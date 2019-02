El día en que Hugo Chávez pidió al Cardenal Rivera interceder con el Papa para quitar a Porras

El presidente de Venezuela quería imponer Arzobispo de Caracas en el 2004 y quitar al Arzobispo Baltazar Porras de la Conferencia Episcopal. “Los obispos venezolanos han sido valientes, prudentes y pacientes para no arriesgar al pueblo, Maduro no aprovechó la oportunidad de intermediación”: Norberto Rivera.

El timbre del teléfono rompió el silencio en la oficina del Cardenal Norberto Rivera Carrera el 25 de mayo del 2004. El comandante Hugo Chávez Frías pedía hablar con el Arzobispo Primado de México. Le tomó la llamada.

“Aló señor Cardenal, cómo está”

“Bien señor presidente gracias a Dios, dígame, a la orden”.

“Mañana viajo a México a la reunión de Jefes de Estado de América en Guadalajara, y me gustaría verlo después de visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica”.

“Bien, pero dígame para qué asunto quiere verme, presidente”.

“Quiero tratarle un tema de suma importancia”.

“Muy bien, lo recibo en mi casa, con una condición, que venga usted sólo, sin comitiva, y sin fotógrafos”.

“Ahí estaré como usted lo ordena, me dará mucho gusto saludarlo”.

A las 8:47 de la mañana del jueves 27 de mayo del 2004 el presidente de Venezuela llegó a la Basílica de Guadalupe rodeado de reporteros, fotógrafos y cámaras, y fue recibido por el Rector Diego Monroy.

El presbítero lo bendijo junto al ayate Guadalupano, se tomaron fotografías y al final monseñor Monroy le regaló un crucifijo.

Hugo Chávez y Diego Monroy, Rector de la Basílica de Guadalupe 27 de mayo del 2004

En el atrio de la Basílica, Chávez declaró a los medios de comunicación: “Vine a tomar luz de la virgen morena, le pedí el fin de la guerra en Irak, también un cambio de rumbo al neoliberalismo y por la unidad de América Latina y el Caribe. Vengo a pedir paz para todos, por un mundo alternativo y distinto“, dijo el venezolano.

Vestido de traje azul marino, camisa blanca y corbata roja lamentó la ausencia de su homólogo Fidel Castro y reiteró sus críticas al gobierno de George Bush.

Cuestionado por reporteros sobre el diferendo diplomático entre México y Cuba -el “Comes y te vas” de Vicente Fox a Fidel Castro un año atrás-, Chávez esquivó las preguntas y aseguró que este conflicto ya había sido superado.

Hugo Chávez y Vicente Fox en la Cumbre de Jefes de Estado en Guadalajara Jalisco en mayo del 2004

Del templo mariano, el comandante Hugo Chávez se dirigió a la casa del Cardenal Norberto Rivera. Llegó sólo con un chofer y seguridad, ningún funcionario, sus acompañantes se quedaron fuera de la casa. El Arzobispo le ofreció bebidas y bocadillos.

Se sentaron a platicar.

“Gracias por recibirme, señor cardenal”.

“Adelante por favor favor, está en su casa”.

Comenta Rivera: “Hugo Chávez es un gran conversador, fascinante y ameno”. Pasaron dos horas, se trataron otros asuntos, entre ellos de México y Venezuela, de política continental, de su visita a la Basílica, de todo, menos del misterioso asunto que esperaba el Cardenal le fuera tratado.

“Dígame presidente, qué asunto le trajo por acá”.

“Mire señor Cardenal”, dijo Chávez haciendo una larga pausa y tomando aire: “quiero que interceda con el Santo Padre Juan Pablo II para nombrar al Arzobispo de Caracas de una terna que aquí le traigo apuntada”.

Arzobispo Baltazar Porras y Hugo Chávez

Norberto se quedó sorprendido, la actitud de Chávez era la de un comandante entusiasmado por dar órdenes, la de un Jefe de Estado, rumbo a una Cumbre de pares, acostumbrado a utilizar el poder para imponer. En este caso el nombramiento del Arzobispo de Caracas, así sea en el Vaticano con el Pontífice, a 8 mil 300 kilómetros de distancia.

