” enfurecido (el que firma los mensajes o quien incluyó el nombre para desviar la atención de los investigadores) en venganza por el combate contra su negocio ilegal, pero más preocupante es la reacción de quienes, sin la estatura del Presidente ni sus prendas, buscan seguir creciendo en un proyecto planeado no para mil años, como el Tercer Reich, pero sí para dos o tres sexenios más; entre muchos, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el coordinador de los diputados morenos, Mario Delgado.

Han encontrado en el pretexto del “huachicolero” amenazante la mejor manera de endulzar el oído al Presidente.

Insisten, parafraseándolo, que nada los amilanará, que no hay por qué preocuparse, pues el pueblo lo cuida. Sólo les faltó incluirse: El pueblo nos cuida.

Peor aún, en una postura de rutina Jesús Ramírez Cuevas habló de no caer en el alarmismo mediático, que, según él, fue la intención del “huachicolero” autor del mensaje, pero a despecho de lo que piense el vocero presidencial, artefacto y mantas deben, si no causar alarma, sí poner en alerta al Presidente, a su equipo de seguridad y al gobierno.

No es poca cosa que alguien se atreva a amenazar al mandatario en plena guerra contra el “huachicol”.

EL CALVARIO DE JESÚS

López Obrador, reconocido por su pasión de la historia patria, debe saber que la verdad cruda, dolorosa y todo, es que, llegado momento, el pueblo no cuida a sus líderes y que, con excepciones notables en la historia del mundo, nadie está dispuesto a cambiar su vida por la de otro.

Por el Nuevo Testamento y los registros históricos de la época sabemos que al gran mesías de la historia, Jesús, cuya doctrina tanto influye en Andrés Manuel, no hubo pueblo que lo cuidara, no obstante que lo seguían y escuchaban multitudes, y que 12 iluminados bien intencionados decidieron dejar todo por ir tras él.

La dolorosa realidad fue que el día de su aprehensión, el más cercano, el más valentón, lo negó en tres ocasiones antes de cantar el gallo, como dice la sabiduría popular.

Más aún, el pueblo no reaccionó a su favor en la propuesta de canjearlo por Barrabás; tampoco lo auxilió en el camino al calvario cuando cargaba la cruz en la que sería clavado y expuesto hasta su muerte. Sólo dos mujeres y uno de los 12 permanecieron al pie del crucificado hasta que su cuerpo fue bajado del madero.

HIDALGO, ABANDONADO Y DECAPITADO

¿En dónde estaba el pueblo cuando el primer transformador, Miguel Hidalgo, fue juzgado y obligado a abjurar?

Dice la historia que fue fusilado luego de ser degradado canónicamente, y su cuerpo decapitado por el machetazo de un tarahumara, a fin de que su cabeza fuese exhibida en la Alhóndiga de Granaditas para escarmiento de quienes querían la independencia.

¿Quién, qué multitud estuvo dispuesta a cambiar su vida por la suya? Murió ofreciendo ejemplo de valentía, colocando su mano derecha sobre el corazón para que los soldados no erraran, pero no hubo quien intentara impedir los disparos.

De los transformadores cuyo ejemplo inspira a López Obrador, sólo el segundo, Benito Juárez, murió en su cama, víctima de angina de pecho, dicen los textos de historia.

MADERO, EJECUTADO

El asesinato de Francisco I. Madero, a manos de los esbirros de Victoriano Huerta, es una historia que saben de memoria hasta los niños a quienes los profesores de la Coordinadora no dan clases. El tercer transformador fue ejecutado camino a la prisión de Lecumberri después de firmar su renuncia a la Presidencia. ¿En dónde estaba el pueblo que lo eligió? ¿En dónde sus más cercanos?

A diferencia de Juárez, a quien la angina de pecho no permitió perpetuarse en el poder, como lo haría después su paisano Porfirio Díaz, Hidalgo y Madero no fueron defendidos por el pueblo. En realidad, su muerte solitaria sirvió para el nacimiento de otros héroes a quienes tampoco defendió el pueblo: José María Morelos, Venustiano Carranza…

Las referencias históricas vienen a colación sólo para exhibir la lambisconería de algunos de quienes rodean al Presidente. Hablan por hablar y por la soberbia de un triunfo histórico al que algunos de ellos poco o nada aportaron.

