¿Dónde quedó la Constitución?

La celebración de los 102 años de la promulgación y entrada en vigor de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ocurrió como un acto-ritual obligado en el recinto de Querétaro el pasado 5 de febrero. Con menos espectacularidad que el del Centenario del 2017, la de ahora mantuvo, el mismo vacío de contenido sustantivo y se redujo a la pasarela de discursos y a los honores reglamentarios sin que se escuchara, ni remotamente, una verdadera reflexión y análisis del valor de ese documento en lo permanente e inamovible que fue la aportación de los 218 constituyentes de Querétaro, ni mucho menos, se hizo un balance de las reformas habidas desde entonces (207) en términos de saber si estas han incidido en una mejoría en la vida de todos los mexicanos o si han sido contraproducentes.

En el acto conmemorativo de hace dos años ni el entonces presidente Peña Nieto, ni ninguno de los oradores que, como ahora, fueron sólo políticos en el poder (no constitucionalistas conocedores de la materia y estudiosos del acontecer de ese siglo en relación con la ley suprema nacional y sus elementos comparativos con las de otros países); este nuevo gobierno de la “Cuarta Transformación” tampoco hizo referencia al régimen constitucional en su sentido estricto, es decir en qué grado y sentido de observancia y respeto, los gobiernos han acatado la Constitución en su ejercicio y en qué tanto ha sido sistemático su desapego, así como los efectos que en ambas direcciones ha tenido la vida nacional.

En el caso del Centenario era ineludible que se calificara la experiencia del sexenio de Peña en cuanto al haber implementado un mecanismo extraconstitucional que denominó: “Pacto por México” para obtener, al margen del debate y la deliberación de los órganos legislativos, una subordinación de los partidos políticos para aprobar la Reforma Energética que marca ya una era de desengaño popular al padecerse las consecuencias de la decisión del Ejecutivo y Legislativo, al apartarse del cumplimiento de los artículo 27 y 28 constitucionales, con el espejismo de encontrar una ruta de progreso y crecimiento de México con la intervención de inversiones extranjeras que lejos de lograrse, ha generado una nueva andanada de saqueo, pobreza y delincuencia que ha empobrecido la economía y acrecentado la deuda pública nacional.

Con esta triste experiencia a la mano lo menos que se esperaba de la ceremonia en esta ocasión, era el haber hecho una acuciosa e indispensable revisión de las reformas constitucionales que se encuentran en proceso en el Poder Legislativo. Las reformas al 29, 89 y 129 de la Constitución para crear la Guardia Nacional con integrantes y comandada por los mandos de las Fuerzas Armadas, para convertirla en policía preventiva, activa y de investigación, que si bien para su aprobación ahora no cuenta con un pacto partidista que desde luego se está buscando, sí existe ya una mayoría calificada (nada menos que con la vergonzosa aportación Verde Ecologista) que convalidará lo que de hecho, como ocurría en la energética, ya estaba aplicando el Poder Ejecutivo dando por hecho que el Legislativo la llevará a cabo aun cuando las consultas celebradas en los foros se inclinaran por lo contrario.

Esta repetición o paralelismo puede ser subconsciente o deliberada pero está ocurriendo. Cuando se habla de Cuarta Transformación se infiere que la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910 y por consiguiente a las constituciones de 1824, 1857 y 1917 que no son mencionadas específicamente pero que como antecedentes históricos se implican, debiéndose entonces destacar a Guadalupe Victoria, Benito Juárez y Venustiano Carranza a la cabeza de éstas conquistas que logran en cada época, para quedar como normas obligatorias para el ejercicio del gobierno, previo al movimiento popular (intelectual y violento en ocasiones) que se trasladan a un consenso nacional para plasmarse en un verdadero acuerdo político institucional y democrático.

En la Constitución más próxima (1917) la que se pretende modificar ahora, tenemos un ejemplo que no aparece en los discursos de AMLO que es al que más debe recurrir, precisamente al testimonio del Presidente Venustiano Carranza quien no sólo liberó con las armas al pueblo de la ignominia de la usurpación de poder por parte de Victoriano Huerta y la camarilla que lo secundó (Poder Legislativo) sino que marcó la única ruta civilizadora que podría recuperar la paz y la convivencia con justicia social para la nación y que era la de hacer una Constitución modelo de síntesis de las aspiraciones de la revolución sangrienta de 1910.

La lucha defensiva inevitable, la hizo Carranza con un ejército, pero no un ejército cualquiera, sino un Ejército Constitucionalista que sólo transitoriamente actuaría para restablecer el orden constitucional que se había roto con el asesinato de Madero y Pino Suárez y que, inmediatamente, regresaría a su función esencial de salvaguarda de la integridad territorial, una vez que se aprobara la Constitución, se dejaría exclusivamente en la responsabilidad a un gobierno civil la conducción de la nación y la permanencia de la paz pública mediante la vigencia de un verdadero Estado de derecho con policía y tribunales de probada honestidad y capacidad. Carranza envió al Congreso su iniciativa de reformas, en su carácter de Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo pero, respetó íntegramente, la libertad de los constituyentes que mantuvieron en lo fundamental la iniciativa y la enriquecieron sobre todo enfatizando derechos sociales como los que el propio don Venustiano había ya promulgado en su estancia temporal en Veracruz. Entre estos derechos para nuestro tiempo destacan precisamente: la propiedad del subsuelo de la nación, agua, yacimientos petroleros y mineros y, el de preservar la legitimación de las Fuerzas Armadas constriñéndolas a una función específica, sujetas a una disciplina militar y a una ubicación dentro de las zonas militares, ordenando que sólo cuando se declarase un estado de excepción, temporalmente se podría modificar éste mandato con autorización previa del Congreso.