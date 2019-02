El mundo es de quienes se levantan temprano

Una buena opción en la comunicación es empezar a dar los datos que interesan que se difundan, muy temprano, esto tiene como consecuencia que los medios de información en radio y televisión ya están pasando sus notas al aire y de esa forma se van dosificando muchas ideas o notas con el fin de que ellos las tomen como primicia, y así, la difusión es mayor y tiene mucho impacto, sobre todo porque el que es emisor es el mismo Presidente López Obrador y cualquier dato u opinión dada por el Presidente en este país tan respetuoso de la imagen presidencial tiene valor en la comunicación, pero además, esa forma madrugadora de emitir la información tiene la ventaja de que los analistas y reporteros, y los columnistas tienen el material directo con el cual pueden hacer sus comentarios y esto llena, sin duda alguna, muchas pero muchas páginas, con ello, la gente del pueblo que normalmente empieza sus actividades muy temprano siente que tienen a un hombre responsable, como sin duda lo es el Presidente, y que tiene la voluntad de estar informando a la gente común y corriente y esto les brinda confianza ya que les habla en su idioma, sin pomposidades, directamente, y lo convierte en uno de los suyos con gran respeto, admiración y confianza, por ello, el impacto de López Obrador es tan amplio y ha sido determinante para imponerse en este proceso al término del electoral.

Muchos dudan o dudamos de que todo su equipo sea el mejor, lo más seguro es que son piezas claves para su tranquilidad personal, pero no sé hasta qué punto sean las más eficientes, seguramente son leales pero no son las mejores y de ello hay muchos ejemplos, una cosa es estar con la corriente del poder, y otra diferente es el ejercicio del poder, y es ahí donde vemos que no hay congruencia y sí mucho desgaste, de tal suerte que el Presidente tiene pila para rato, pero su equipo, muchas veces, se nota cansado, angustiado, confuso, ahí está la muestra clara con la “denuncia” que realizó Manuel Bartlett dando nombres y cargos y algunas líneas de los beneficiados en el sector de la energía eléctrica y cuando termina, el mismo Presidente, sin más, dice que no hay que preocuparse porque no generará denuncias y menos se confrontará con empresarios y empresas que él sabe gozan de mucho poder económico a nivel nacional e internacional y que pueden generarle un serio conflicto interno que, a estas alturas del partido, no es lo más conveniente, dicen los buenos políticos que hay que dar, en ocasiones, dos pasos adelante y uno atrás y esto está sucediendo, pero en el análisis y la visión de muchos jóvenes que tienen ganas del “desquite” y de la “pelea” es una muestra de debilidad y de retroceso a lo prometido, porque nadie entiende una lucha contra la corrupción o por la seguridad si no hay castigos y procesos en contra de los responsables, por esa razón, no son pocos, y lo debe saber el Presidente, que afirman que: “Existe un compromiso de impunidad en favor del equipo de Peña Nieto y del mismo ex presidente”, para que AMLO pudiera tomar el poder sin tantos brincos y problemas y esto obliga a mantener esa política de “respeto y de amor y paz”.

Algunos lo comparan por ello con el mismo Madero y ven el peligro no de un golpe militar como el huertista, sino la posibilidad real de atentados que lastimen su vida o la quiten y esto, podría provocar, sin duda alguna, una gran irritación social al grado de que se podría temer una violenta ruptura del orden y las masas, desenfrenadas, no tendrían control ni corriente y ello nos llevaría a una posible guerra civil muy anarquizada, de ahí, el peligro de cualquier atentado en contra del Presidente, pero esto no implica que muchos acelerados de la derecha, ultraderecha y de la ultra radical izquierda, no busquen este método, porque así lo han manifestado, por ello, los peligros son reales y el Presidente debe entender que se debe mejorar su seguridad y prevenir cualquier atentado ya que, de otra forma, la violencia, toca a las puertas del país.

Queremos a un Presidente confiable y bueno, no un mártir, y en este camino tendría que comenzar a dar golpes importantes que muestren no quién reprime por la fuerza y el poder, sino quién manda y controla al país, así, todos esperan la consulta del día 21 de marzo donde dice él que se pondrá a discusión y votación si se llega a investigar y castigar a los ex presidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, sin dejar a Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón y, seguramente, ya sabe que el descontento y las informaciones que les muestran como responsables de la gran tragedia de México, motivarán las ganas de venganza del infeliciaje y esto podría tener el mismo rumbo que se vivió en la Revolución Francesa, donde empezaron a dar sangre a las masas que querían venganza, no justicia, y al final de cuentas, los que encabezaron esa idea terminaron bajo la guillotina y el grupo imperial y de la derecha llegó al poder por el manejo de un hombre como Fouché que supo interpretar los tiempos y las circunstancias y el ánimo de las masas y, así se comportó en el manejo y manipulación del poder y de los poderosos. Recordemos que al inicio del gobierno de Carlos Salinas se dio un golpe espectacular en contra de Joaquín Hernández Galicia y esto lo consolidó, pero no resolvimos el problema de raíz y, todo cambio, para quedar igual…