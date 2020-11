Dos años de AMLO con incumplimientos, división y amenazas de muerte

Si llegamos a mañana (y perdonen el uso del tiempo verbal, pero párrafos abajo sabrán a qué me refiero), la Cuarta Transformación celebrará el segundo aniversario de la protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República.

No son tiempos de fiesta dirá Hugo López Gatell, pero la efeméride amerita celebración de unos y las maldiciones de otros, no tantos, pero una buena cantidad… y creciendo.

Ayer, de gira por tierras de Jaime Bonilla en Baja California, el Presidente preparaba el ambiente justificando que lo prometido para los dos primeros años de su gobierno no es realidad porque le ha resultado difícil enfrentar al coronavirus que se encamina a duplicar el escenario catastrófico del subsecretario de Salud y porque los conservadores pretenden derrocarlo.

En realidad, la economía ya estaba de caída antes de la irrupción de la COVID19 y su guerra personal contra todo lo pasado y lo que no piensa como él, ya había dividido al país.

Pero de cualquier manera llegaremos al martes porque los deseos, pronósticos y amenazas del líder visible del llamado Frente Anti AMLO (Frenaaa), Gilberto Lozano, no se cumplirán hoy y, para fortuna del país, López Obrador seguirá en la Presidencia enfrentando al coronavirus y a los conservadores.

Aclaro, subrayo lo de que por fortuna no se cumplirán los deseos de Lozano y espero que el sexenio concluya como la Constitución dispone y como los electores lo manifestaron en las urnas, no porque recién me haya convertido a la 4T.

No hay duda que el gobierno de AMLO ha constituido una desilusión, que está muy lejos de ser lo que prometió y que en los dos años de ejercicio no ha estado a la altura de las circunstancias, incluido el manejo de la pandemia, pero esto por sí solo no justificaría su retiro prematuro a Palenque.

Su ausencia, por renuncia, incapacidad o la causa que fuere, como el cumplimiento de las amenazas de Lozano, nos enfrascaría en una lucha fraticida por el poder de consecuencias impredecibles.

El colega Salvador García Soto nos recordó el sábado que López Obrador ha dicho insistentemente que este lunes estarán “construidos los cimientos (y) sólo quedará la tarea de terminar la obra de transformación” por lo que, “si después del 1 de diciembre la gente decide que ya no quiere que siga como Presidente, me quedaría satisfecho porque ya sentamos las bases de la Transformación”.

Demagogia pura que nadie se tragó. ¿Tanto buscar la Presidencia para sólo ejercerla dos años?

Pero Salvador adelanta la hipótesis de que, conforme a la redacción del artículo 84 constitucional, en la eventualidad de que esto ocurriera (en realidad, fuera de Lozano y sus seguidores que no son tantos como alardea aunque suficientes y con visos de crecer, como para preocupar a quienes están en el poder) no hay manera de saber “quién, de los integrantes de un gobierno, pudiera ser el sustituto, y eso se deja a la decisión del `Colegio Electoral´en el que se erigirían las dos Cámara del Congreso de la Unión”.

El autor de “Serpientes y Escaleras” se refiere a los bloques de moderados y radicales en que está dividida la 4T y especula como posibles sustitutos con Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Olga Sanchez (yo incluyo a Claudia Sheinbaum), y asienta otra verdad indiscutible: las bancadas de Morena están conformadas en mucho por beneficiarios de sorteos y tómbolas “con orígenes distintos e ideologías varipintas” lo que imposibilita la predicción de quién podría sacarse la rifa del tigre en caso de ausencia de López Obrador.

Cuando García Soto publicó su columna el sábado en El Universal no podía saber que ese mismo día, el locuaz y frenético dirigente del Frenaaa 1 se atrevería a amenazar de muerte al presidente López Obrador y a sus más cercanos con un “grupo de élite” que acabría con todos.

A partir de su convicción de que es vigilado por el Centro de Inteligencia Nacional, que encabeza el general Audomaro Martínez Zapata, y que él y su familia corren peligro, en su peculiar estilo difundió en video no temer al presidente, pero advirtió que si él y su familia sufren “algo más que un rasguño”, ya compró un fideicomiso para que “un grupo de élite acabe con todos los que tenga que acabar pues ya están detectadas las casas de todo lo que le rodea al señor López”.

Quiero pensar que Gilberto Lozano vocifera y amenaza solo para no perder a sus seguidores, de los cuales conozco a unos pocos que sinceramente creen en él y en sus prédicas, pero a todas luces no tiene vocación de mártir ni madera de José de León Toral o Luis Segura Vilchis, y por otro lado López Obrador prefiere, sobre la violencia física, utilizar la fuerza del púlpito de la mañanera en el Palacio Nacional y los órganos de justicia para asustar a oponentes y adversarios. Le basta con usar a doña Raquel Buenrostro y a Santiago Nieto para asustar al más pintado.

En fin, Lozano y su feligresía se quedarán esperando a que López Obrador hoy deje la Presidencia y se marche a Palenque satisfecho de haber construido los cimientos de la transformación o presionado por el Frenaaa; por lo contrario, apoyado en sus programas asistencialistas se dispondrá a ganar las elecciones del 2021 para mantener el poder y no sufrir un desengaño en las urnas en 2022 cuando se vote la revocación de mandato.

El presidente tiene otras preocupaciones que le roban el sueño. Tienen que ver con algo que en casi 50 años de ejercicio del oficio en la Ciudad de México no había leído ni escuchado sobre un presidente en funciones, más preocupantes aún que las fanfarronadas de Gilberto Lozano.

Si las versiones son ciertas, por las circunstancias que vive el general Salvador Cienfuegos no ha disminuido, sino al contrario, el malestar en los altos mandos militares, en activo o retirados.

Quizás se disipe totalmente cuando la Fiscalía General de la República concluya la inexistencia de delito que perseguir y cierre el caso. Mientras tanto, seguirá vagando y provocando insomnio el fantasma del “golpismo” invocado por López Obrador cuando se enteró del discurso que el general Carlos Gaytán Ochoa pronunció en octubre de 2019 en la Defensa Nacional ante lo más granadito de los divisionarios, en activo o retirados.

Parecen situaciones del pasado impensables en estas épocas y en países como el nuestro, pero el periódico El País reportó ayer que en España temen lo mismo.

Con la firma de Miguel González, refiere que casi un centenar de militares de alta graduación, en retiro o en activo, han enviado sendas cartas al Rey Felipe haciendo suyo el discurso de un partido de derecha, Vox, amenazando con lenguaje similar al que escuchamos en México por el “deterioro” a la cohesión nacional “tanto en su vertiente política como económica y social” causada por un Gobierno “social-comunista”.

El reportero concluye que, según expertos militares, “Actitudes como esta solo sirven para que la opinión pública identifique a las Fuerzas Armadas con un partido político concreto y nada hace más daño a su imagen que eso”.

Aquí están lejos de parecer un partido político, pero se han constituido en el sostén fundamental del Gobierno.

Con detalles significativos como estos (amenazas de Lozano al Presidente, malestar castrense y crisis política, económica y de salud) arribamos al inicio del tercer año de gobierno de la 4T en un clima ominoso.

Nada de lo que fue prometido, pero era esperado.