El extraño retorno del general Cienfuegos

A riesgo de parecer recién converso a la Cuarta Transformación y sin mayor información que la emitida por las fiscalías de Estados Unidos y México sobre el regreso a nuestro país del general Salvador Cienfuegos –probablemente arribe en el transcurso de este miércoles–, me atrevo a decir que por fin el presidente López Obrador escuchó a por lo menos a uno de sus colaboradores más sensatos (ignoro si Julio Scherer o Marcelo Ebrard) y pidió a Donald Trump corresponderle alguno de los favores que le ha hecho, visitarlo en campaña en la Casa Blanca, no reconocer aún el triunfo de Joe Biden y convertirse en policía en la frontera sur de nuestro territorio.

Pero también intuyo que más allá de lo bien que le va a los altos mandos castrenses con la cesión de funciones que en su favor ha hecho el gobierno, las Fuerzas Armadas ejercieron presión suficiente como para que el presidente realizara por fin un movimiento político de primer nivel a favor de la gobernabilidad.

Y es que lo menos aconsejable es tener descontentos a los militares porque al malestar por la detención del ex secretario de Defensa Nacional debemos sumar los desaciertos de la Fiscalía Especial del caso Iguala que pretende imputar delitos contra la salud a oficiales y soldados.

Especial mención merece el fiscal General Alejandro Gertz Manero por encarar con valentía los riesgos que corre al atraer a sus manos el caso Cienfuegos porque eventualmente el General terminará en su hogar no sólo por razones de edad, sino porque en México no existen acusaciones en su contra por más que se diga que ya se le investiga y en Estados Unidos también desaparecen, razón por la cual si volviera a visitar aquel país, algo que no crea que vuelva a intentar, no sería molestado.

Reitero que a diferencia de con algunos de sus antecesores nunca llegué a cruzar palabra con Cienfuegos por múltiples razones que no vienen al caso, así que sigo sin poder imaginarlo comunicándose con los capos menores del cártel H2, ni siquiera con el cabecilla, a través de su teléfono Blackberry ni involucrándose con el negocio de las drogas en el tiempo señalado por la DEA, si bien todo es posible.

Si buscaba dinero lo tenía de sobra en un presupuesto sobre el que la autoridad civil no se atreve a meter la nariz.

Elogié y elogio su actitud gallarda haciendo honor a su uniforme, al Heroico Colegio Militar que dirigió y a las cuatro estrellas que lució como jefe de la principal Fuerza Armada mexicana al declararse no culpable en la Corte de Nueva York y negar con énfasis el rumor de que había cambiado su postura.

Confió que ya en México pueda probar su inocencia y borre la mancha que soportan nuestros militares por su detención en el aeropuerto de Los Ángeles.

Mientras esto ocurre, es necesario destacar que el presidente López Obrador actuó, por instinto o consejo, lo mismo da, como el político exigido a enfrentar el riesgo que ningún jefe de Estado se puede permitir, la molestia de sus Fuerzas Armadas.

No es casual que el secretario de Relaciones Exteriores recalcara que el retorno del general Cienfuegos no es un acto de impunidad, sino de respeto a México y a las Fuerzas Armadas.

Resta por conocer la reacción de la DEA porque el retorno del general Cienfuegos a México constituye el más serio golpe político que haya sufrido, mayor aún que la exoneración del doctor Humberto Álvarez Machain al que acusó de asistir profesionalmente en la tortura del agente encubierto Enrique “Kiki” Camarena.

No le será fácil asimilarlo.

Y falta también saber qué piensa Joe Biden de este regalo de último minuto de Trump a López Obrador, y vale la pena preguntarse si algo cedimos a cambio del retiro de cargos de la Fiscalía norteamericana y la aprobación de la DEA o suponer que ésta no pudo fincar sus acusaciones contra el general mexicano.

Por lo pronto sería mezquino regatear mérito a la capacidad de maniobra política del presidente y a quien se atrevió a aconsejar al que nunca parece estar dispuesto a escuchar, así como reconocer que en el Ejército Mexicano sigue prevaleciendo el espíritu de cuerpo.

Bienvenido General y reconocimiento por no prestarse a rebelar lo que supuestamente sabe de sus ex superiores, solo tuvo uno, a cambio de su libertad.