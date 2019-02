El Estado Policiaco muestra sus fauces

“No es porque nos cuestionó (Guillermo García Alcocer), es por algo más profundo. Se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes”.

Quien dice hablar por el pueblo, alarma, pero quien utiliza el aparato del Estado para perseguir a los críticos, a los que cuestionan al líder, a los incómodos, a los rebeldes del régimen, es de terror.

Eso fue el cierre de la conferencia mañanera: una cofradía de inquisidores que se reunieron sábado y domingo para el prometido lunes armar el patíbulo moral y jurídico contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), García Alcocer.

No lo defiendo, pero tiene el derecho a la presunción de inocencia y ha dado la cara. Sin embargo, lo que veo es no importa la infame criminalidad de capos del narcotráfico, de funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, de ex directores de Pemex acusados de nexos con bandas de huachicoleros.

Mientras mantengan bajo perfil, se sometan o no alcen la voz, tienen la indulgencia del líder.

Pero Guillermo García se atrevió a criticar la terna de Andrés Manuel López Obrador para comisionado de la CRE y recibió la furia de la autocracia que ahora muestra sus fauces de Estado Policiaco.

No importa la presunción de inocencia ni las acusaciones sin pruebas, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, protagonizaron un linchamiento atroz, inmoral e infame con suposiciones y analogías baratas.

En ningún momento en alguna de las conferencias mañaneras se presentaron acusaciones, por ejemplo, contra Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ni contra Ismael “El Mayo” Zambada, cabeza del Cártel de Sinaloa, o el conflicto de intereses de Javier Jiménez Espriú y sus parientes en la adquisición de pipas para transportar combustible, o de la esposa de José María Rioboó incluída en la terna a ministro de la Suprema Corte de Justicia.

El hecho es que los organismos autónomos, así como la independencia del Poder Judicial estorba brutalmente a la autocracia que no encuentra la brújula, y que a cada paso sufre vergonzosos tropiezos, pero además en cada personaje incondicional que trata de poner al mando de sectores de la burocracia, resultan payasos ignorantes de cuarta, o exhibicionistas, o impresentables personajes sacados del ostracismo de la Corte de los Milagros que acompañaron al líder de la Cuarta Transformación.

A esos personajes se refirió Guillermo García Alcocer.

Eso le costó el redoblar de tambores el lunes por la mañana, y la marcha de inquisidores pregonando al ‘pueblo bueno’ lo malo que han resultado para el país los organismos autónomos.

Todo frente a la muchedumbre de reporteros cómodos que protagonizan una vergonzosa puesta en escena.

La frustración del líder se debe a que no esperó un clima contestatario, y a una sociedad que poco a poco construye una resistencia a partir de las terribles imágenes de Venezuela de Nicolás Maduro, con terrores confirmados por la empatía de López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón con el dictador acusado de genocida.

Esa resistencia que se construye los saca de quicio, así como alteró al presidente el fin de semana en la gira por Sinaloa donde un grupo de mujeres le reclamaron la crisis de las estancias infantiles.

La respuesta fue de grosero desaire registrada en video.

En todos los yerros la Cuarta Transformación se han encontrado brotes de esa resistencia, llámese aeropuerto de Texcoco, crisis de abasto de gasolina, despidos masivos, estancias infantiles, etcétera, menos en los gobernadores priistas que juegan un monopolio de intereses, causa de que el electorado los echara fuera de Los Pinos a un tercer lugar, pero que encuentran en Andrés Manuel la nostalgia del pasado de impunidad, tan apreciado para la supervivencia de esa subespecie.

Retomo la frase de García Alcocer: “Se utiliza a las instituciones del gobierno con fines políticos”.

El Estado Policíaco muestra sus fauces.