Prosiguió Chávez:

“También quiero que le diga al Papa Juan Pablo II que remueva al obispo Porras (Baltazar Porras Cardozo) de la presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela”.

El Cardenal Rivera no podía creer lo que escuchaba, ni la prepotencia de un hombre convencido de poder dar órdenes en otro Estado, en este caso el Estado Vaticano.

Continuó Chávez:

“Porras es un diablo con una cola muuuy larga, me da muchos problemas”.

En ese momento, la Arquidiócesis de Caracas estaba acéfala, y Hugo Chávez quería controlar esa posición para apaciguar a la Iglesia Católica venezolana, tradicionalmente crítica con las injusticias y el régimen chavista.

Baltazar Porras fue ordenado Cardenal en el Consistorio del 19 de noviembre del 2016 por el Papa Francisco, y sin mediar esta deferencia cardenalicia, Porras y los obispos venezolanos ejercen una firme y activa crítica al sistema chavista de Nicolás Maduro, en diferendo en buena medida con la suavidad del Pontífice.

El Papa Francisco la semana pasada mantenía la duda de interceder en la mediación -ya la retiró- con la oposición encabezada por Juan Guaidó, nombrado Presidente Encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional Bolivariana, reconocido por la gran mayoría de los países de América y Europa, a diferencia del aval del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la SRE de Marcelo Ebrard a Maduro, a la par de Cuba, Bolivia, Uruguay y Nicaragua en el continente.

Chávez estuvo en la presidencia durante 14 años, desde el 2 de febrero de 1999 -después del fallido golpe de estado el 4 de febrero de 1992, donde fue encarcelado e indultado en marzo del 1994 por Rafael Caldera-, hasta su muerte el 5 de marzo del 2013.

Pero el 27 de mayo del 2004, en la casa de Norberto Rivera Carrera, después de 4 años 3 meses en el poder, Chávez quería nombrar Arzobispo de la capital de Venezuela y remover el presidente de la Conferencia de Obispos, con el propósito de tener una iglesia controlada y de su lado.

La propuesta de Chávez a Rivera, más que extraña, era de una audacia imprudente. El Cardenal respondió:

“Muy bien presidente, yo le llevo el mensaje al Santo Padre y le pediré tres nombres para los tres puestos más importantes de su gabinete”.

“¿¡Cómo es eso, usted le dirá al Papa que le de tres nombres para nombrar ministros en Venezuela..!?”.

“Si por supuesto, para ser equitativos, usted pretende nombrar Arzobispo en Caracas y me da tres nombres, yo le pediré al Papa Juan Pablo II que me de tres nombres para nombrarlos en su gabinete. Así llevaré un mensaje equilibrado, a ver qué responde el Santo Padre”.

El presidente de Venezuela soltó una carcajada y le dijo:

“Con usted no se puede señor Cardenal”.

Norberto respondió:

“Mire usted presidente, el obispo Baltazar Porras es un gran amigo mío, en algún momento coincidimos en estudios e hicimos una gran amistad, estoy seguro que usted me entenderá”.

Al final de la plática se dieron un abrazo, el Cardenal lo acompañó hasta la puerta, y Hugo Chávez continuó su viaje a Guadalajara Jalisco a la Cumbre de Jefes de Estado, con el anfitrión Vicente Fox.

Me comenta el Cardenal Rivera Carrera: “Los obispos Venezolanos han sido valientes pero también muy prudentes y pacientes para no exponer al pueblo Venezolano a mayores represiones. Es de lamentar que el Señor Maduro no haya aprovechado las oportunidades de diálogo e intermediación que los obispos, mis colegas y amigos, le han ofrecido”.

Antes de subir al avión, un reportero le preguntó a Chávez: “¿Considera usted que el Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, debe ser el presidente de México..?”.

El venezolano respondió: “Yo no vengo a ofender al pueblo de México, ni a decirles quién debe ser su presidente”.

Ciudad de México, 15 de febrero del 2019