En realidad, muchos son militantes de nuevo cuño y asimilados por conveniencia; en verdad lastres, a diferencia del aparentemente defenestrado César Yáñez, uno de los pocos (no alcanzan los dedos de una mano para enumerarlos y cuya mención no viene al caso para evitar que les echen montón) que permanecieron siempre, en especial en las derrotas, cuando todo indicaba que no habría futuro.

No tengo duda de que Andrés Manuel está convencido de que el pueblo lo cuidará hoy y siempre, pero albergo dudas de que lo hubiese pensado en el pasado reciente. En este contexto puede inscribirse el agradecimiento a Enrique Peña Nieto por no usar la fuerza del Estado para evitarle el triunfo democrático.

Apenas inició la campaña por la Presidencia fue evidente que el PRI perdería el poder no sólo porque las encuestas así lo decían, sino porque el priísmo desplazado por el grupo con que fue rodeado el candidato simpatizante, José Antonio Meade, se hizo de lado o, francamente, cambió de bando y en número de 10 millones votó por su ex correligionario. Aquello fue una derrota anunciada.

EL ENIGMÁTICO ‘A COMO DIERA LUGAR’

Por esos tiempos hubo quienes hablaban de parar a López Obrador “a como diera lugar”, sin embargo, no especificaban la forma.

Imagino, sólo imagino, que aquel “a como diera lugar” significaba cualquier cosa, menos el relleno o robo de urnas, imposible, por ahora, en nuestro sistema electoral.

Peña Nieto no acudió al “como diera lugar”, lo que esto signifique, y López Obrador, que sabe de estas cosas, lo ha agradecido hasta en dos ocasiones.

Insisto, el Presidente está convencido de que el pueblo lo cuida y lo cuidará, pero la preocupación aumenta en su familia y sus muy cercanos. Es probable que cediera un poco a la presión ejercida sobre él y por eso, aunque el discurso prevalezca, se advierte día a día un poco más de seguridad en torno a su persona. No como la que gozaron sus antecesores, pero aquello de La Ayudantía de 20 ya es historia.

Andrés Manuel debe entender que si, como asegura, ya no se pertenece, pues es propiedad del pueblo, lo real es que de su seguridad depende la estabilidad del país.

Hidalgo fue abandonado por todos y José María Morelos siguió su lucha hasta sufrir abandono y muerte también, dando paso a una larga época de inestabilidad en la que hubo de presidencias republicanas a imperio y la pérdida de la mitad del territorio gracias a un personaje de tragicomedia que el pueblo adoraba, pero al que también abandonó.

A Juárez sólo lo venció la angina de pecho, y la resultante fue que Sebastián Lerdo de Tejada sólo era lo que era y dio paso a la larga dictadura de don Porfirio.

Así fue como apareció el tercer transformador, cuya bondad e ingenuidad (tanta que se echó en los brazos del chacal Victoriano Huerta) son causa del asesinato que dio pretexto de encabezar otra revolución a quien se disponía a combatirlo, Venustiano Carranza, y a quienes, usando el sacrificio del Apóstol de la Democracia, cambiaron de rumbo a la Revolución violando uno de sus dos principios fundamentales, la no reelección.

Así fue como, con pretexto de poner fin a la época del caudillaje, el PRI reinó por siete décadas hasta que ocurrió lo que ya sabemos y el arribo de la Cuarta Transformación.

El Presidente López Obrador debe tomar con seriedad amenazas como la reciente y no jugar con su seguridad. Si mira con serenidad a su equipo sabrá que está obligado a asegurarse de que gobernará el periodo completo de su mandato, pues no hay en Morena, y en los recién adheridos a su causa, quien llene sus zapatos.

Gusta que el Presidente sea echado pa´ delante y minimice los riesgos a que se expone, pero no puede desechar la posibilidad de que los intereses afectados en sus primeros 60 días de gobierno y los que pisará en el futuro pudieran atreverse a regresarnos a épocas que ya vivimos cuando los transformadores anteriores dejaron de estar.