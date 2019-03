El PRI, ¿un viejo que se deja engañar?

Desde hace dos décadas y media todo mundo sabía que para que al PRI se le apretara la cuña debería de ser del mismo palo.

Eso se comprobó del 2000 al 2012. La ciudadanía optó por el tronco equivocado. La sangre azul no dio el kilo. Entonces, vino el impasse, el tiempo de recapitulación, de ver si la lección se había aprendido, pero hasta el 2018, nada.

No había de otra, la vara tendría que ser dura de doblar, terca, hostil, inflexible, arrogante. Ah, claro, del mismo palo.

Por eso ganó Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2018. Porque no había de otra.

Ayer, el priísmo conmemoró sus nueve décadas de existencia, si “conmemoración” se le puede llamar al acto celebrado en el auditorio “Plutarco Elías Calles”, en donde si bien hizo presencia gran parte de los personajes que apenas hace poco menos de un año solían todavía andar con esa poca de soberbia que les quedaba, lo más destacado fue la poca algarabía que no pasó de algunos aplausos y el Himno Nacional.

Para nada un evento a la altura de 90 años, aunque lo vivido nadie se los quita.

Aun así destacaron algunas partes del discurso, corto, por cierto, de Claudia Ruiz Massieu. Repitió varias veces aquello de la “unidad”, gastadísimo. Dijo que el partido es revolucionario y que la Revolución es un acto constante de la transformación, aunque no especificó de cuál porque en medio está la Cuarta.

Habló de “claroscuros”, de “consensos”. Insistió en dar el poder a la militancia sobre la dirigencia (porque “todos somos militantes y todos necesarios”). Además de los de Madero y Cárdenas, entre otros, resaltó los ideales de Colosio. Criticó “el caudillismo con intereses y visiones personales”. Llamó a una renovación “sin dolor y sin enojo”.

Como dije, la aplaudieron y en 15 minutos Ernesto Nemer dio por concluido el acto.

Ese es el PRI de los noventa años, cuya pasión, alborozo, o está perdida o sólo escondida.

El priísmo aquel, dueño de todas las mañas habidas y por haber, pero que, con todo, sigue siendo el constructor de la estructura institucional con que gozan los mexicanos, pareciera decrépito ante las acciones de un solo hombre que llegó para ponerlo en su lugar y mostrarle que aprendió muy bien todas sus fórmulas, con las que hoy pretende echarle encima paladas de tierra.

El cúmulo de tretas de Andrés Manuel López Obrador es como el manual renovado y rehecho del priísmo de los 60s, 70s y 80s.

Por eso dicen que quien a hierro mata a hierro muere. Y al PRI se la están aplicando.

¿Cómo tragarse la espontaneidad de las protestas contra todo gobernador que no es emanado de Morena durante los mítines encabezados por López Obrador cuando visita un estado?

¿Cómo no recapacitar (el PRI, la oposición, la ciudadanía) ante quien no sólo no creará una institución nueva (IMSS, ISSSTE, Lotenal, Pemex, CFE, PGR, Conagua, Banco de México), sino que algunas las abolirá en pro de una indefinible “austeridad republicana”. Al menos el PAN (en 12 años) tampoco construyó, pero no destruyó.

¿Cómo no encontrarle la medida política al discurso de evasión y hasta mentiroso de las ruedas de prensa “mañaneras” y los eventos consecutivos durante el día?

En apariencia, el PRI no tiene nada que hacer ante un Presidente de la República que, como va, a mitad de año, según las encuestas, sumará más del 100 por ciento de apoyo popular. ¿Más del 100? Bueno, de alguna manera lo explicará y será creíble.

Cierto que entre Morena y el PRI está el PAN, pero los tiempos acomodados y alineados por López Obrador, ni siquiera por algunos de sus más conspicuos colaboradores, me hacen prescindir de un partido que a la postre la tendrá más difícil que el priísmo. Porque ya hasta aquella estructura que soportó durante años al panismo, la empresarial, es ahora el mejor elogiador y conductor de la Cuarta Transformación, sólo que sea estrategia.

En el PRI viene el proceso interno para elegir dirigencia nacional a más tardar en agosto de este año, lo cual no representa, a la vista de los posibles contendientes, a menos que alguno de ellos presente un plan sobrenatural (bueno, “contra-natura”), no hay indicios de que ni el “dolor” ni el “enojo” pasen pronto.

Consentir al populacho es el mejor billete político. La fórmula se la robaron al PRI que envejeció, que ahora se deja engañar, que es víctima de su propio espejo. Morena y su constructor llevan hasta hoy, sin que nadie meta las manos, el plan perfecto para la posteridad.

Aunque los tiempos son otros, y sin despreciar la defensa del ecosistema, siempre hubo buenos cazadores de patos, que no sé si de gansos.

Ayer por la tarde-noche, en su sede nacional, el PRI fue el mismo de siempre, sólo que un poco más triste.

