El doctor Mireles se autodiagnosticó

Comienzo a ya no dar con bola.

Por las mañanas estaba uno acostumbrado a escuchar casi el Rosario ante tanta buena vibra y benevolencia, pero, de repente, ayer apareció casi como la recomendación, furiosamente religiosa, del sacerdote detrás del confesionario: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

“Sin pecado concebida”, habríamos pensado muchos luego del saludo (“Ave María Purísima”) y, al final, la penitencia por pecadores.

El caso es que algo está sucediendo ante, quizá, la exagerada desesperación por hacer parecer que el ángulo de 90 grados de la Cuarta Transformación ya comienza a moverse hacia los 180, que quizá no alcance ni hacia finales del sexenio.

Y, Dios se apiade de nosotros, no vaya a irse de bruces, hasta los 360.

Porque muchas cosas nos siguen sorprendiendo a diario.

Vea usted el semblante, el rostro y, en determinado momento, hacia dónde dirige la mirada el Presidente Andrés Manuel López Obrador mientras su colaborador Alejandro Encinas anuncia que primero van por los desaparecidos vivos.

El karma es evidente.

Como lo es, seguramente, el del doctor José Manuel Mireles, que esta vez, lejos del terruño en el que libró sus grandes batallas, sobre todo contra su acérrimo enemigo no armado o sinodal, el ex comisionado para Michoacán Alfredo Castillo, nos dejó con el ojo cuadrado.

Vea usted si no (¿cosas de qué desconocidos espíritus?):

Fue en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, ante miles (20, dicen) que lanzó su grito que debió esperar que se escuchara hasta Palacio Nacional, como si de una alerta con disparos al aire desde Tepalcatepec se tratara: “Estoy listo para comandar la Guardia Nacional”.

Cierto que la Cuarta despierta pasiones, pero no se miden.

El fundador de las “autodefensas” en Michoacán en tiempos de alta presencia de “Los Caballeros Templarios” recibió el “doctorado” de parte de la organización “Columna General Pedro J. Méndez”, que “a mano alzada” y “en defensa de la Patria” le concedió la alta designación de “Jefe Máximo”.

El evento no era para desairarlo, no, para nada; además de los miles de invitados estuvieron el ex candidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas, Francisco Chavira, representantes del PT y del PRI, así como la diputada local del PAN Nohemí Estrella.

¿A poco no está el asunto como de exorcismo?

En su mensaje al Presidente (porque el evento era, además, en apoyo a López Obrador) dijo que al frente de la Guardia Nacional no sería sólo un “funcionario de escritorio”.

Pero, para que tomen nota quienes arman el “line up” del Presidente, el doctor aseguró que aunque Tamaulipas es el estado en el que más apoyo ha recibido para encabezar la Guardia Nacional, lo tiene también en otras 28 entidades. ¿Pues qué se auto-recetó mi doc?

Apuntado está Mireles, y alguna fatiga podría ahorrarle al Presidente. Claro, antes sólo falta conformar la Guardia Nacional.

Cosas de la Divina Providencia, qué más.

O del personaje aquel (“el antiguo Adversario… orgía romántica de literatura satanista”) que en su momento inspiró el libro de Giovanni Papinni.

Pero de que me canso…